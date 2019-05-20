 Ми маємо змінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича, - Вакарчук про можливі дострокові вибори в Раду

"Партія "Голос" братиме участь у найближчих виборах до Верховної Ради, коли б вони не відбулися", - цитує прес-служба політсили заяву Святослава Вакарчука щодо можливих позачергових парламентських виборів, передає Цензор.НЕТ.

"Однак перевибори за старими правилами - це продовження старої політики під контролем олігархічних еліт. Це продовження старої корупції. Під час таких виборів місця в партійних списках продаються, виборець зневажається, а в мажоритарних округах панує підкуп і тиск адмінресурсу", - зазначив Вакарчук.

Партія "Голос" вважає, що Україні необхідна пропорційна виборча система з відкритими списками, адже для нової політики, вільної від корупції, потрібне нове виборче законодавство.

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"Ми маємо замінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича. Нова виборча система - це підзвітність кожного депутата перед виборцями. Це неможливість провести до Верховної Ради представників партії, яка втратила репутацію і довіру. Це інтереси виборця понад інтересами політиків. Саме такою має бути нова політика", - сказав лідер партії "Голос" Вакарчук.