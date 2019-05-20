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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Вакарчук (78) ВР (4760) вибори (3783)

 Ми маємо змінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича, - Вакарчук про можливі дострокові вибори в Раду

Лідер політичної партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук заявляє, що очолювана ним політсила братиме участь у найближчих виборах до Верховної Ради України і вимагає змінити виборчу систему перед виборами на пропорційну і з відкритими списками.

"Партія "Голос" братиме участь у найближчих виборах до Верховної Ради, коли б вони не відбулися", - цитує прес-служба політсили заяву Святослава Вакарчука щодо можливих позачергових парламентських виборів, передає Цензор.НЕТ.

"Однак перевибори за старими правилами - це продовження старої політики під контролем олігархічних еліт. Це продовження старої корупції. Під час таких виборів місця в партійних списках продаються, виборець зневажається, а в мажоритарних округах панує підкуп і тиск адмінресурсу", - зазначив Вакарчук.

Партія "Голос" вважає, що Україні необхідна пропорційна виборча система з відкритими списками, адже для нової політики, вільної від корупції, потрібне нове виборче законодавство.

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"Ми маємо замінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича. Нова виборча система - це підзвітність кожного депутата перед виборцями. Це неможливість провести до Верховної Ради представників партії, яка втратила репутацію і довіру. Це інтереси виборця понад інтересами політиків. Саме такою має бути нова політика", - сказав лідер партії "Голос" Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127819
 
   
 Топ коментарі
 
А де поділися порохоботи?
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Дефолт буде, не сумнівайтесь. Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду - Цензор.НЕТ 6325
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Вакарчук,да пошел бы ты в сраку к своему Пеци,и без тебя разберутся...
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Славко и не пошел в Президенты, шобы не отобрать у Порошенко голоса. Очевидно же.
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24%-ным это сложно понять. Ылитный ай кю не догоняет.
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І який тоді з Вакарчука порохобот? Був би порохоботом - пішов би на президентські вибори, щоб у Зєлі голоси відібрати. І на Заході і в центрі 100% відібрав би, бо українськомовний.
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Как какой? Указивка у них сейчас такая - мочить в одной куче и Петю и Славу. Всё предельно просто. У Пороха - свой электорат. У Вакарчука - молодёжь. Обоих надо по возможности утопить.
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Шо, Славко, решил насрать Зеленскому и его команде? Не выйдет. ты уже был депутатом и трусливо сбежал, а должен был отстаивать интересы украинского народа. Ну и **** ты вернулся?
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А он , что должен был взять автомат и как в фильме для лохов ********** зраду или просто , как умный и порядочный человек понял , что в той зраде один в поле не воин и честно ушел , думаю вас от туда вместе с креслом выносить пришлось бы
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Ні,просто він тоді поняв,шо статус загального улюбленця,супер співака куди вищий,ніж статус якогось обісраного нардепа...А тепер ви подумайте,що заставило його знову піти в то паскудне середовище?..
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Порошенко его купил, это же очевидно. Партия Вакарчука может отборать голоса только у партии Зеленского. На это и расчет Петрухи, возжелавшего вернуться в Презы.
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Та нет. Он должен был выходить на трибуну и бороться за интересы украинского народа. А он молчал, в тряпочку, а потом ваще убежал с Рады.
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Ну наверное вы или никогда не работали на производстве и не знаете , как там с не угодными поступают или снимите розовые очки , как Гриценко и садовой вам наверное не надо рассказывать как закончили
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А когда он в парламенте был напомните ваш зе или вы думаете что коломойша четыре года бабло в сериал вкладывал , что бы потом зе отказал , долго бы потом вашего любимчика искали бы
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Ты шо, алень, не знаешь када Славко был в Парламенте? Дурачком прикидываешься?
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Я. То знаю кацап не добитый , алень это же по вашему - это аргументов переходят на оскорбление и кстати , что там с командой расскажи плиз , а то я вижу у зе только рыгов и олигархов
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Оскорбление - это факт появления тебя на свет, алень.
Команду тебе представят в установленное время. Шо за манера у кремлевских клоунов спешить? Наберись терпения и не истери.
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И это вы считаете правильно покупать кота в мешке - хотя свита создаёт короля запомню это кацап и потом не ***** , что вас *******
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С нами это сделал твой петя 5 лет назад...
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Ну вас лохов он может и пять лет тому назад поимел , хотя если бы голова была то и тогда бы за него не голосовали , как сейчас за зе
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Кстати перечислите команду зе
Богдан адвокат коломойши
Разуманов глава молодых регионалов
Рыбный руководитель контрабанды в западной Украине
Кто там ещё расскажите плиз
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Не спяши, алень. Тебе все покажут и расскажут. СКОРО!
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Мне зе перед вторым туром уже пятерку обещал где она ?
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Не, ну ты настырный, шо пестец... Озвучат тебе команду, не хепишуй. Думай, скока дадут твоему Петрухе и его гопкомпании за разворовывание Украины, а не про пятерку.
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Запомни для меня барыга враг ещё с 2006 года , благодаря ему и таким как ты в 2010 овощ к власти пришел
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Так чего же против Зе выступаешь, выбор же был между ним и барыгой?
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А для меня они пока одинаковы Хотелось бы ошибиться и извиниться за мое неверие , но свита определяет короля , а там подбор равноценен барыги
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Жирному из квартала теперь мигалку дадут. Чтоб законно разворачиваться через две сплошные.
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Слава 3 месяца курсы президенства проходил и все коту под хвост
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знання за плечима не носити
десь та згодяться.
для нас тепер важливо що вміє ЗЕ
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Слава говорит что он должен изменить в будущем парламенте, а мне кажется, что этот парламент должен изменить, хотя бы в последние дни своего существования. Они обещали, пусть делают.
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яй не было, a теперь сорос с порось скинулись и славик вновь запел.
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Славик не самостоятельная фигура, его заставляют петь и он поет. Он бы сам 100 лет не шел во власть. И плохо делает, что идет по просьбе и под давлением, а не по своей душе.
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Это тебе дубинский напел - откуда инфа ?
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где утечка, спрашиваешь? ай кью выше 24%-ого уровня отрости и будет тебе инфа.
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Понятно сказать нечего Почему вы такие упоротые когда вас просят аргументировать переходите на оскарбление или вы под стать свому гидранту ?
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роль аскарбленной абиженки, держи вора, сам дурак - это всё протокольные сливы порохоботов и их лахтинских подвывал (или кто там у кого - сами разбирайтесь).
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оскоплённое порошьё воет по своему потерянному смыслу жизни - сцарю Барыге-2.0. Ми маємо змінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича, - Вакарчук про можливі дострокові вибори в Раду - Цензор.НЕТ 5310
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А почему у вас ,что зе ботов что порохоботов циферки после Ника или так ваш интилект определяется ?😂😂😂
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а дубинский - молоток. Разбивает носы порошью. Редко бьёт мимо цели.
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Знаешь в чем отличие порядочного человека от дубинского , порядочный человек всегда поступает правильно , что по отношению к себе , что к другим А это чмо накупило квартир налоги не платит и учит жить других
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Нужны не только открытые списки, но количество депутатов уменьшить на 50%!
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ОНО типа уже политик? Чи еще ВаХарчук?
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Співає він гарно...Є мелодія,є хороші слова,є в тих словах зміст - і відповідно є симпатіі глядачів...Але коли він починає говорити,а тим паче про політику - ми бачимо лишень картаве тонконоге чмо,маріонетку в жирних пальцях Пороха...Тому - Славко,лишися того ровера,то не твоє,ніц на тім не заробиш,лишень втратиш...
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100%-е попаданире в цель. Сидело, не вякало, с Рады сбежало, в Презы не балотировалось и тут тебе нате. Славко - Порошенковская кукла.
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Интересно, а чем Вам лично нравится марионетка в жирных пальцах Бени? Как на первый взгляд если с Беней и Зе всё предельно понятно, то ваша связка Пети со Славой пока выглядит смешной. А вот то, что песни Славы - это не кривлянье Зе-бени про страну-порноактрису, термосы и уж конечно не игра членом на рояле, то даже невооруженным глазом видно. Тяжело вам будет топить Вакарчука, имея за спиной тень фигляра Зе-бени, так что лучше сразу отказаться от такой глупости.
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очередной перепост методички. Украина сделала шаг вперед к надежде, а вы ее тянете назад в свое барыгово болото.
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Очередной выпад ослепленного. Кто в Украине сделал шаг вперед к надежде? Вата, которая ждёт мира с мордором любой ценой? Совки в надежде на дешевые тарифы и колбасу? Молодёжь, которой хочется в Европу? Зрители Плюсов, которые решили, что голосуют за Голобородько? Объясните, чья надежда будет для Зе-бене в приоритете? Чьи хотелки он собирается исполнить? Который из нарисованных в воображении людей Голобородек сегодня присягал и какой части народа?
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Мир с мордором любой ценой - это и была "война" Порошенко, конвертировавшая кровь украинских солдат в барыжий гешефт.

Хватит кликушествиовать, как полоумная, ирада. Тут тебе не Персия и не Орда.
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Как я вас понимаю - тяжело общаться с людьми у которых кроме лозунгов ничего нет , не аргументов , не умения вести дискуссию , не умения отвечать на вопрос не вопросом Обычно это люди или ограниченые в своем развитии или сидящие здесь на зарплате
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Я как война началась перестал коменты писать _ не до этого было , других дел хватало , да и противно было , а сейчас всё мне это напоминает , как все начиналось в 2012 , ну а потом.. Ну сами знаете
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Я прекрасно знаю и помню. Страх только того, что всё возвращается и придется заново проходить этот путь..
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Страх в том , что мы уже не боимся крови , а третий майдан- это колеивщина и выходка Гонты в Умане многим покажется детской забавой (
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Если честно уже начинаю думать, что нам действительно у власти нужна военная хунта.
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за два місяці виборчих перегонів прийняти та втілити закон??? - ще блін один «фахівець» у владу сунеться...
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А до него были "фахивци", шо пипец. Один другого краше: Пчеловод, уголовник и жлоб-ворюга.
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так тобі нових методичок й не присилають... і розкладку українську встановити не дозволяють... біда...
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Славик, Славик где ж ты раньше был. Почему отсиживался, недоговаривал. Если о чем и высказывался то туманно и неоднозначно. Фактически занятая позиция то ли страуса то ли "ждуна" закрыла перспективы в политике. А мог бы вполне сегодня принимать присягу или по крайней мере подготовить мощнейший фундамент под парламентские выборы. Жаль, честно жаль. Но иногда история дает шанс и его нужно не упустить, потому что второго шанса она скорее всего не даст. Это как переход Цезарем Рубикона или Наполеон на Аркольском мосту.
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Сколько законопроектов за Славиком, в его бытность депутата? Тихо пришёл, тихо ушёл...
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Это было ясно сразу что Янек пропихнул мажоритарно - пропорциональную систему выборов, потому что он бы разгромно пролетел на выборах в в Раду в 2012 году, но теперь вышел замкнутый круг, ведь 50% мажоритарщиков, этих денежных мешков не подчиняющихся ником во ВРУ не проголосуют против себя. Я думал сначала что Зеля их припугнет роспуском, но потом предложит доработать свой срок с условием что они под конец каденции изменят закон о выборах. Ну я очень надеюсь что у Зеленского есть туз в рукаве для данной ситуации.
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Слава, который входит и выходит в политику, а потом снова входит и выходит, даже незнает когда и кем был принят действующий избирательный закон. 😂😅😂
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славко, а чому ж ти свого язика в дупу ховав до сьогодні?! чому ти не ставив це питання панамьському баризі та його мандатованому шоблу раніше?!
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Пой Славик, пой. У тебя это хорошо получается. Ты уже был в Раде и сказал, что "это не твое". Не изменяй своим принципам...это нехорошо. Ми маємо змінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича, - Вакарчук про можливі дострокові вибори в Раду - Цензор.НЕТ 2052
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи маємо змінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича, - Вакарчук про можливі дострокові вибори в Раду
 
 
 
 
 
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