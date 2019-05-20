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 Україна в короткостроковій перспективі може обійтися без чергового траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко

Україна в короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Таку думку висловив радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, експерт уточнює, що в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ.

"Щоб покрити виплати за борговими облігаціями, у нас є резерви Єдиного казначейського рахунку і "подушка безпеки" у вигляді понад $20 млрд золотовалютних резервів. Україна зараз не може вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони дорогі для нас - доведеться платити близько 10% річних", - сказав він.

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У той же час Устенко вказав на те, що відсутність співпраці з МВФ не дозволить залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.

"Але як тільки країна увійде в стадію переговорного процесу про відкриття нової програми, це вже буде позитивним сигналом і на зовнішніх ринках може знову з'явитися вікно можливостей", - зазначив Устенко.

Нагадаємо, нова програма співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $ 3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $ 1,4 млрд) надано відразу, тоді як решта коштів мають бути надані за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році. 21 травня 2019 року в Україну приїжджає місія МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127815
 
   
 Топ коментарі
 
ясен пень, - может. Прожрать ЗВР наскирдованое клятим порохом - годик мона протянуть...
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"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных ...." - так вот оно чё, Михалыч!!! ну всё теперь, гуляй банда - мать пенсию получила.....
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А если "успешный менеджер" Зе заплатит налоги с "убыточного 95 квартала"?
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когда я уезжал, долг каждого ненародженого и живого был около $600. антиресно, почём щас все оставшиеся должны?
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Клоуны уже золотовалютные резервы Украины дерибанить собрались. В предвкушении. Коломойский потирает ручки.
Гривне, однако, пипец.
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В начале 2014 года ЗВР составляли 5 млрд. долларов, сегодня - 20 миллиардов.
Но пришел Зеленский...
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Пока неизвестно, что он задумал, но в любом случае, мы его заслужили. Україна в короткостроковій перспективі може обійтися без чергового траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 761
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Правильно. Нам Расеюшка поможет, как-никак братский народ. Не удивлюсь, если вскоре из каждого утюга начнут вещать о хорошей России и плохой Омерике, которая хочет всех со всеми поссорить.
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Сквозь строки это и просматривается в зебени.
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Порошенко и правительство все эти года наполняло золотовалютный резерв, чтобы пришел Зеля поливающий их говном и весь его разбазарил.

супер.
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Дурачье, этот резерв наполнялся за счет кредитов.
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так шо, не надо резерва? а если война или кризис там какой. скажи спасибо что дали (рефинансировали) а то бы уже щас мивину жрал (на день рождения, а так желуди)
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зеля готовит нас что он просрет программу сотрудничества с мвф, после того как коломой вернет банк )
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Ой, держите меня семеро...То есть давайте прожрем что имеем,а потои(sic!)будем шото думать...Охренеть...
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"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас - придется платить около 10% годовых"

Ну почему не открытым текстом - Зе-бене денех никто не даст, только коммерческие кредиты под краткосрочные грабительские облигации. Браво - давайте лишите ЗВР, чтобы уж сразу всем стала понятна степень дебильности новой экономики. Ну а то, что в резервах ЕКС, "украдено" накоплено на социальные программы пАпередниками - то святое дело, надо спустить в унитаз Бени.
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Зебилам надо сначала потоки в свои оффшоры перенаправить а потом уже и кредиты мож дерибанить.
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На успешный пересмотр программы stand by в мае рассчитывают и в команде новоизбранного президента. В этом представителей отечественного и зарубежного бизнеса недавно заверил эксперт ЗеКоманды Александр Данилюк. Правда, о том, как новый глава государства планирует ликвидировать пробелы в выполнении программы сотрудничества, советник Владимира Зеленского не рассказал.
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резервы для того и резервы чтобы обеспечивать спокойствие для всех а не тратить их по любому поводу
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Ну это типа, как с зарплатами в 4 тыс долларов для учителей!
Уже можно стал президентом)) ЗеБЕня, кстати, а где зарплаты в 4 тыс долларов?))
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не торопись, я первый в очереди пенсии 500 евро!
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щас спустят 20 лярдов до выборов в Раду, протянут свою ЗЕКоманду, а дальше - хоть трава не рости.
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перефразируя классика, учиться считать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту.
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Та ты ыкономистка моцная, с гросей в переходе диплом получала？
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Нужно уметь мыслить критически, нужно уметь мыслить все со стороны, МВФ это кто?- лохи которые дают всем деньги за просто так или группа умных людей которые живут ради собственных интересов, для того ли они вкидывали деньги в Украину чтобы ее просто так проспонсировать не получив ее карпатский лес, затем чернозем а затем и остаток ее свободы.
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Вас назначат главой Нацбанка...Если Вьі еще и про МВФ что-нибудь прочтете.
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дефолт - это хорошо (И.В.Коломойский)

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Сколько оказывается у нас макроэкономистов гениальных пропадает..уже под сотню комментов один краше другого..
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Это получается, что нацелились на грабеж резервов?
Вы давайте говорите, кого будете назначать, свои программы и прекратите реванш сепаров, которые начали возвращаться в Украину!
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чем резерв мешает отдавать долги с великих доходов которые сулит зеля
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Чтобы отдать что-нибуть ненужное, надо украсть что-нибудь ненужное.."
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зеля доиграется что суд присудит отдавать 50 лярдов долга люли за невыбраный газ
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Советнику Зеленского Устенко - срочно в командировку в Венесуэлу ...за консультациями!!!
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зачем так далеко, если мадуру все равно консультируют из кремля
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Порошенко увеличивал золотой запас, зебилы с первого дня предлагают его тратить, как когда-то Янукович. Это фактический отказ от сотрудничества с МВФ, что значительно снижает и так невысокую инвестиционную привлекательность страны. Нет инвестиций-нет развития страны! На что и на кого рассчитывает главный ЗЕбил? Понятно на кого -на Россию.
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Ой! У меня такой сильный ДЕЖА ВЬЮ! Прямо копия прихода к власти PSD (Партия спрятавшихся комМУняк) в Румынии! Пришли к власти когда экономика Румынии была на подъеме (рост был 7%,сейчас 2-3),все разрушили,разворовали,и им даже не страшно,что ихнюю PSD хотят выбросить из "семьи социалистов Европы",-ихняя цель-то подрыв ЕС изнутри! За Вашими новенькими тоже нужен глаз,да глаз!
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-2 лярда коломою, -доходы от транзита, -деньги которые можно струсить с гаспрема и будет лафа. останется только заключить самый выгодный контракт по газу как люля
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Шо? Уже? Лето протянем, а дальше? Выясняется, что без МВФ дальше краткосрочной перспективы(то бишь летний период) не протянуть. Кроме этого, кто создавал эту "подушку безопасности"? Для зебилов, наверное, это неразрешимая загадка. Сколько будет стоить газ в контексте всего этого? Это я еще про Коломойского и его подельничков не спрашиваю. Зебилы? Вы все на празднике, или уже есть пришедшие в чувство и смогут пояснить ,что да как?
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порохоботы прирожденные антипрогнозисты. вас убогих раньше было жалко. теперь ощущение презрения, ну как к януковичу. он же тоже 24% нравился.
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от у тебя от слов зекаманды презоение прорезалось? ) правильно, только ещё поумнеешь и поймешь кого действительно надо презирать (только мы уже поняли)
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ниче, зеля помириться с куйлом, и выменяет крым на бабки
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Опа-на! Раджу ярим ЗЕ-білам швидко селфитися напроти бордів з курсом валют у обмінниках.
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Хорошо что клятый Порох не разворовал все до конца, а умудрился из 7 млрд. ЗР сделать 20, и это все в состоянии войны и разрыва экономических связей с паРашей. Повезло Зелемойскому --- можно и долги отдавать, и Приватбанк вернуть Коломойше и МВФ послать подальше как в кино. Вопрос : надолго ли хватит ЗР?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУкраїна в короткостроковій перспективі може обійтися без чергового траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко
 
 
 
 
 
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