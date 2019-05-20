 Україна в короткостроковій перспективі може обійтися без чергового траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко

Таку думку висловив радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, експерт уточнює, що в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ.

"Щоб покрити виплати за борговими облігаціями, у нас є резерви Єдиного казначейського рахунку і "подушка безпеки" у вигляді понад $20 млрд золотовалютних резервів. Україна зараз не може вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони дорогі для нас - доведеться платити близько 10% річних", - сказав він.

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У той же час Устенко вказав на те, що відсутність співпраці з МВФ не дозволить залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.

"Але як тільки країна увійде в стадію переговорного процесу про відкриття нової програми, це вже буде позитивним сигналом і на зовнішніх ринках може знову з'явитися вікно можливостей", - зазначив Устенко.

Нагадаємо, нова програма співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $ 3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $ 1,4 млрд) надано відразу, тоді як решта коштів мають бути надані за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році. 21 травня 2019 року в Україну приїжджає місія МВФ.