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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (886) Зеленський (1234) інавгурація (121)

 Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко вважає неконституційним розпуск парламенту президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

"Виграла - з десяток парі, що буде довчасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на такі "дрібниці" звертає увагу в епоху боротьби за лайки)", - зазначила вона, говорячи про свої враження від інавгурації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127813
 
   
 Топ коментарі
 
Ирочка - "как найти подход к нему... я не молода... неужели моей карьере пи#дец?"
Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным - Цензор.НЕТ 1434
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Ирина, с вещами на выход!
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Что если после розпуска - украинцы выберут тех самых? Зеленский не подумал о такой тупости украинского народа?
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Если прямо сейчас, то выберут не тех же самых, а намного хуже: болтунов, демагогов, воров и проходимцев
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Если прямо сейчас, то выберут не тех же самых, а намного хуже…
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Ну как показали последние выборы, ылиты у нас только 23% остальные хотят изменений. К тому же делеко не вся ылита за порошенка+ещё Вакарчук откусит ылиты.
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Туга читається в очах. Підстаркувата тітка не потрібна вже нікому.
Молодий, креативний, має красуню дружину.
Єх, ірка, твій потяг вже пішов..
ту-ту
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забыла как сама прийшла на волне революционной целеособразности???, Овощь хоть просто сдрыснул, свинарей же от корыта не оторвешь!!!
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Помимо того, что это неконституционно, это разрушительно с практической точки зрения.
Если сейчас провести парламентские выборы, то новая Рада почти неизбежно окажется таким страшилищем, наполненным ворами, проходимцами и демагогами, что нынешняя Рада покажется образцом достоинства и порядка. На волне популизма и ничем не оправданных ожиданий много голосов получит практически не существующая партия "Слуга Народа" без доктрины, без программы и без организации, в которую набьется всякая позорная шваль.
Пусть сперва Зеленский покажет, чего он хочет, что он умеет, с какой командой он хотел бы работать, какие цели он себе ставит и какими способами их собирается добиваться. А тогда уже пусть избиратели решают, кому можно доверять.
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Дадада
Шеф, все пропало
Типа сейчас там абсолютно все 100% не воры/проходимцы/пистоболы
И вот нет кроме этих твоих блаженных всех в раде в Украине никого с мозгами и программой...
Ты реально дибил или косишь тут под дурочка?
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"Выиграла - около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР.. Источник: https://censor.net.ua/n3127813 - тобто - ІркаГ визнала , що знову відбувся договорняк і вона про це знала !
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Звичайно, що є процедура розпуску ВР і вимоги Конституції. Повинно бути встановлено за вимогою відсутність коаліції, а потім 30 днів на створення нової. Поки пійшов відлік 30 днів, тому розпуск без порушення Конституції неможливий. Хто порушить Конституцію рано чи пізно буде відповідати перед Законом.
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Конституция Украины
Статья 77.
Очередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются Президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.
И где здесь речь про какие-то 30 дней и новую коалицию ?
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хасан , твое мнение никого не интересует Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 5465
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Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 1634Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 2 ч.2 часа назад
Ось хто по спражньому радіє, наші любі посіпаки.

Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 6405

Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 6425 Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 1 ч.1 час назад
В промові Зеленського не було слова «Росія», але саме їй було адресовано один з головних меседжів - мир за будь-яку ціну. Путін давно готовий назвати цю ціну.
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Недоумки та простаки, яких легко виявилося Каломойскому надурити, не голосували за Пороха. Порох мав занадто високу думку про увесь український народ, а розумників то лише 25%. 73% то біомаса з якою по біомасячому і треба діяти - так як це зробив Каломойскій.
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Додик , утопись в собственных фекалиях.
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Мда... Начинать свою деятельность с конфликтов... Да ещё с "Первой", по Конституции, веткой власти - законодательной, это одно из двух - или меть "железные яйца", или не иметь мозгов... "Железные яйца я "в упор" не вижу...
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Назвала неконституційним...
Хм-м-м... А я назвав би її лаконічно - ТП.
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Молодец , Володя ! Нужно разогнать этих уродов и не только.....
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откровенно говоря - пофиг - досрочные или срочные выборы Рады, главное - Владимир Александрович Негарант сразу опустил правовую планку, продемонстрировал своё отношение к закону, готовность "порешать", применять телефонное право в судах и не только.. у Йаныка подобные приколы прорезались не сразу.. Беня поспішає?
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Наслаждаюсь как рвет пуканы у потроходрочеров, как скулят и визжат эти однотурово-шоколадные мрази в каментах!))))) значит мы идем в правильном направлении!!!
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Может он и глупый (роспуск) , скорее всего он только на руку Пэпе и Ко... , поскольку ещё 3 месяца и у него не будет вообще админресурса , а так ЗЕ даже не успеет назначить своих губернаторов ...
Но то , что он абсолютно конституционен , бо распад калолиции на лицо после выхода НФ из неё (о чём и объявил сам Пубубий) . А до этого в марте это констатировал суд , требуя список калоциантов ... Прошёл не месяц даже , а цельных 2 месяца ... Так шо сроки все прошли .... на формирование новой калолиции ...
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Ой как же жить дальше, без депутатского мандата Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 5692 ? Что же это делается Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 8550 ? Мы ж до осени ЛЕГИТИМНЫЕ Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 8145. низя нас распускать

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Дожились... у нас теперь любая старая ***** может толковать конституцию.
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Пусть засунет свои впечатления кобыле в трещину.
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Доброго дня! Чия б корова мичала? Саме таке виникає питання коли читаеш Ваш пост про неконституційність рішення Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради. Адже чи не Ваша кар'єра стрімко пішла угору після третього АБСОЛЮТНО неконституційного туру виборів Президента 2004-2005 років? А пост віце-спікера, з якого ви віщуєте про неконституційність, Ви обійняли випадково не після державного перевороту 2014 року?
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