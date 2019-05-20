 Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.
"Виграла - з десяток парі, що буде довчасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на такі "дрібниці" звертає увагу в епоху боротьби за лайки)", - зазначила вона, говорячи про свої враження від інавгурації.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.
Молодий, креативний, має красуню дружину.
Єх, ірка, твій потяг вже пішов..
ту-ту
Если сейчас провести парламентские выборы, то новая Рада почти неизбежно окажется таким страшилищем, наполненным ворами, проходимцами и демагогами, что нынешняя Рада покажется образцом достоинства и порядка. На волне популизма и ничем не оправданных ожиданий много голосов получит практически не существующая партия "Слуга Народа" без доктрины, без программы и без организации, в которую набьется всякая позорная шваль.
Пусть сперва Зеленский покажет, чего он хочет, что он умеет, с какой командой он хотел бы работать, какие цели он себе ставит и какими способами их собирается добиваться. А тогда уже пусть избиратели решают, кому можно доверять.
Шеф, все пропало
Типа сейчас там абсолютно все 100% не воры/проходимцы/пистоболы
И вот нет кроме этих твоих блаженных всех в раде в Украине никого с мозгами и программой...
Ты реально дибил или косишь тут под дурочка?
Статья 77.
Очередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются Президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.
И где здесь речь про какие-то 30 дней и новую коалицию ?
Ось хто по спражньому радіє, наші любі посіпаки.
Volodymyr Viatrovych @viatrovych 1 ч.1 час назад
В промові Зеленського не було слова «Росія», але саме їй було адресовано один з головних меседжів - мир за будь-яку ціну. Путін давно готовий назвати цю ціну.
Хм-м-м... А я назвав би її лаконічно - ТП.
Но то , что он абсолютно конституционен , бо распад калолиции на лицо после выхода НФ из неё (о чём и объявил сам Пубубий) . А до этого в марте это констатировал суд , требуя список калоциантов ... Прошёл не месяц даже , а цельных 2 месяца ... Так шо сроки все прошли .... на формирование новой калолиции ...