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 Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко

Російська сторона відмовилася від проведення тристоронніх переговорів для укладення нового контракту про транзит газу до Євросоюзу через українську газотранспортну систему в травні.

Про це повідомив комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Проведення наступного раунду тристоронніх переговорів про транзит газу за участю представників України, Росії та ЄС, очікували відразу після інавгурації, тобто в травні-червні 2019 року.

"З огляду на те, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції про вплив виборів президента або парламенту є лише виправданнями", - сказав Вітренко.

Читайте також: Україна вивчила уроки газової кризи 2009 року і розробляє запобіжні заходи, - Зеркаль про переговори щодо транзиту російського газу

За його словами, РФ очікує рішення про дозвіл на будівництво обхідного газопроводу "Північний потік-2" у Данії. Від рішення уряду Данії залежить, чи запустить "Газпром" цей газопровід вчасно, тобто з 1 січня 2020 року. Запуск обхідного газопроводу дозволить Росії відмовитися від послуг української ГТС.

Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав, що Росія має технічну можливість з початку наступного року не використовувати українську ГТС для транспортування газу в Європу.

Транзитний контракт України з російським Газпромом було укладено в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення 31 січня 2019 року російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127812
 
 
 Топ коментарі
 
То раньше Порошенко был во всем виноват а теперь другое дело : Зезя тут ни при чем !
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Главное перестать стрелять!
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Тобто при Порошенко вона б не вiдмовилась? Вiтренко, тебе мамця вчила манiпулювати?
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95 квартал в трубу напукает и будет газ
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Если Россия ведет себя нагло и агрессивно после инаугурации Зеленского,то это ясно говорит о том,что Зеленский для нее не бальзам на душу. Можно претворяться, что Пэтя для них плох, а ЗЕ хорош ,но долго это притворство не продержится,вылезет. Так что порохоботы - вы не правы.Пэтя и Путя - друзья олигархи.
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То раньше Порошенко был во всем виноват а теперь другое дело : Зезя тут ни при чем !
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Звикайте, з 10:00 сьогодні, в усьому винний Зеленський.
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Гы-гы. А папередныкы? Не забывай украинский менталитет.
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Не про те він з Кобельовим думає,вже час їм бігти до Ростова))
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Та всё фигня! Зелебоба порешает на раз, два, три! Главное наколенники не забить надеть к пуКину на рандеву. Росія свідомо затягує процес газових переговорів, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 9655
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Да сколько Педро гомна оставил, за три дня не разгребсти.
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Ну шо есть, то есть. Талантище. Писей на пианине мало кто умеет. Но то такое, личное. Хоби так сказать. Главное что бы свои обязанности испонял не куем. 😁😁😁
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Три конверта (притча)

Один руководитель сменяет другого, и старый руководитель, передавая новому дела, вручает ему три пронумерованных конверта со словами: «Когда будет очень плохо, откроешь первый конверт. Второй раз будет плохо - откроешь второй конверт, а потом и третий». Новый руководитель с жаром взялся за дело, но вскоре понял, что все не так просто, как ему казалось вначале. И когда проблемы совсем одолели его, он решил вскрыть первый конверт. Там была одна фраза: «Вали всё на меня». Теперь во всех своих речах руководитель не забывал вставить хоть несколько слов про ошибки старого руководителя, про то, что его методы управления были несовременными, и сейчас приходится расхлебывать результаты прежних просчетов. Какое-то время новому руководителю жилось очень даже хорошо. К нему стали относиться с пониманием, но и этот период вскоре завершился, и вновь начались проблемы. Руководителю пришлось вскрыть второй конверт. В нем было всего два слова: «Проведи реорганизацию». Руководитель и в этот раз поступил так, как ему советовали, и жизнь снова наладилась. Ну, как можно ругать человека, который занимается реорганизацией и проводит инновационную политику? Однако время шло, и руководителю опять стало трудно жить. Он снова почувствовал, как под ним шатается кресло, и рука его привычно потянулась к третьему конверту. Послание гласило: «Готовь три конверта!»
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почему буратине и роспуск ВР запек - росии нужен стоящий на коленях Нафтогаз с бойком во главе.
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опять зеля виноват, шо порох за 5 лет не смог перекрыть трубу, нет контракта--нет движения.
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Вот те номер. А кобельЕВ уже всем рассказал про то что всё ОК. Выходит опять спистел.
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Тобто при Порошенко вона б не вiдмовилась? Вiтренко, тебе мамця вчила манiпулювати?
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Ахахахаааа
Рашка начинает понимать, что договорняков больше не будет...
Бидааааа
Верните патрашенку!!!
Ахахахааааа

Наслаждаюсь как рвет пуканы и потроходрочеров, как скулят и визжат эти однотурово-шоколадные мрази в каментах!))))) значит мы идем в правильном направлении!!!
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Объясню на пальцах. Как только будет подписан новый газовый договор с Украиной, пуск СП-2 отложится на год, а не будет подписан, то над ЕС нависнет угроза потери 35% поставок газа, а это холод, и голод. ЕС просто заклюет Данию, либо срочно примут проект обхода (+ 20 км)
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які можуть бути переговори з агресором ? Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 3540
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Так у нас вроде как война. А тут кто-то какой-то газ покупает...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко
 
 
 
 
 
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