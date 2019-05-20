 Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко

Про це повідомив комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Проведення наступного раунду тристоронніх переговорів про транзит газу за участю представників України, Росії та ЄС, очікували відразу після інавгурації, тобто в травні-червні 2019 року.
"З огляду на те, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції про вплив виборів президента або парламенту є лише виправданнями", - сказав Вітренко.
За його словами, РФ очікує рішення про дозвіл на будівництво обхідного газопроводу "Північний потік-2" у Данії. Від рішення уряду Данії залежить, чи запустить "Газпром" цей газопровід вчасно, тобто з 1 січня 2020 року. Запуск обхідного газопроводу дозволить Росії відмовитися від послуг української ГТС.
Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав, що Росія має технічну можливість з початку наступного року не використовувати українську ГТС для транспортування газу в Європу.
Транзитний контракт України з російським Газпромом було укладено в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення 31 січня 2019 року російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.
Один руководитель сменяет другого, и старый руководитель, передавая новому дела, вручает ему три пронумерованных конверта со словами: «Когда будет очень плохо, откроешь первый конверт. Второй раз будет плохо - откроешь второй конверт, а потом и третий». Новый руководитель с жаром взялся за дело, но вскоре понял, что все не так просто, как ему казалось вначале. И когда проблемы совсем одолели его, он решил вскрыть первый конверт. Там была одна фраза: «Вали всё на меня». Теперь во всех своих речах руководитель не забывал вставить хоть несколько слов про ошибки старого руководителя, про то, что его методы управления были несовременными, и сейчас приходится расхлебывать результаты прежних просчетов. Какое-то время новому руководителю жилось очень даже хорошо. К нему стали относиться с пониманием, но и этот период вскоре завершился, и вновь начались проблемы. Руководителю пришлось вскрыть второй конверт. В нем было всего два слова: «Проведи реорганизацию». Руководитель и в этот раз поступил так, как ему советовали, и жизнь снова наладилась. Ну, как можно ругать человека, который занимается реорганизацией и проводит инновационную политику? Однако время шло, и руководителю опять стало трудно жить. Он снова почувствовал, как под ним шатается кресло, и рука его привычно потянулась к третьему конверту. Послание гласило: «Готовь три конверта!»
Рашка начинает понимать, что договорняков больше не будет...
Бидааааа
Верните патрашенку!!!
Ахахахааааа
Наслаждаюсь как рвет пуканы и потроходрочеров, как скулят и визжат эти однотурово-шоколадные мрази в каментах!))))) значит мы идем в правильном направлении!!!