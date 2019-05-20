EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  937  23
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (995) Зеленський (1234) інавгурація (121) привітання (407) Мей Тереза (140)

 З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей привітала зі вступом на посаду нового президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила прес-служба прем'єра у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Володимира Зеленського з інавгурацією і вступом на посаду президента України. Велика Британія продовжить підтримувати українські реформи, безпеку і процвітання, а я з нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією", - наводить канцелярія прем'єра слова Мей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського. ФОТОрепортаж

З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського 01

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II привітала Президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації, яка відбулася 20 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127810
 
   
 Топ коментарі
 
Поздравляю украинцев с днем освобождения страны от Порохатого свино-угребища.
 показати весь коментар
 
очередная зрада... порохоботы по вызову, негодуют С нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией, - Мэй поздравила Зеленского - Цензор.НЕТ 2119
 показати весь коментар
 
Кого тут только не оскорбили порохоботы?
Нет, друзья...
За пороха не Элита голосовала.
За пороха голосовало быдло!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да игра на пианино видно заинтересовала всех женщин- политиков😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
"Великобритания продолжит поддерживать украинские реформы, безопасность и процветание" Источник: https://censor.net.ua/n3127810а
А та "игра на пианино" заинтересовала только вас и Шрека.
 показати весь коментар
 
 
Вам , нулёвке, объясню , ЧТО ИГРА НА ПИАНИНО была сплагиачена с западных комиков. Даже в жтом в ЗЕ нет фантазии.
 показати весь коментар
 
Вмсете с тем, фантазии стать Президентом Украины хватило.
 показати весь коментар
 
Неа, ЭТО БЕНИН СПЕКТАКЛЬ. ЗЕ там только кукла
 показати весь коментар
 
Вы как та корова - лепешку на траву плюхнули, и теперь ресницами хлопаете.
Оскорбили Мэй, а мне про плагиат заливаете
Подотрите за собой - запах ужасный.
 показати весь коментар
 
А вы типичное кацапское хамло. И попридержите свое хамство - а то пойдете в баню
 показати весь коментар
 
очередная зрада... порохоботы по вызову, негодуют
 показати весь коментар
 
 
А с сегодняшнего дня вся соя уже официально стала зрадофилами и агентами кремля. З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 3210
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю украинцев с днем освобождения страны от Порохатого свино-угребища.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо . Я в шоке . Украина в опасности .
 показати весь коментар
 
Кого тут только не оскорбили порохоботы?
Нет, друзья...
За пороха не Элита голосовала.
За пороха голосовало быдло!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский думает, что он выиграл супер приз - должность Президента!
Нет! Зеленский себе приобрел персональный Ад!!!
З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 153
 показати весь коментар
 
Даже Мей устала от мародера порошенко и не может скрыть своей радости, что больше не придется ей работать с этим стадом прожорливых и вороватых свиней из бпп и нф З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 3467
 показати весь коментар
 
 
Ну шо, Костик... Ну лупани и ты со всей пролетайской гордостью- так что такое "мародер" и кого Порох отмародерил? Каким он тут краем? Все твои собратья, ляпнувшие "мародер" в анабиозе, ляпнули и- щезли... Прикинь...
 показати весь коментар
 
много букв про пролетариат набил, гугл тебе в помощь
 показати весь коментар
 
 
Мда... Не густо. Нафига мне гугл, я то знаю ответ. А вот ты- тоже предпочел проморозиться. Да- нифига ваши слова не стоят, такая картина.
 показати весь коментар
 
Великобритания выйдет из Евросоюза и присоедениться к... евреесоюзу... З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 1512
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського
 
 
 
 
 
 вгору