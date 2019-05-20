 З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського

Про це повідомила прес-служба прем'єра у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю Володимира Зеленського з інавгурацією і вступом на посаду президента України. Велика Британія продовжить підтримувати українські реформи, безпеку і процвітання, а я з нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією", - наводить канцелярія прем'єра слова Мей.
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II привітала Президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації, яка відбулася 20 травня.
А та "игра на пианино" заинтересовала только вас и Шрека.
Оскорбили Мэй, а мне про плагиат заливаете
Подотрите за собой - запах ужасный.
Нет, друзья...
За пороха не Элита голосовала.
За пороха голосовало быдло!
Нет! Зеленский себе приобрел персональный Ад!!!