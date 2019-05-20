 "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ

Про це повідомляє Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про це він розповів, коли йшов від Верховної Ради до Адміністрації Президента на зустріч з іноземними гостями.

На запитання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради".

Відповідаючи на запитання, чи завжди він буде пересуватися пішки, Зеленський висловив надію, що вулиці не будуть перекриватися. "Це головне. А там - яка різниця. Де пішки, а де на машині", - сказав він.

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