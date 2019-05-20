 "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ

Про це повідомляє Liga.net, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що про це він розповів, коли йшов від Верховної Ради до Адміністрації Президента на зустріч з іноземними гостями.
На запитання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради".
Відповідаючи на запитання, чи завжди він буде пересуватися пішки, Зеленський висловив надію, що вулиці не будуть перекриватися. "Це головне. А там - яка різниця. Де пішки, а де на машині", - сказав він.
пошел отсчет зели, как вы выражаетесь до краха и пенделя )
Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка і його?
Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка і...
Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка?
Оце так радість. Невже ми дожили до краху?!
Оце так радість. Невже ми дожили до?
Оце так радість. Невже ми дожили?
Оце так радість. Невже ми...
Оце так радість. Невже?...
Оце так радість...
Оце так!
Оце...
...
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Это дружочек (нет) и есть узурпация.. Мне интересно, когда ЗекоМанда будет тебя насиловать, ты тоже будешь верищать, что указа не было, по этому не считается да и один раз...
Чому вони мовчали увесь цей час, ще й голосували за надважливі закони, знаючи, що вони можуть бути скасовані?
Діючий Регламент ВР: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Офіційне тлумачення діючого Регламенту, Рішення КСУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10
3.4. (Рішення КСУ, щодо створення Коаліції): «Коаліція формується за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції; до складу коаліції входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України за Конституцією України фракційне структурування Верховної Ради України і формування коаліції є обов'язковими умовами її повноважності.»
3.3. (щодо Конституційного складу ВР) «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України...»
Ст.83 Конституції: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.»
За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.
Тобто, вчасно не сформована Коаліція депутатських фракцій, яка складає не менш 226 депутатів цих фракцій - є чіткою ознакою неповноважності ВР 8-го скликання.
З 29.03.2016 р. склад «коаліції» фракцій (БПП+НФ) складає лише 215 депутатів (замість обов`язково необхідних 226), що протирічить не тільки Конституції, а й Рішенню КСУ щодо офіційного тлумачення діючого Регламенту ВР.
Також це є ознакою НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР 8-го скликання з 2016 року (згідно чинному Рішенню КСУ від 6.04.2010 р.).
Вот такие зебилы и выбрали туповатое посмешище...
Andriy Gerus
6 hours ago
Петро Порошенко підписав законом 8449-д, який відміняє «зелені» тарифи для дрібних домашніх наземних СЕС, лінк у коментарі.
Тепер із наступного кварталу такі дрібні домашні СЕС будуть відпускати у загальну мережу свою е/е безкоштовно. А крупні СЕС Ахметова та іншої «еліти» таку ж електроенергію будуть продавати у мережу за 5 грн за кВт-год, для них супервисокий «зелений» тариф працює далі.
Президент, який прийшов до влади ціною жертв сотень та тисяч життів українців, залишився вірним своєму стилю правління до останньої години.
Цей стиль:
холопам - мова та віра.
панам - обленерго, Роттердам+, «зелений» тариф.
Час, який тепер вивільняється, рекомендую витратити на лікування очевидної хвороби - патологічної жадності, що виливається у бажання продати все, що може в принципі продаватися. Прощавай і сподіваюсь, більше не зустрінемось.
не дарма ж Луцик вже з Бєнєй домовився - здасть Свиню з потрохами !
... Лев обиделся и в драку,
Но от мощного удара в сраку,
Оказался под столом,
Весь обосранный Слоном
А почему, неуважаемый Вова, первый указ не об назначении секретаря СНБО или главы АП? Ведь это - твоя (обращение "ваша" нужно заслужить) прямая обязанность, а вот роспуск Рады еще нужно законно обосновать!
Наш маленький диктатор!