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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:ВР (4760) вибори (3783) Зеленський (1234) розпуск (23)

 "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ

Перший указ нового президента Володимира Зеленського буде про розпуск парламенту.

Про це повідомляє Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про це він розповів, коли йшов від Верховної Ради до Адміністрації Президента на зустріч з іноземними гостями.

На запитання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради".

Відповідаючи на запитання, чи завжди він буде пересуватися пішки, Зеленський висловив надію, що вулиці не будуть перекриватися. "Це головне. А там - яка різниця. Де пішки, а де на машині", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127809
 
   
 Топ коментарі
 
та ваш же, никто не оспаривает! будьте готовы держать ответ за своего президента, а мы спросим, и не раз.
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так погоди...с тебя порохобот еще не спросили..))
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від помилок ніхто не застрахований ...
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Нодежды вьюношей питают. Мечтай об этом, нытик.
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И вообще, нынынытик, как я могу остаться голодным, ежели эпоха зубАжиння окончилась и настала эпоха благоденствия и богатства? Я твоего брата пиввареничного уже за покупкой, прикинь, ЦЕЛОГО варненика застал! А это только сегодня кенгурация была. А завтра что? Он купит целую упаковку вареников?
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вместо этих, в раду пролезут все коломои и беглые рыги, вот потеха будет
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Что-то вспомнилось окончание анекдота из 80-х : " Нэ тарапыся!"...
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Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка і його банди
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какой крах, он свои 5 лет отработал, или у нас кто-то больше правил.
пошел отсчет зели, как вы выражаетесь до краха и пенделя )
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Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка і його банди?
Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка і його?
Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка і...
Оце так радість. Невже ми дожили до краху порошенка?
Оце так радість. Невже ми дожили до краху?!
Оце так радість. Невже ми дожили до?
Оце так радість. Невже ми дожили?
Оце так радість. Невже ми...
Оце так радість. Невже?...
Оце так радість...
Оце так!
Оце...

...
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Вот уже и узурпация власти подоспела, конституционный переворот. Даже быстрее яныка.
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Где переворот? Указа еще нет, завтра только будут консультации с главами фракций.
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а заявление на принятие присяги? А ультимативная форма общения?
Это дружочек (нет) и есть узурпация.. Мне интересно, когда ЗекоМанда будет тебя насиловать, ты тоже будешь верищать, что указа не было, по этому не считается да и один раз...
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Тролли не выставляйте себя дураками коалиции нет с 2016 года, нет большинства, под сомнением все, что принималось нелигитимной ВР
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чувствуется школа коломоя - кручу, верчу... янык тоже конституцию отменял со ссылкой на какие-то отмазки, плохо кончил
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Ne pisti, porohoblyat
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дураком выставляешь себя ты, не понимая почему зеля не хочет подождать до осени и провести выборы в срок. опять каждый под себя закон склоняет
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Тому що ВР 8 скликання є НЕПОВНОВАЖНОЮ з 2016р., згідно з Конституцією України та Рішенням КСУ від 6.04.2010 р.
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и как же дураки все работали, не знали... значит решение ВР о кенгурации зели тоже незаконно?
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Президента обрав НАРОД (джерело влади в Україні за Конституціїю) на виборах, тому він законний Президент.
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Чому не питаєте - значіт фсє закони ВР з 2016 року вже нє закони ?
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Що ж це виходить, в Самопомочі, Батькивщині також некомпетентні депутати-суперюристи Сироїд, Власенко, Кожемякін?
Чому вони мовчали увесь цей час, ще й голосували за надважливі закони, знаючи, що вони можуть бути скасовані?
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Предъяви письменные доказательства. Слабо? "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 5203
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Якщо навіть не брати до уваги «Угоду про коаліцію», все ще простіше.
Діючий Регламент ВР: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Офіційне тлумачення діючого Регламенту, Рішення КСУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10

3.4. (Рішення КСУ, щодо створення Коаліції): «Коаліція формується за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції; до складу коаліції входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України за Конституцією України фракційне структурування Верховної Ради України і формування коаліції є обов'язковими умовами її повноважності.»


3.3. (щодо Конституційного складу ВР) «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України...»

Ст.83 Конституції: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.»

За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.

Тобто, вчасно не сформована Коаліція депутатських фракцій, яка складає не менш 226 депутатів цих фракцій - є чіткою ознакою неповноважності ВР 8-го скликання.

З 29.03.2016 р. склад «коаліції» фракцій (БПП+НФ) складає лише 215 депутатів (замість обов`язково необхідних 226), що протирічить не тільки Конституції, а й Рішенню КСУ щодо офіційного тлумачення діючого Регламенту ВР.

Також це є ознакою НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР 8-го скликання з 2016 року (згідно чинному Рішенню КСУ від 6.04.2010 р.).
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Совсем поехала старушка? Ты бы еще УК скопипастил! Где документ подтверждающий отсутствие коалиции, протокол, подпись, печать...
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То-есть выборы президента назначила "нелигитимная Рада"? Значит Зеля - незаконный президент?
Вот такие зебилы и выбрали туповатое посмешище...
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А закони з 2016 приймала теж нелегітимна Рада і вони не закони?
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А вибор Президента зробив НАРОД, джерело влади в Україні за Конституцією
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"Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 6575

Andriy Gerus
6 hours ago
Петро Порошенко підписав законом 8449-д, який відміняє «зелені» тарифи для дрібних домашніх наземних СЕС, лінк у коментарі.

Тепер із наступного кварталу такі дрібні домашні СЕС будуть відпускати у загальну мережу свою е/е безкоштовно. А крупні СЕС Ахметова та іншої «еліти» таку ж електроенергію будуть продавати у мережу за 5 грн за кВт-год, для них супервисокий «зелений» тариф працює далі.
Президент, який прийшов до влади ціною жертв сотень та тисяч життів українців, залишився вірним своєму стилю правління до останньої години.

Цей стиль:
холопам - мова та віра.
панам - обленерго, Роттердам+, «зелений» тариф.
Час, який тепер вивільняється, рекомендую витратити на лікування очевидної хвороби - патологічної жадності, що виливається у бажання продати все, що може в принципі продаватися. Прощавай і сподіваюсь, більше не зустрінемось.
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Петя будет Гадить до последнего своего звонка!
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він забуває , що "останній дзвоник" для нього може настати несподівано !
не дарма ж Луцик вже з Бєнєй домовився - здасть Свиню з потрохами !
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Нет не гадить, а мармелад подкладывать. "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 6755
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это то гений что не мог рассчитать сам производительность 4 панелей "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 7810 "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 78103 Н ты бы ещё кого то запости там сру весну например "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 7810
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походу плакать будешь ты, где мои тарифы.. ))
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Вот как выглядит шок. А порох смотрит на Зебеню как на овно. Но в головах у Зебилойдов, своя зеленая атмосфера..
"Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 116
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Принимай полноценное участие в управлении государством на родном языке Зайди, прочитай, подумай и подпиши
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если распускать раду перед тем как принимать закон об изменениях в избирательный процесс, то следующий созыв будет еще гаже чем предидущий.
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Більше того, якщо зараз під тиском приймуть виборчий Закон, то він буде значно гіршим ніж старий.
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Под давлением никто ниче не приймет. Зелик уже надавил на 19, угрожал, пужал...Итог?
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А я по приколу проголосую за депутата из БПП...Мне можно,я порохобот...
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"Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком". (В. Высоцкий) Рада конечно говно, но, а кто придёт ей на замену, опопздейный бльок? Кто знает хоть одного кандидата в депутаты от партии "Слуга (израильского) народа"? Что "Всё пропало" говорила ещё Юль-Бздюль-Чутай-Вонючая-Прокладка! Взамен то что?
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им еще повезло, что их распускают, а то могут и задержать
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Не не, теперь только соевые плитки из мацквабада! "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 7732
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та чо их ломать? "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 3494он их булавой колоть собрался.
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Порохоботи , завтра вам працювати на полуницю треба їхати.
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ларик твой братушка тебе привет передаёт его прохоботы в клетка посадили "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1027
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порохобот у клітці - чудова ідея ! "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 8103
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Коли читаю ваші "коментарі", то таке враження, що їх пише підліток прищавий "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1559
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Когда читаю коментарии порохоботов то такое впечатление , что их пишут с дурки.
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Я пишаюсь українцями. Такого матьорого хряка викинули з президентського крісла. "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 817
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Помню детский стишок 60-х годов:
... Лев обиделся и в драку,
Но от мощного удара в сраку,
Оказался под столом,
Весь обосранный Слоном
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5 років тому матьорого хряка викидали, так то ВИКИДАЛИ! А Порох навіть не пішов, а урочисто передав владу!
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Агонія соєвої мразоти))) Вже найближчими тижнями прошерстять СБУшну ботоферму, потім стане поганенько комусь із стецьківців...
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Еще один свидетель покращення от Зелебобы! "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1904
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смотри как бы самим 73 % засуха не настала... "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1310
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І тебе посадять))) А ти зарплату в конвертах не отримуй!!! (майже цитата)
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мене не посадять...я зарплатню не отримую. "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 4618
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ну шо,73%? "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 2439зелебеня не верит в вас...совсем...потому и торопится щас выборы провести,шоб вы не передумали
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А пускай проведет, летом избиратели особенно активные... На пляже.
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Гадаєшь альфастерх долетить до середини Дніпра?
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Хорошая идея , хоть и на рука Мародеру , но ничего . хоть мародеры из НФ удалятся .
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Ну, кто бы сомневался?
А почему, неуважаемый Вова, первый указ не об назначении секретаря СНБО или главы АП? Ведь это - твоя (обращение "ваша" нужно заслужить) прямая обязанность, а вот роспуск Рады еще нужно законно обосновать!
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Коституція та Рішення КСУ від 6.04.2010 тобі у допомогу
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Ну от. Давайте поаплодуємо повній узурпації влади.
Наш маленький диктатор!
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Я мав би насміхатися з прихильників узеленського,бо сам належу до 24 відсотків.Але не стану.Знаєте чому?Та тому,що відповідати долею своєю та своїх нащадків випаде тепер всім:і вам,73%, і нам,24%...
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А зебилы мечтали о том...что первый указ будет о долларе по 8...😀
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