 Зеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завтра о 10 годині в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту", - сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
Запрошення Зеленського також опублікував у Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
"Дострокові вибори за новим виборчим законом! Президент Зеленський запросив мене на консультації про розпуск Ради. Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це суто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, бо цього очікує суспільство. Однак щоб українці знову не були обмануті - треба негайно змінити виборчий закон, скасувавши мажоритарку як головне джерело політичної корупції", - написав Ляшко.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України. Під час інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. За його словами, позачергові парламентські вибори відбудуться через два місяці. Протягом цього часу президент закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності та внести зміни до виборчого законодавства.
Зеленський також закликав членів Кабінету Міністрів подати у відставку.
Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 27 жовтня 2019 року.
Челюфти свело.
1. игра на рояле
2. конкурсы, шутки
3. финальная песня"
Естественно его цель это "самороспуск" Рады!!! Нет!!! пусть нарушает Конституцию!!!
А на выборы идти нужно!!!
Отже, ми маємо приблизно таке. Господар найняв на 5 років бригаду прибиральників у маєтку і на території. Гроші платяться регулярно, але робота не робиться - ніколи не може зібратися хоча б третина працівників. Але акти робіт вони складають і за домовленістю з прокурорами, поліцаями, податківцями і суддями продовжуть не тільки гроші отримувати, а ще розтягують майно господаря. І от за півроку до закінчення договору господар каже - все, гаплик, договір розриваю, бо ви ні холєри не робите, крадете, наймаю інших. "Работнічкі" давай верещати: "Як так можна? Порушуються наші права! Хоч ми нічого й не робимо і крадемо, але ж господар повинен діяти по закону! Треба ще 6 місяців нам платити".
Оце й уся екстраполяція.