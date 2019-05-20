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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Зеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради провести у вівторок вранці в адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра о 10 годині в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту", - сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Запрошення Зеленського також опублікував у Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

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"Дострокові вибори за новим виборчим законом! Президент Зеленський запросив мене на консультації про розпуск Ради. Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це суто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, бо цього очікує суспільство. Однак щоб українці знову не були обмануті - треба негайно змінити виборчий закон, скасувавши мажоритарку як головне джерело політичної корупції", - написав Ляшко.

Зеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00 01

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України. Під час інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. За його словами, позачергові парламентські вибори відбудуться через два місяці. Протягом цього часу президент закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності та внести зміни до виборчого законодавства.

Зеленський також закликав членів Кабінету Міністрів подати у відставку.

Зеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00 02

Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 27 жовтня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127807
 
   
 Топ коментарі
 
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"... в программе
1. игра на рояле
2. конкурсы, шутки
3. финальная песня"
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ты идиот новореганый. я тут с 2013 года и ниразу не пользовался ни клонами ни впн. я никогда не переобувался. так что засохни зебил. твой зебзик уже с булавой. все. ты теперь процветаешь.
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Ти - розумово обмежене чмо мусарське сєпарське, яке може тільки гівном плювати і sциться відповісти за свої висери.
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сказал тезка зебзика и плюнул дерьмом
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А чем играть на рояли? Вот зебилы призывают играть тем же,чем играл и Зеленский.
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тупА. но на 11.80 заработало. радуйсИ Зеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00 - Цензор.НЕТ 2847
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Прошу не вешать мои фотографии в кабинетах, ибо ваш король Беня Мутный Красава ! 😂 👏 👏 👏 👍
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А импичмент ему Рада объявить сейчас может ? Ну, я так просто из спортивного интереса спрашиваю. Чисто теоретически.
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Якщо дотримуватися закону, то ні. Але послати може сміло.
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Закона об импичменте нет. Зато в армии на складах лежит небольшой и уютный военный переворот.
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Так и закон о роспуске Рады вроде, как тоже не совсем понятный. Мутная ситуация с коалицией.
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Знаем и про обещание некоторых советников ПАП, не допускать слабину как во время ЕвроМайдана.
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хахахаха дырявый может без работы остаться. придется к рыжему на завод в мариуполь фрезеровщиком с нетрадиционной секс ориентацией
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Дырявый столько наскирдовал, что ему печалиться не придется. Так что мариупольская вакансия останется для молодой команды.
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назовешь кристально честных из партии "слуга народа"?
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неверная постановка вопроса - пусть назовет хоть кого нибудь из этой виртуальной партии. хоть одно лицо кроме зиц-председателя - партнера зебзика по бизнесу
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а с лозинского вчера - сняли судимость - правда будет апелляция - но это их кадры
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То есть Конституцией опять подтёрлись потому что "політична доцільність". Так нахрена тогда она нужна,если всё можно порешать между собой? Нормально Зе начинает. Браво.
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Тоже в шоке от решения Зе. Кого Зе собирается выбрать со своей партией, которую еще не видели и не слышали, не понимаю . Может забоялся Славу.
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прикол в том, что новый закон они принять не успеют, даже если захотят, это пустой треп..когда у них там каникулы уже? а потом выборы
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не законно - не один закон потом не будет иметь юридической силы - зачем телепать воздух ?
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Пусть Зеленский своим указом распускает Раду!!! Важно, что-бы он нарушил закон!!! Пусть это делает!!! За это его можно будет осудить!!!

Естественно его цель это "самороспуск" Рады!!! Нет!!! пусть нарушает Конституцию!!!

А на выборы идти нужно!!!
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В рамках політичної доцільності пропоную ВР оголосити імпічмент Зе-гідранту простою більшісттю. Так це антиконституційно. Але чому гідрант може, а ВР ні?
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Як пише Віктор Суворов, події треба спрощувати до простих життєвих ситуацій.
Отже, ми маємо приблизно таке. Господар найняв на 5 років бригаду прибиральників у маєтку і на території. Гроші платяться регулярно, але робота не робиться - ніколи не може зібратися хоча б третина працівників. Але акти робіт вони складають і за домовленістю з прокурорами, поліцаями, податківцями і суддями продовжуть не тільки гроші отримувати, а ще розтягують майно господаря. І от за півроку до закінчення договору господар каже - все, гаплик, договір розриваю, бо ви ні холєри не робите, крадете, наймаю інших. "Работнічкі" давай верещати: "Як так можна? Порушуються наші права! Хоч ми нічого й не робимо і крадемо, але ж господар повинен діяти по закону! Треба ще 6 місяців нам платити".
Оце й уся екстраполяція.
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Во время "консультаций" Ляшко, будет находится сзади Зеленского...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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