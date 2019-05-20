 Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Зеленського з інавгурацією, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні з нагоди інавгурації Її Величність Королева Великої Британії надіслала свої найкращі побажання новому Президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у ВР відбулася церемонія інавгурації Президента України Зеленського.