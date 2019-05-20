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 Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Зеленського з інавгурацією, - посольство

Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні з нагоди інавгурації Її Величність Королева Великої Британії надіслала свої найкращі побажання новому Президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського. ФОТОрепортаж

Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Зеленського з інавгурацією, - посольство 01

Нагадаємо, раніше у ВР відбулася церемонія інавгурації Президента України Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127804
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, петя - святой... Знаем,знаем, без мародёра пети и солнце не взойдёт.. Королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией, - посольство - Цензор.НЕТ 132
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Для тебя так точно. Ты с именем этим ложишься, ты с именем этим встаешь.

Из-за Пороха тебе девки не дают, из-за Пороха тебе платят мало, из-за Пороха ты чмо.

Но эти 5 лет не Порох, а ты занимался внешней политикой и обороной - это бесспорно. Без твоих 1,5% военного сбора, от которых ты петлял, как мог, ничего бы не случилось.
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Цікаво чому, тому що він Зеленський, чи тому що він Президент України? Тої самої, яку (на сьогодні) збудувала стара злочинна влада?
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Новий анекдот - "Україну збудувала стара влада" Королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией, - посольство - Цензор.НЕТ 3294
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Ага, петя - святой... Знаем,знаем, без мародёра пети и солнце не взойдёт.. Королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией, - посольство - Цензор.НЕТ 132
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Для тебя так точно. Ты с именем этим ложишься, ты с именем этим встаешь.

Из-за Пороха тебе девки не дают, из-за Пороха тебе платят мало, из-за Пороха ты чмо.

Но эти 5 лет не Порох, а ты занимался внешней политикой и обороной - это бесспорно. Без твоих 1,5% военного сбора, от которых ты петлял, как мог, ничего бы не случилось.
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Порошенко лично обворовывал налоги людей, крал из оборонного бюджета с помощью свинарчуков, и именно поэтому весь народ нищал 5 лет его правления а он богател, его благосостояние выросло в несколько раз.
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И это как-то оправдывает то, что без него ты никто? Это как-то оправдывает, что ты косил от армии и петлял от налогов - от своих прямых гражданских обязанностей?

Смотрю вокруг на рожи, от которых можно прикуривать, на машины, которых все больше, на каждую вторую курицу с айфоном... И возникает вопрос, где ты живешь, что у тебя 5 лет все зубожиють?

Звездюк ты копеечный - вот и все.
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це обов'язок інших держав підтримати новообраного в демократичному світі, всього навсього реверанс
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🐷 дайте потрійну клізму інсуліну-срачно!
😷
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Викликає підозру факт, що поздоровляють лише Зеленського. А український народ нз обраним президентом ніхто не поздоровляє. Щось знають? Народу приготуватись, чи все-таки пронесе?
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Шо еще по-вашему не так?
Я записую:

1. Не тех поздравляют;
2. Не те поздравляют;
3. Не так поздравляют;

Шо там еще?
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У вас фантазія велика і буйна. Придумайте самі. Королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией, - посольство - Цензор.НЕТ 3153 Я лише констатую факти.
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После цветных невестки и внука бабушку Лизу уже трудно чем-то удивить. Королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией, - посольство - Цензор.НЕТ 7379

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Как же без порошенко ! Ведь он лучше всех в мире знает английский язык! И тут такое ))
Не успели остыть следы его президентских вчера ещё ботинок , даже мозоли не успели пройти и натертыши от роздачи и подписаний, как тут сплошное предательство ! Теперь пусть путен нападет на британию , нужно ему звякнуть )))
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зазвичай, виховані люди вітаються кожного дня, а поздоровлення від вищих чинів то є протокольна обставина. х..ло тут, як і всі кацапи, до словян не має ніякого відношення.
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Ах как их корежит! "Элиту". Они больше Никто, Нигде и Никак.
Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Зеленського з інавгурацією, - посольство - Цензор.НЕТ 2738
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Когда тебе плюют в спину-это значит,що ты впереди Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Зеленського з інавгурацією, - посольство - Цензор.НЕТ 8619
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоролева Великої Британії Єлизавета II привітала Зеленського з інавгурацією, - посольство
 
 
 
 
 
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