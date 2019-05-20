 Королева Великої Британії Єлизавета II привітала Зеленського з інавгурацією, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні з нагоди інавгурації Її Величність Королева Великої Британії надіслала свої найкращі побажання новому Президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ВР відбулася церемонія інавгурації Президента України Зеленського.
Из-за Пороха тебе девки не дают, из-за Пороха тебе платят мало, из-за Пороха ты чмо.
Но эти 5 лет не Порох, а ты занимался внешней политикой и обороной - это бесспорно. Без твоих 1,5% военного сбора, от которых ты петлял, как мог, ничего бы не случилось.
Смотрю вокруг на рожи, от которых можно прикуривать, на машины, которых все больше, на каждую вторую курицу с айфоном... И возникает вопрос, где ты живешь, что у тебя 5 лет все зубожиють?
Звездюк ты копеечный - вот и все.
😷
Я записую:
1. Не тех поздравляют;
2. Не те поздравляют;
3. Не так поздравляют;
Шо там еще?
Не успели остыть следы его президентских вчера ещё ботинок , даже мозоли не успели пройти и натертыши от роздачи и подписаний, как тут сплошное предательство ! Теперь пусть путен нападет на британию , нужно ему звякнуть )))