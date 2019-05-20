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Все про:декларація (530) Зеленський (1234) НАЗК (580)

 Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць

Президент України Володимир Зеленський подав свою декларацію за 2018 рік, в якій зазначив, що володіє віллою в Італії за 88,5 млн грн, квартирами в Києві, Криму, і має щомісячну зарплату - 347 тис. грн (за рік - 4,1 млн ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, декларацію опублікувало НАЗК 20 травня

Згідно з документом, президент володіє 5 елітними квартирами в столиці площею від 131 до 269,7 кв. м. Сам же проживає за адресою Грушевського, 9 а.

З 2015 року подружжя Зеленських володіють віллою в Італії загальною площею 413 м. кв. У декларації зазначено, що вілла зареєстрована на закордонну юридичну особу - San Tommaso S.R.L.

З 2008 року Зеленський володіє будинком в 353 кв. м із земельною ділянкою 1200 кв. м в селі Іванковичі. Це невеликий населений пункт всього за 30 км від Києва.

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Олена Зеленська, дружина і колега президента, в 2013-му придбала квартиру в Лівадії (Ялта). Апартаменти площею в 130 квадратів дісталися їм всього за 1,3 млн грн. Квартира розташована в ЖК "Імператор".

У декларації зазначено два автомобілі: RANGE ROVER 2016 р. в. за 4,6 млн грн і MERCEDES-BENZ 2014 р. в. за 1,8 млн грн.

Крім того, Зеленський разом з дружиною дали в борг державі 51,6 тис. грн. Саме на цю суму вони купили облігації внутрішнього державного боргу.

Також у власності президента низка офшорів: акції Меджірітано ЛТД (Віргінські острови), акції Vilhar Holdings Limited (Кіпр), акції Aldorante Limited (Кіпр).

Крім того, він володіє українськими компаніями: ТОВ "Кіноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", "Зеларі Фіш", ТОВ "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Інвест Аніма" та ін.

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У "ПриватБанку" президент зберігає $400 тис. Ще $ 190 і 45 тис. євро - готівкою. У власності годинник Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127802
 
   
 Топ коментарі
 
Це брехняяяяяя!!! Зєленський не такииииииий! Це "простий криворізький хлопець", "такий, як ми". "Це не його вілла, він не може бути схожим на Порошенка!" Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц - Цензор.НЕТ 1104
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где так чиновники районные официально получают?
Кстати, что значит "поднимите"? Я против.
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Послушай молодой идиот, вот у меня ЛИЧНО в конце 80-х была средняя зарплата за 6 лет командировочной работы в Крыму 900 рублей в месяц, правда днями и ночами пахал в горах, когда по СРСР за 8 часов рабочего дня средняя зарплата в месяц была 120-160 рублей. А теперь после оккупации кацапами Крыма с меня требуют ВЗЯТЬ СПРАВКУ *** из оккупированного Крыма иначе пенсионный фонд не знает, сколько я получал в ******* кацапами Крыму. Это *** нормально ? Мне шо, в ******* кацапами Крым ехать за справкой ? Идиоты *** молодые, у вас только бошка на "сейчас ******** и заработать" работает, но дай Бог и вас пенсионный вопрос не обойдет
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послушай, "старикашка", то что ты заработал "в конце 80-х", какую страну строил после этого - то и имеешь. Скажи спасибо за то, что дают. Я за то, что бы платили только из расчета наличии средств в пенсионном фонде. Плюс возможна доплата и субсидии для одиноких людей. Остальным должны помогать дети.
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Ты предурок малолетний не понимаешь, идиот, что у 12 % пенсионеров в стране нет ни детей не родственников ? Ты подонок всьо ты прекрасно знаешь, циничное падло. Запомни идиот ,после 40 ты даже не заметишь,как тебе внезапно стукнет 60 если доживьошь, и вот тогда буквально в течении полугода в тебя во внутрь вылезут все твои болячки начиная с 5-ти летнего возраста. И это я тебя не пугаю, это наш человеческий организм и человеческая жизнь. И тогда ты идиот или вспомнишь мой с тобой разговор на ФБ или скорей всего застрелишься, если хватит смелости. удачи тебе в этой жизни, ник ИТЛаБ, даже имя своьо зашифровал, козлятина.
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Мене цікавить не стільки, скільки ЧЕСНО заробив популярний артист Володимир Зеленський, як те, скільки буде на його рахунках через 5 років.
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как у путина будет - карманьі товарищей и соратников. Ну, если доживет
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Грушевского 9 ? Теперь обиженные соседи - министры и депутаты, будут срать у него под дверью ! 😂 😱 😜
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Так он же свой, из народа! Вполне закономерно все.
П.С. правда он забыл указать 40 млн долларов с Приват банка , любезно предоставленных его хозяином
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Проводки, даты, номера счетов и названия банков в студию! Иначе ты - брехло 3,14здливое. Как и твой соевый ЧокоБосс. Сожри методичку, придурок.
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а вот и узеленскийнетофшоров пожаловал. Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6188
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ну как вьі можете неправду говорить ))) 41!
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и что примечательно - содержать жилье дорого, женушка субсидию оформила на жилье... жаль только, что в Италии не вьішло, платить приходится. А так все печально - теле- и шоу- индустрия у нас такая же убьіточная, как и мобильная связь, табачная промьішленность, ликеро-водочная... одни убьітки... с чего же ими вообще кто-то занимается?
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Да не вопрос, можно сделать и по 8000, только тогда 1$ будет стоить 200грн.
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а офшоры от 95-го квартала?
а недвижимость в крыму с которой он налоги ********** платит?
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И это всё - не уворовано из бюджета... Негодяй... Ой негодяй...
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Кое что таки уваровано...41 миллионо баксов.. которые выведены в его офшоры из Приват банка...потом эти деньги были вложены в банк из бюджета Украины...
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Ну, если эксперт утверждает, что "увАровано", то тогда конечно...
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У них отбор такой: если тупой и безграмотный - стопудовый бот параши, из узколобых набирают.
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Ответь на простой вопрос - если его фирмы приносят, в основном убытки, откуда он наскрёб 88 млн на покупку вилы? Откуда деньги на 5 квартир в Киеве?
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Альо новый президент, поднимите минималку 7 миллионам 500 тысяч пенсионерам и ИНВАЛИДАМ в Украине, которые выживают на 1497 гривен в месяц, а на НОРМАЛЬНЫЕ лекарства нужно заплатить минимум 3 000 гривен в месяц. Это *** 50 долларов в месяц и это посреди Европы, когда в африканской Анголе (рядом с нами по списку Форбс) минималка 59 долларов в месяц. Это пистец при зарплатах самых ничтожный районных чиновников в 2 000 долларов.
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Что на это ответят ЗЕбилойды?
Также в собственности президента ряд оффшоров: акции Меджиритано ЛТД (Виргинские острова), акции Vilhar Holdings Limited (Кипр), акции Aldorante Limited (Кипр).
Кроме того, он владеет украинскими компаниями: ООО "Киновартал", ООО "Студия Квартал-95", "Зелари Фиш", ООО "Лига Смиху", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Инвест Анима" и др.Источник: https://censor.net.ua/n3127802
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И что? Что из вышеперечисленного украдено из бюджета? На халяву приватизировано или тупо украдено? Жаба давит - попробуй работать. Иногда в жизни помогает.
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Знаєш кого ти мені нагадуєш? Порохобота зразка 2014 року. Вони теж щось подібне кричали...
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не "попробуй работать", а попробуй, как зеля не платить налоги 😂😂🤣🤣
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а что вьіведено в оффшорьі, что не уплачені налоги в бюджет (заметьте, что оборотьі у них офигенньіе, а предприятия убьіточньіе) - єто ли не воровство? А вовочка и узеленские хотят, чтоб мама пенсию тьіс 5000 получала, так или не так???
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Ну офшори - це вже не надто легально. Зазвичай їх створюють для ухиляння від податків...
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Та і в Панамі теж, немає значення, хто і де відкрив той офшор...
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Порох крупнейший производственик автопрома в Украине да и на всем пост совке.. Зеля на кармушке у коломойского и просрал выделенный бюджет на фильм государством. Тут еще можно поспорить, у кого что взято из бюджета..
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Ну, если эксперт заявляет, что "Зеля на кармушке у коломойского", то согласен. Конечно! Язык выучи, або мову... Профффессор...
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Язык выучи, або мову - тут кому не треба ставити))) Кома ставиться, коли "або" повторюється.
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Автопром - в США, в Нвмеччині, в Японії, в Швеції. І Тп. В Україні, на жаль, г**нопром поки що.
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человек из народа. народный приЗЕдент, Слуга народа.
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вон оно, оказывается, за шо его из толпы благодарили.
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пороховата негодует - столько добра, и ничего не воровал.
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несплата податків це не крадіжка для тебе?
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щось я не чув про кримінальну справу про його несплату податків((
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у него есть крьіша - Беня, он же спонсор в некотором роде
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А про уголовное дело в отношении Порошенко чув? Но это ни как не мешает тебе называть его вором...
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я его вором не называю, он покровитель воров)). а про его уголовное дело надеюсь услышать, когда у нас будет реальная прокуратура хотя-бы.
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Чем и кем доказано что он покравитель воров? На каком основпнии ты так считаешь?
Что до услышать...то и про дела зеленского услышим...всему свое время...
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как это не воровал? А деньги приват банка?
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Проводки, даты, номера счетов и названия банков в студию! Иначе ты - брехло 3,14здливое. Как и твой соевый ЧокоБосс. Сожри методичку, придурок.
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😀А зачем это тебе? Когда ты в голас волаешь о том что Порошенко вор...тебе ничего не нужно...ни проводрк...ни счетов...ни фактов...ничего...
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Не нищий голобородька ...не...зебилов обманули...
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Не здивуюся якщо завтра Зеленський з єхидною усмішкою покаже на камери російський паспорт. Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6260
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А квартира у Криму? Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 5304 О, та к це ж ні його, це ж його жінки..... Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 325
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совсем не барыга да зебилы? - а нет - барыга, но мелкий барыга))))))))
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виласипет успел продать. потому в декларации его нет.
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А в музей?
Народ имеет право видеть средства передвижения народного героя.

Застенчиво: лично меня принимали в пионеры у поезда (точнее паравоза Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 1202 ) дедушки Ленина. Ну, того паравоза, на котором дедушкин труп в Москву из Горок Ленинских везли.
А Владимир Александрович что, лох какой?

Вертайте лисапед в музей!
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Гарно грати в кіно вчителя історії на ровері, заробляючи на цьому ж кіні на Рендж Ровер и Ролекс. Ну нічого, Уілл Сміт також бідного продавця грав, що з дитиною у вбиральнях ночували. Питання тільки до глядачів Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 3109
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Також у власності президента низка офшорів: акції Меджірітано ЛТД (Віргінські острови), акції Vilhar Holdings Limited (Кіпр), акції Aldorante Limited (Кіпр).
Крім того, він володіє українськими компаніями: ТОВ "Кіноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", "Зеларі Фіш", ТОВ "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Інвест Аніма" та ін. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127802

Звичайний хлопець з народу...
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И как он с 5-ю квартирами справляется? Тут в одной ремонт никак не закончим. Страшно подумать, как бы успевал, если бы еще и президентом выбрали Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 7136
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Не тот вопрос задаете.
Вот как одного седалища на 5 квартир хватает, вот вопрос из-вопросов.
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И чем оно от Пети отличается? Только тем, что у Пети реальный бизнес и соответственно денег в 100 раз больше.
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Именно, что легальный с уплатой налогов!!!
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Да хать 100 вилл и 1000 квартир! А справочка про уплату налогов и происхождение денежных средств есть??? Вот это важно!!!
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теперь у него есть неприкосновенность. посмотрим как он её с себя снимать будет, и как перезагруженное НАБУ будет его доходы от убыточных предприятий проверять. Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 5753
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Та ты шо, Олег, а для Петра было важно? Как же бы резко переобуваетесь, воздушные акробаты отдыхают.
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Я не обувался и переобуваться нужды нет!!! Кстати, у Пороха системный бизнес который платит налоги и справочки все есть!!! Вот есть ли такие справочки у зе большой вопрос. Быть против богатых глупо, лучше делать так, чтоб бедных не было!!! Как-то Вы мой предыдущий пост не правильно поняли.
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В ПриватБанке президент хранит $400 тыс. Еще $190 и 45 тыс. евро - наличкой. В собственности часы Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer.
Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 8983

Источник: https://censor.net.ua/n3127802
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Поскубли олигархат во времена Президента Порошенко...сильно поскубли...от того и такие остервенелые атаки на него в течении пяти лет...
Но ничего...теперь зебеня пришел...все исправит...глихархат опять обрастет жирком...
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В то время когда зубожилое население покупает себе по пол вареничка...во времена президентсва Порошенко...вавачка покупает себе авто за 4.8 лимона гривен...
Это ж сколькими повареничками можно было осчастливить зубожилый народ?😀
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Неправильно поставлен вопрос.
Тот лисапед был выдан Владимиру Александровичу не один, а велисапедной цепью. Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 3152
А на цепи ходят охранники с табельным оружием.
Это чтобы Владимир Александрович никуда не ступил: ни влево, ни вправо.

А мог бы играть в Голливуде, если бы в хорошо учился в "средней школе с углубленным знанием английского языка" города Кривого Рога.
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На каждой ветке десяток чекушек по сто постов про одно и то же. Иногда даже от разных чекунцов просто одинаковые истерики. Это мне так нравится😀
Экзамен по соевой истерии пройден. Я ставлю "отлично"😀
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Настоящий Голобородько. А субсидия, которую они получали - вишенка на тортике.
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Не важно кто и откуда попал в президенты,правительство или депутаты.
Важно - "для чего".
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Та ты шо, Санек, уже не важно? А так дысал, так дысал.
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Це Порох винуватий що в Зеленського 5 квартир. Да, ЗЕбильня?А, як там велосипед ?
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Та порівняно з папередниками Володимир просто якийсь бідняк.
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RANGE ROVER 2016 г. в. за 4,6 млн грн и MERCEDES-BENZ 2014 г. в. за 1,8 млн грн.Источник: https://censor.net.ua/n3127802

АХАХА-ХАХ Барыга довел до зубожіння.
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Наконец-то коллеги ,учителя истории, стали шикарно жить. У кого из европейских презов или премьеров есть 5-ть квартир?😅 Бесталанньіе нищебродьі.
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ЗеЛохторат в агонії зараз, не треба їм свято паплюжить. Вони вже вступили в кінець епохи бідності... ЗАЖИВУУУУуууть тепер!!!!
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А жена говорила, не знает, чья вилла. Да и шо, таки еще один офшорный?зелепупики, вы за что боролись?
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Да-а-а... А лисапеда голоЗЕлобородька в декларации нету... но ОН есть... Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 7844
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- Откуда столько богатств у Зеленского?
- Он успешный менеджер! Он, пользуясь опытом, всю страну так же подымет!
- А сколько налогов заплатил 95 квартал в воюющей стране?
- Отстаньте! Пускай мародеры налоги платят, а 95 квартал - убыточный!
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Мабуть с Аллеровым квартиры мутил куме.
-Нi.С Роуэном Аткинсоном.Материй аглицкий олигарх на Макларене
Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 1793
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць
 
 
 
 
 
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