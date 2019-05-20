 Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць

Як повідомляє Цензор.НЕТ, декларацію опублікувало НАЗК 20 травня
Згідно з документом, президент володіє 5 елітними квартирами в столиці площею від 131 до 269,7 кв. м. Сам же проживає за адресою Грушевського, 9 а.
З 2015 року подружжя Зеленських володіють віллою в Італії загальною площею 413 м. кв. У декларації зазначено, що вілла зареєстрована на закордонну юридичну особу - San Tommaso S.R.L.
З 2008 року Зеленський володіє будинком в 353 кв. м із земельною ділянкою 1200 кв. м в селі Іванковичі. Це невеликий населений пункт всього за 30 км від Києва.
Олена Зеленська, дружина і колега президента, в 2013-му придбала квартиру в Лівадії (Ялта). Апартаменти площею в 130 квадратів дісталися їм всього за 1,3 млн грн. Квартира розташована в ЖК "Імператор".
У декларації зазначено два автомобілі: RANGE ROVER 2016 р. в. за 4,6 млн грн і MERCEDES-BENZ 2014 р. в. за 1,8 млн грн.
Крім того, Зеленський разом з дружиною дали в борг державі 51,6 тис. грн. Саме на цю суму вони купили облігації внутрішнього державного боргу.
Також у власності президента низка офшорів: акції Меджірітано ЛТД (Віргінські острови), акції Vilhar Holdings Limited (Кіпр), акції Aldorante Limited (Кіпр).
Крім того, він володіє українськими компаніями: ТОВ "Кіноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", "Зеларі Фіш", ТОВ "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Інвест Аніма" та ін.
У "ПриватБанку" президент зберігає $400 тис. Ще $ 190 і 45 тис. євро - готівкою. У власності годинник Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer.
Кстати, что значит "поднимите"? Я против.
П.С. правда он забыл указать 40 млн долларов с Приват банка , любезно предоставленных его хозяином
а недвижимость в крыму с которой он налоги ********** платит?
Также в собственности президента ряд оффшоров: акции Меджиритано ЛТД (Виргинские острова), акции Vilhar Holdings Limited (Кипр), акции Aldorante Limited (Кипр).
Кроме того, он владеет украинскими компаниями: ООО "Киновартал", ООО "Студия Квартал-95", "Зелари Фиш", ООО "Лига Смиху", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Инвест Анима" и др.Источник: https://censor.net.ua/n3127802
Что до услышать...то и про дела зеленского услышим...всему свое время...
Народ имеет право видеть средства передвижения народного героя.
Застенчиво: лично меня принимали в пионеры у поезда (точнее паравоза ) дедушки Ленина. Ну, того паравоза, на котором дедушкин труп в Москву из Горок Ленинских везли.
А Владимир Александрович что, лох какой?
Вертайте лисапед в музей!
Крім того, він володіє українськими компаніями: ТОВ "Кіноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", "Зеларі Фіш", ТОВ "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Інвест Аніма" та ін. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127802
Звичайний хлопець з народу...
Вот как одного седалища на 5 квартир хватает, вот вопрос из-вопросов.
Источник: https://censor.net.ua/n3127802
Но ничего...теперь зебеня пришел...все исправит...глихархат опять обрастет жирком...
Это ж сколькими повареничками можно было осчастливить зубожилый народ?😀
Тот лисапед был выдан Владимиру Александровичу не один, а велисапедной цепью.
А на цепи ходят охранники с табельным оружием.
Это чтобы Владимир Александрович никуда не ступил: ни влево, ни вправо.
А мог бы играть в Голливуде, если бы в хорошо учился в "средней школе с углубленным знанием английского языка" города Кривого Рога.
Экзамен по соевой истерии пройден. Я ставлю "отлично"😀
Важно - "для чего".
АХАХА-ХАХ Барыга довел до зубожіння.
- Он успешный менеджер! Он, пользуясь опытом, всю страну так же подымет!
- А сколько налогов заплатил 95 квартал в воюющей стране?
- Отстаньте! Пускай мародеры налоги платят, а 95 квартал - убыточный!
-Нi.С Роуэном Аткинсоном.Материй аглицкий олигарх на Макларене