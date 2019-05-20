EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1946  62
Матеріали за темою:
Все про:ВР (4760) вибори (3783) розпуск (23) Блок Петра Порошенка (659)

 БПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява

БПП "Солідарність" готова до проведення парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.

"Головним джерелом влади в Україні згідно з Конституцією є народ, і партія БПП "Солідарність" готова як до планових виборів до Верховної Ради, так і до дострокових виборів. Ми готові до виборів організаційно і змістовно", – йдеться в заяві партії.

"З іншого боку, ми вважаємо, що право Президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради має реалізовуватися у повній відповідності до Конституції України. Демократія – це процедури, відсутність процедури – це авторитаризм. Моделлю подібного механізму може слугувати юридично бездоганне рішення Петра Порошенка в 2014 році про розпуск Верховної Ради. Президент має право розпускати Верховну Раду, але це право є небезумовним та має відбуватися у повній відповідності до Конституції",- зазначається в заяві.

Партія готова захищати цінності і здобутки, які вона обстоювала останні п’ять років, зокрема, інтеграцію України в ЄС і НАТО, що є дуже важливим для України і про що, на жаль, не згадав новообраний Президент Зеленський у своїй інавгураційній промові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127799
 
   
 Топ коментарі
 
Это точно: БПП всегда готов...БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление - Цензор.НЕТ 154
 показати весь коментар
 
Судя по тому,как выглядит петя,он опять врет. Барыги больше никому не нужны.Мародеры тем более.
 показати весь коментар
 
мародер и соратник пуйла по уничтожению Украины
БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление - Цензор.НЕТ 3163
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Платные элитные проститутки (БПП) готовы ко всему БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление - Цензор.НЕТ 5326
 показати весь коментар
 
 
Т.е. Тимохе и остальной гопкампании делать нечего? Все их сторонники будут за Зелебобу? БПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява - Цензор.НЕТ 6744
 показати весь коментар
 
потрошенковцы и ригиналы в одной весовой категории.
 показати весь коментар
 
 
готовьтесь к походам в пркуратуру с последующей посадкой
 показати весь коментар
 
 
Ух ты какааяяяяяяяяяя, как губки свои раскатала. Тебе такой гаджет точно необходим

 показати весь коментар
 
Судя по тому,как выглядит петя,он опять врет. Барыги больше никому не нужны.Мародеры тем более.
 показати весь коментар
 
 
не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах.
 показати весь коментар
 
 
мародер и соратник пуйла по уничтожению Украины

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Им легко говорить - у них пока иммунитет есть. А вот "патрону" не повезло...
 показати весь коментар
 
 
Все слова на б и на п сюда одинаково подходят .
Потому как депутаты этого блока беспрестанно продавали себя и Украину за деньги
 показати весь коментар
 
 
Всё правильно. БПП по мажоритарке человек 50 заведёт, и по спискам человек 50 ...Гы-гы...А Обкакашвили сосет пенис дикого кабана...
 показати весь коментар
 
 
По партійним спискам?Чи за гречку по мажОрітарці?
 показати весь коментар
 
И за гречку мы нормально наберём, и по спискам. Всё ОК!
 показати весь коментар
 
 
Так само,як і ваш Пеця,тільки вже без адмінресурса,та фальсіфікацій,то буде 3%))
 показати весь коментар
 
 
Главным источником власти в Украине согласно Конституции является народ и партия БПП "Солидарность"Источник: https://censor.net.ua/n3127799
 показати весь коментар
 
 
Какая нахер солидарность, с кем, с сокамерниками?
 показати весь коментар
 
 
надо понимать уроненная ксива зе именно а парламенте очень символична,как с овощем в десятом с дверями и и потом с веночком,говорит что просидит вовка с булавой еще меньше, ей по башке своей и получит, первый заявленный указ и тот противозаконный!олень что тут сказать,не верь после этого в приметы))
 показати весь коментар
 
 
Позволю себе напомнить, что 35% избирателей Зели "против вступления в НАТО".
 показати весь коментар
 
Если певец ртом не затащил фракцию в Раду, то БПП не на что надеятся
 показати весь коментар
 
Певец ротом говорите? БПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява - Цензор.НЕТ 6443 Да поболее наверное затащит в Раду, чем игрок членом.
 показати весь коментар
 
 
що можуть політичні банкрути нового запропонувати українському народові?
 показати весь коментар
 
 
Удивитесь, но свои 20 процентов он возьмёт.
 показати весь коментар
 
 
1, 5....в лучшем случае. Но это вряд-ли. Их разгонят , а пэцю посдют.
 показати весь коментар
 
Дать чертёж губозакаточной машинки или карандашом обойдёшься?
 показати весь коментар
 
Сегодня он больше возьмёт.Эдак 40 точно
 показати весь коментар
 
Нет, у каждой из партий есть свой устоявшийся электорат. Вот Слуге народа мало что светить будет. Вата снова потянется голосовать на выборах в Раду за своих Бойко и остальную шоблу. Молодёжь уйдёт к Вакарчуку. Юля заберет свои порядка 8 - 10 процентов, ну и остальные тоже свои обычные голоса. Самопомочь только пролетит скорее всего на выборах.
 показати весь коментар
 
Да в принципе всегда было понятно, что на трезвую голову, такого как у тебя не сочинить.
 показати весь коментар
 
 
Прийняти нормальний виборчий закон, провести дочасні вибори ВР, і щоб накінець то закінчився цей дурдом з пєбілами і зєбілами. Розпочати жити.
 показати весь коментар
 
Легким движением руки
Брюки превращаются в єлегантніе шорті
Т е из 25% получат 2.5%
 показати весь коментар
 
 
Оооо, Как Лахту от Пороха пучит, аж зенки рогом лезут!
 показати весь коментар
 
 
За зе голосували якісь дивні істоти. Самі придумують, що він їм пообіцяє покращити, самі вирішують куди він їх поведе кого в Європу, кого в мордор. "Знають", що відчувають, про що думають, що планують інші люди. Як це психічне захворювання називається?
 показати весь коментар
 
 
Угу. Ага. Усігда готові. Геть чисто, як піонєри.
Тьфу, гидота! Їм би зайнятися першочерговим. Наприклад, сухарі сушити. Або (тим, хто ще не вміє) вчитися "ботать па фєнє"...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява
 
 
 
 
 
 вгору