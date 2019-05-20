 Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи розпуск парламенту Президентом Володимиром Зеленським.

"Уже влітку Україна отримає новий склад парламенту. Думаю, до нього увійде чимало депутатів з нинішнього скликання, але мене серед них не буде. Я йду з великої політики, щоб повернутися у великий бізнес", - написав він.

Загорій наголосив, що вважає успішною свою роботу в парламентському комітеті у справах ветеранів.

"Свою законотворчу місію я виконав: із 47 поданих мною законопроектів 20 стали законодавчими актами. Із 65 запропонованих мною поправок 55 були враховані парламентом", - повідомив він.

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Загорій уточнив, що йдеться, серед іншого, про закони, що забезпечують підвищення рівня соціального захисту всіх категорій учасників АТО, зокрема волонтерів і добровольців, а також сімей загиблих учасників АТО. Крім того, законодавчі акти спрямовані на соціальну реабілітацію ветеранів, а саме - на підтримку підприємницької діяльності ветеранів і стимулювання працевлаштування учасників АТО.

Також депутат наголосив, що реабілітацією воїнів АТО продовжить займатися Фонд сім'ї Загорій, який реалізує кілька благодійних програм у цьому напрямку.

Тепер Загорій має намір зосередитися на бізнес-діяльності, зокрема зайнятися інтеграцією "Дарниці" в глобальний фармацевтичний ринок. "Зараз це одна з найефективніших компаній України, а в майбутньому "Дарниця" стане міжнародною компанією", - написав власник компанії.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання.

Загорій був обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком Блоку Петра Порошенка.

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засноване в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії містить близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.

У вересні 2018 року головою виконавчої ради керуючої компанії ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" став Дмитро Шимків, який до цього був заступником глави Адміністрації Президента України.