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 Політика України
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Все про:ВР (4760) Загорій (7)

 Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання від фракції БПП, власник ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Гліб Загорій більше не балотуватиметься в парламент і має намір повернутися в бізнес.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи розпуск парламенту Президентом Володимиром Зеленським.

"Уже влітку Україна отримає новий склад парламенту. Думаю, до нього увійде чимало депутатів з нинішнього скликання, але мене серед них не буде. Я йду з великої політики, щоб повернутися у великий бізнес", - написав він.

Загорій наголосив, що вважає успішною свою роботу в парламентському комітеті у справах ветеранів.

"Свою законотворчу місію я виконав: із 47 поданих мною законопроектів 20 стали законодавчими актами. Із 65 запропонованих мною поправок 55 були враховані парламентом", - повідомив він.

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Загорій уточнив, що йдеться, серед іншого, про закони, що забезпечують підвищення рівня соціального захисту всіх категорій учасників АТО, зокрема волонтерів і добровольців, а також сімей загиблих учасників АТО. Крім того, законодавчі акти спрямовані на соціальну реабілітацію ветеранів, а саме - на підтримку підприємницької діяльності ветеранів і стимулювання працевлаштування учасників АТО.

Також депутат наголосив, що реабілітацією воїнів АТО продовжить займатися Фонд сім'ї Загорій, який реалізує кілька благодійних програм у цьому напрямку.

Тепер Загорій має намір зосередитися на бізнес-діяльності, зокрема зайнятися інтеграцією "Дарниці" в глобальний фармацевтичний ринок. "Зараз це одна з найефективніших компаній України, а в майбутньому "Дарниця" стане міжнародною компанією", - написав власник компанії.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання.

Загорій був обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком Блоку Петра Порошенка.

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засноване в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії містить близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.

У вересні 2018 року головою виконавчої ради керуючої компанії ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" став Дмитро Шимків, який до цього був заступником глави Адміністрації Президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127790
 
 
 Топ коментарі
 
Шоколадные крысы бегут от прокажённого мародёра
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Шоколадные крысы бегут от прокажённого мародёра
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дякую,що представився
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Виявляється в Україні ВЗАГАЛІ ніхто не регулює відпускні ціни фармфабрик. Регулюють теоретично лише націнки в аптеках. Тому збільшення прибутку на 31% зовсім не означає збільшення виробництва ліків. Палкий привіт Пєтру і нинішній ВР за нинішній АМКУ і антимонопольне законодавство.
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это было бы хорошим знаком.
когда в зраду шли шоб защитить свой бизнес.
хорошо бы, шоб это больше не надо было
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теперь все проще...теперь своего зеленого президента выбирают,шоб защитить свое право на распил бюджета.
все олигархи в доле и в экстазе.и ***** нравится. Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 8978
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с твоим бредом смириться? Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 573ты плохо Украину знаешь...это тебе не болотная плосчать
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Пьетя проходной список сокращает? или цену повысил???))))
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Просто БПП больше не будет партией власти - потому большому бизнесу там делать нечего.
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Шоколадні щурі побігли з тонучої лодки...
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Справятся с заданием все. В итоге будет две основных подгруппы: 25% умных и 73% сильных.
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на самом деле еще около 40% от всех избирателей -красивые.бо не ходили на выборы Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 339
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Фотография порохобота после ухода шоколадного спонсора.
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"Бандерiвець", лодки - это в Мухосранске. В Украине "човен". Да и "тонучий" это не укр. Например " бандерiвець, що бреше". Как-то так, хотя я и русскоговорящий на Цензоре.
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хоть сейчас и глубокая весна, но это не мешает опричникам порошенко становится на лыжи полным ходом Нардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес - Цензор.НЕТ 9600
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а Динамо бежит, все бегут и трудовые резервы уже побежали.
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на меловом карьере будет таблетки от всех болезней вытачивать ))
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Не будет недоторканости - делать там больше нечего.
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вот они, "слуги" народные из бэпэпэ. неолигархи, с которыми так боролся главный неолигарх
деолигархизация, однако.
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На потоки садятся другие люди-делать в ВР нечего.
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Ой, и как жеш нам пережить такую невосполнимую утрату?
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Предприниматель, знающий экономику не по телевизору, реальный политик. Если это не пример того стандарта госдеятеля, к которому должна идти политика, то не знаю, каким тогда должен быть депутат Рады по мнению всей тут торжествующей вато-зелени. Нечему радоваться особо.ю
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Депутат следующего созыва дожен быть как лысый из Квартала - дебильный и накуреный Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 3734
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Бен, это тот фармацевт, который, не имея базового фармацефтического образования, стал доктором наук по фармацефтии и соавтором около 100 патентов! Просто папа был там директором, на фармфабрике.
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Бизнесмен хвалится тем, что создал бизнес-преференции определённой части общества Нардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес - Цензор.НЕТ 4018
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Побольше этих "выходцев"из парламента для страны благо должны депутаты работать для народа а не на свою шкуру,не должно там быть предпринимателей хватит Порошенка ,и ему подобных
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Тепер для петькіних холопів в ВР "Юрїв день"?
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Шверк з БПП сьогодні сказав те ж саме - схоже щурі зрозуміли , що дійсно час тікати !
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Как только будет снята неприкосновенность с депутатов , это станет нормальным явлением. Бизнес будет бизнесом . Платите налоги и работайте на здоровье.
Депутаты - ходите на работу и пишите нудные людям и государству законы .
Молодец. Ещё показания дай про взяточничество в парламенте и коррупцию
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Популярний прийом. "Йду з політики в бізнес". Набралося корумпованих зв'язків, що собака бліх і тепер в "бізнес"!
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