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 Політика України
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Все про:суд (5124) Янукович (5585)

 Суд розгляне апеляцію на вирок Януковичу на 13 червня

Процес розгляду справи розпочнеться о 10:00.

Про це йдеться в розкладі розгляду справ на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляції на вирок колишньому президенту Віктору Януковичу на 10:00 13 червня.

Апеляція на вирок буде розглянута колегією суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд повернув адвокатам Януковича всі апеляції для усунення недоліків

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

Також читайте: Суд відмовився міняти вирок у справі про держзраду Януковича

Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду екс-президента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Читайте: Київський апеляційний суд розгляне шість скарг адвокатів Януковича на вирок

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в екс-президента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.

2 квітня 2019 року Оболонський районний суд Києва направив матеріали справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді до Київського апеляційного суду для розгляду апеляцій сторони захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127786
 
 
 Топ коментарі
 
Сподіваюсь,відхилять.Хоча,після повернення портнова все може бути
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Ты "быдлота" про папередников забывай. Теперь все это ваше, вернее Бенино.
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Коломойский, портнов, янек ...
Премьер - Азаров?
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Сподіваюсь,відхилять.Хоча,після повернення портнова все може бути
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да ну оправдают и восстановят и за вынужденный прогул заплатят..не зря Путин послал Зеленскому проздравления..
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А с чего ты взял что Яныку не платят? Зарплату может быть и не, а вот пенсию исправно начисляют!..
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С петеной рехвормой судов все выглядит печально
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Ток надо, шоб окружной киевский. Он принимает только "правильные" решения.

О каком реванше сепаров вы говорите...
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Коломойский, портнов, янек ...
Премьер - Азаров?
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це та, з вини якої десятки хлопців загинули? а вона сама здалася москалям? ну ви і даєте, українці...
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то так, спочатку бранка рф, потім депутатка від Батьківщини, потім орденоноска герой України, потім визволення бранки, депутат ВР, звинувачення нею у бездіяльності ВР, потім звинуватили її у зраді і бажанні підірвати ВР, майже рік просиділа і перед виборами вийшла чи під заставу, чи термін закінчився. Так ми і живемо, гойдаючись
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А почему без пулемета? - типа радников погонять
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Ща будет виноват ЗеляПрокуратура,суд,сбу,кабмин-всё петино.Но "элитные" мыслят альтернативно.Как в том анекдоте:"хто всравсь-невістка"
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Ты "быдлота" про папередников забывай. Теперь все это ваше, вернее Бенино.
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ЭлитныйКроме хамства ничего нет?За пять лет "папередники" ВООБЩЕ НИКОГО не посадили.Убийцы Майдана,сепары,коллаборанты,коррупционеры-ВСЁ У них ЗАЕ№ИСЬ!Слава Петру!
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Вот видите Вы уже правильно начали писать , без кавычек. С этим я согласен, поэтому со слова быдлота тоже кавычки уберу. Посмотрим как the Беню посадит.
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Мне плевать,что ты там уберёшь.Ты обозвал украинцев быдлотой.И посмотрим,кто сейчас кого посадит.
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не петино,а андрійкове.Портнов їх висунув
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А раньше Тимошенко была во всем виновата, уже переназначили на Зе. А Пе вообще не причем )
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Суды прогибаются подвласть.
Под какую власть прогнулся сегодня киевский аппеляционный?
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Суды у нас отреформированы.Смотри прямую речь Петра на ютубе.Претензии все к нему(нефиг было языком трепать)
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Отреформировано только верхнее звено. Нижние звенья еще нет.
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Ну,верхнее звено главнее нижнего?Значит,всё нормально.Логично?
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Но это решение принимало нижнее.
А вообще - пофиг.
Все, что происходит при действующем президенте на ответственности действующего президента. Так было, по крайней мере, до вчерашнего дня.
Что-то изменилось?
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Ну вот какой комментарий под такой новостью может быть............ кроме могучего кацапского матерного........ Это Портнов только вчера вернулся. Суд розгляне апеляцію на вирок Януковичу на 13 червня - Цензор.НЕТ 8903
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Если цензурно, тогда: " Астанавите Витю!"
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Да в суде сидят одни двадцатипятипроцентные упыри))
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Походу вове нужно напрячься... витя, если следовать логике портновских судей, все еще легитимный...
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Уже и билеты наверное на самолетик купил
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В сравнении с поросем, Янукович так, мелкий хулиган...
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у Вектора Фсьодрыща большие надежды на Владимира Александровича Легитимного
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Зек - Легитимный наверное уже вынашивает новые планы, в Рашке наверное уже шапок не осталось, пора в Украину возвращаться
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Суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу 13 июня
можно не удивляться если оправдают((
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Вот зачем портнов вернулся, его овощ прислал пробить обстановку и подготовить почву для своего возвращения. Щас всех судей купленных подымут.
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Судя по зеленному шабашу оправдают и вернут "легитимного".
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Да никому он не нужен уже, возможно даже следствию.
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Я это так понял, что при Зеле Хам снова рулит...
Суд розгляне апеляцію на вирок Януковичу на 13 червня - Цензор.НЕТ 3592
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порохоботов просто глючит от безмозглых прогнозов. впечатление, что они на зарплате от рошена сидят
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд розгляне апеляцію на вирок Януковичу на 13 червня
 
 
 
 
 
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