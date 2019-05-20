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Все про:поранення (1410) Донбас (11925) військовослужбовці (2391) Мотузяник (264) операція Об'єднаних сил (1206)

 Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - Міноборони

Станом на 12:00 сьогоднішнього дня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник.

"Під ворожий вогонь уже сьогодні потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового, Водяного та Старогнатівки. Під час цих обстрілів російсько-окупаційні війська застосовували протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь противником вівся з напрямку н.п. Пікузи, Новоласпа та Ужівка", - сказав він.

В одному з випадків, за словами Мотузяника, українські захисники змушені були застосувати у відповідь стрілецьку зброю, щоб змусити ворога припинити вогонь.

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"За попередньою інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - повідомив він.

Мотузяник додав, що нині ситуація на фронті контрольована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127783
 
 
 Топ коментарі
 
А чому вони стріляють? Їм же всім було сказано не стріляти. А це вже сказав президент, а не кандидат. Може їм сказати ще донецькою мовою, хоча вона не далеко відійшла від криворіжської.
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Адекватный ответ новому президенту на

его "мирные" предложения.
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Вибачте друзі, моїх матеріалів на подібних темах більш не буде.
Адмін вважає це флудом.
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А чому вони стріляють? Їм же всім було сказано не стріляти. А це вже сказав президент, а не кандидат. Може їм сказати ще донецькою мовою, хоча вона не далеко відійшла від криворіжської.
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Так вазелін ще не домовився з "повстанцями" про дамбасянську автономію у складі України і про виплату зарплати "повстанцям".
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