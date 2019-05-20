 Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник.

"Під ворожий вогонь уже сьогодні потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового, Водяного та Старогнатівки. Під час цих обстрілів російсько-окупаційні війська застосовували протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь противником вівся з напрямку н.п. Пікузи, Новоласпа та Ужівка", - сказав він.

В одному з випадків, за словами Мотузяника, українські захисники змушені були застосувати у відповідь стрілецьку зброю, щоб змусити ворога припинити вогонь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полк НГУ "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди. ВIДЕО

"За попередньою інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - повідомив він.

Мотузяник додав, що нині ситуація на фронті контрольована.