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 Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі. ФОТО

15-16 травня делегація в складі 29 представників національної федерації всіх текстильних галузей промисловості Китаю, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), на запрошення Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine і ТЦ "Барабашово" відвідала Україну з метою зміцнення торговельних зв'язків в легпромі між країнами.

У рамках програми перебування китайських бізнесменів в Україні представники делегацій познайомилися зі станом розвитку легпрому в Китаї та Україні. Відбулася дискусія між китайськими та українськими бізнесменами про потенціал співпраці між країнами. Також відбулася зустріч із Бюджетним комітетом Верховної Ради і Парламентської асамблеї Україна-Київ, пишуть Українські новини.

Представники групи компаній АВЕК ознайомили китайську делегацію з ТЦ "Барабашово", другим за величиною оптово-роздрібним ринком в Східній Європі, поділилися планами щодо розвитку Індустріального парку в Барабашово і сучасного технологічного центру легкої промисловості Fashion hub, у якому будуть представлені іноземні виробники текстилю, матеріалів, фурнітури, обладнання, а також інноваційні технології і навчальний центр. У Fashion hub планується спільно з міжнародними партнерами розвивати взаємовигідні проекти, зміцнювати торговельні можливості компаній-партнерів і впливати на розвиток економіки країн-учасників.

Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 01

Експерти з китайської делегації розповіли про стан і розвиток текстильної промисловості Китаю і про успішний досвід у розвитку китайської текстильної промисловості у світі.

Голда Виноградська, глава Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine, радник міністра освіти і науки України, вважає, що потенційним міжнародним партнерам потрібно відкривати країну, привозити знайомитися, ділитися кращими галузевими кейсами і практиками впровадження нових технологій, організовувати міжнародні галузеві проекти. Одним з таких проектів в легпромі України, що привертають увагу багатьох міжнародних компаній, зокрема і китайської делегації, є Fashion hub - спільний проект Fashion Globus Ukraine і ТЦ "Барабашово".

Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 02

Сторони планують, що результатом візиту делегації China National Textile & Apparel Council стануть спільні інвестиційні проекти України та Китаю, які розвиватимуть текстильну промисловість обох країн.

Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127781
 
 
 Топ коментарі
 
Шас Фельдман опять ОБУЕТ украинцев😀😀😀
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)) договаривались бы сразу и о торговле в совместной приграничной зоне
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ну ты задачу задал с переводом! Пришлось, как кацапские тролли, гугл транслейт включить Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 3425
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Шас Фельдман опять ОБУЕТ украинцев😀😀😀
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)) договаривались бы сразу и о торговле в совместной приграничной зоне
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Українсько-китайський кордон? Ідея подобається. В такому випадку можна буде й віддати шану новому преЗЕдентові... у вигляді вивіски, наприклад... ЗЕлений такий огірок з вухами Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате - Цензор.НЕТ 2544

Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате - Цензор.НЕТ 4967
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О разделе рашки надо договариваться! Какая еще коммерческая недвижимость? Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате - Цензор.НЕТ 6383
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就个人而言，从乌拉尔山脉建立共同边界的角度来看，乌克兰与中国之间的大规模合作让我印象深刻
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ну ты задачу задал с переводом! Пришлось, как кацапские тролли, гугл транслейт включить Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 3425
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Причому в оригіналі фраза була такою - "Лично мне больше импонирует идея более масштабного украинско-китайского сотрудничества в перспективе установления общей границы по Уральскому хребту..."
Переклад в зворотньому напрямку дещо відрізняється. Хоча... не настільки, як в цьому меню - якась фантасмагорична картина жахів: "заполненное шримсом облако вареника заглатывает лапши" Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 1343

Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 9170
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уссаться можно
єто четкий показатель какими будут отношения вісшей расі с рабами
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Ваша правда - сите й задоволене "облако вареника" (= Україна) буде поглинати "лапші" (себто кацапські ресурси) Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 2753
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У Фельдмана куча фабрик.Однако местные цеховики не в восторга от китайцев.Но китайский товар стал дорог и цеховики могут воспрянуть!Особенно,если контрабанда -стоп!Народ обнищал и цеховики вянут..Китайцев надо приглашать дороги делать в Украине ,платные.Как авто,так и жд.
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кто в своем уме будет пакупать шото в укр магазинах
купленное в два раза дешевле в берлине еще и носится в три раза дольше
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китайці нашли дешевіх рабов
в СССР за такое засмеяли бі
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Украина и Китай договариваются о демаркации украино-китайской границы
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Китайцы продвигают свои товары на украинском рынке, вот это новость, не ожидал такого поворота.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі. ФОТО
 
 
 
 
 
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