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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4760) імпічмент (54) розпуск (23) незаконне збагачення (38)

 Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко

Верховна Рада має оголосити про підтримку дострокових виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

"Моя думка - Верховна Рада має оголосити про підтримку дострокових виборів. Не може політичний орган з рейтингом декілька відсотків боротися проти сценарію президента, який має 73 %", - написав він.

Лещенко вважає, що для цього керівництво Ради має ініціювати позачергові засідання і домовитися з новообраним президентом Зеленським про відтермінування указу про розпуск.

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За цей час, на думку нардепа, Рада має зробити таке:

- швидко провести поправки в чинний закон про вибори (на жаль, доведеться відмовитися від Виборчого кодексу),
- проголосувати скасування депутатської недоторканності (чергове голосування за поправки в Конституцію),
- проголосувати закон про процедуру імпічменту,
- проголосувати відновлення незаконного збагачення,
- звільнити генпрокурора, главу СБУ та міністра оборони.

"Всі депутати є в Києві, тому зібрати кворум не складно. За домовленістю, після прийняття законів президент підписує указ про розпуск.

Всі депутати, хто буде проти розпуску - будуть втрачати очки на наступних парламентських виборах, незалежно будуть вони дострокові чи своєчасні", - резюмував Лещенко.

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Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127780
 
   
 Топ коментарі
 
закон об импичменте презЕдента - ПЕРВЫМ!
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На какого люмпена этот бред расчитан? Я понимаю, что люмпен законов не знает, они ему не нужны и он эту туфту схавает. Законы про правила выборов принимаются МИНИМУМ за 6 месяцев до назначенной даты выборов и в двух чтениях. Как можно принимать законы после оглашения даты? Сейчас Рада по закону уполномочена только утверждать смету и технику выборов. Все остальные решения элементарно отменяются в суде, А за изменения в конституцию я вообще молчу,. Изменения в конституцию, которые сегодня потребовал Зеля, вообще принимаются конституционным большинством на ДВУХ сессиях парламента. Есть такая странная штука ЗАКОН
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Зеленский:
"Эй-эй-эй! Какой-такой емпичмент? Я такого не говорил!!!"
Рада должна поддержать досрочные выборы, отменить неприкосновенность, изменить закон о выборах и принять закон об импичменте, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4081
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Серега держись, биоматериал от тебя в акуе.
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мабуть, зелепукин бере бородату бабу у список
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Проголосувати за " відновлення незаконного збагачення" Дуже доречний для Зе банди закон.
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Як вже ця харя задовбала. Альфонс недороблений. Дружина - українофобка сепаратистська. А само скаче від одного політика до іншого. Сподобалось в депутатах ходити.
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а мнение бородатой бабы как то не интересно Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9756
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А у меня дилема! Разгонять сейчас Раду и Кабмин нельзя, но выгнать Лещенко, Наема, Бойко, Авакова просто необходимо! Как быть?
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"Мое мнение - Верховная Рада должна объявить о поддержке досрочных выборов. Не может политический орган рейтинг которого несколько процентов бороться против сценария президента, имееющего 73%", - написал он/

Не должно иметь никакого значения, какой текущий рейтинг у Президента, а какой текущий рейтинг у ВР. Должно иметь значение только правовое основание для решения. Если в ВР нет коалиции с 2016 года, то должны быть досрочные выборы. Если же коалиция есть, тогда предъявляем пофамильно список депутатов 226+, в неё входящих.
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Коалиции нет. С пятницы. Ждем 30 дней: Юля начала сбор новой коалиции.
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Ну и, что бы все было по-чесноку: товарищ Лещенко должен ответить перед Судом в США за вмешивание во внутренние дела США, слив информации (тайна следствия) т.д. Кстати жена у ****** СиРожи - Топольская, моксельская тупорылая шлюха.
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Сьогодні ви коронуєте свою брехню
20.05.2019 Mason Lemberg 0 Comments--- агресія, брехня, зеленський, інавгурація, Петро Порошенко

Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2988Mason Lemberg

Передінавгураційне і єдине на сьогодні.
(Дивитися цю ганьбу і знущання над мертвими, живими і ненародженими українцями я не буду).
Спочатку ви брехали про мільйонні жертви на Донбасі та розказували, що не треба йти воювати, половина з вас втекла.
Потім ви брехали, що Порошенко влаштував котли в Іловайську та Дебальцевому. Брехали попри взятих в полон псковських десантників в Іловайську, попри згорівших бурятів на Донбасі.
Потім ви брехали про зливання Широкиного.
Потім ви брехали про зливання Маріуполя.
Потім ви брехали про секретні Мінські угоди та зливання Дніпра.
Потім ви брехали про плани Мореля/Гризлова/Медведчука.
Потім ви брехали про амністію бойовикам, і ваша брехня вбила 4 солдатів.
Потім ви перестали брехати про війну і почали брехати про корупцію. Брехали 4 роки, так і не будучи взмозі назвати, що ж вкрав у вас Порошенко чи будь-хто з вищого керівництва країни.
Потім через 4 роки брехні про корупцію в умовах, коли треба було вводити воєнний стан, ви брехали, що Порошенко хоче зірвати вибори.
Потім під час виборів ви дуже сильно брехали про всякі переслідування гриценків і садових, про роутер, про купівлю Порошенком голосів за 1000 грн.
Потім, програвши 1 тур, ви й далі брехали, але брехали вже собі, заспокоюючи себе, що Жириновський, Портнов, Азіров та інші в підтримці Зеленського - це випадковість.
Потім ви брехали, що Порошенко узурпує владу, незалежно від результатів.
Далі ви будете брехати, що винуватий Порох.
Потім будете брехати, що це випадковість, і може все налагодиться, треба дати шанс і ще почекати.
Потім, не бачачи змін, продовжите й далі брехати собі й іншим, вбачаючи зміни там, де їх і приблизно нема.
Тому передінавгураційне:
Як бачите, Порошенко спокійно та демократично передав владу людині, яка прийшла до влади через вашу брехню і привела туди людей з минулого.
Сьогодні ви коронуєте не вирок Порошенку.
Сьогодні ви коронуєте свою брехню.
І сьогодні ви цього не зрозумієте, але зрозумієте згодом, що нічого доброго на брехні та агресії не побудуєш.
І ваші проблеми ваша брехня і агресія не вирішать. А навіть навпаки.
Я сподіваюся, ви це усвідомите скоріше, ніж країна пройде точку неповернення.
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Рада розпущена! Це ж не виступ зі сцени 95 кварталу. Це сказав президент з трибуни Верховної Ради. А якщо Раду розпустили, то всі ідуть на вибори. А ось Ви, пане Пане Лещенко уже в новому парламенті і поприймаєте всі ці закони!
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недоторканных --нах,
в закон о выборах поправку: вход не более двух раз за жизнь.
прекратить оплату партий из бюджета
табу в новаую зраду всем нынешним харям .
ну и далее по желаниям народа
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любой гражданин может оспорить почти любое решение
рады посмотреть видео с рады если зафиксировано
хоть одно кнопкодавство решение недействительне
так в Европе и во всем мире
у нас в раде 50 человек в зале, голосует триста
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Дати дозвіл на притягнення Лещенка до кримінальної відповідальності.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко
 
 
 
 
 
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