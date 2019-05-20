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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121) парламент (292) ЦВК (602) Бернацька (4)

 Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька

Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька заявила, що після початку виборчої кампанії жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала Бернацька журналістам після інавгурації президента України.

"Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради, - Ред.), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", - зазначила секретар ЦВК.

Читайте: Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найпершим завданням його команди буде припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127777
 
   
 Топ коментарі
 
Все на выборы ,всех бывших на нары ! Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 8366
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Ray‏ @Ray_net_ua 36 мин.36 минут назад

Хороший знак! У Порошенко падали в обморок солдаты, а у Зеленского нардепы-мародеры - Реакция сетей на то, что нардепа БПП Паламарчука, сразу после завершения торжественной части Инаугурации Президента Украины Зеленского, забрали на автомобиле "скорой" помощи.Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 1728
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"В 2008 году окончила «Одесскую юридическую академию», в 2011 году окончила аспирантуру под руководством Сергея Кивалова" - усё понятно Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 3147
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Все на выборы ,всех бывших на нары ! Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 8366
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Сначала всех ріг на нарізати, а потім і бивших
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вы шо - портнов приехал,завет всех возвращаться пр - теперь они обедняться и будет зебилам полное счастье))))
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Ray‏ @Ray_net_ua 36 мин.36 минут назад

Хороший знак! У Порошенко падали в обморок солдаты, а у Зеленского нардепы-мародеры - Реакция сетей на то, что нардепа БПП Паламарчука, сразу после завершения торжественной части Инаугурации Президента Украины Зеленского, забрали на автомобиле "скорой" помощи.Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 1728
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"- Вы арестованы!
- У тебя пистолетик то есть?
- Тогда задержаны."( С)

Повторяю вопрос: у Вас пистолетик то есть?

"Козел умирал долго" (из "рекламного" ролика отряда самооброны Украины для "гостей" из-за поребрика)
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А что по этому поводу скажет завхоз ЦИК?
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Одобряет! Потоки это всегда хлорошо Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 4596
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Саме так!!! Правда, вона повинна була уточнити - виборчий процес рішення суду зупинити не може, бо це неможливо зробити технічно - це як запуск ядерного реактора. Але відмінити вибори рішеення суду може, бо Україна - правова держава. Просто виборчі комісії будуть довше у процесі, а отже. освоять з Б'юджету значно більше коштів.
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Вы что прикалываетесь! А зачем тогда судебная ветвь власти?????? Если есть конфликт между Президентом и Парламентом, кто то же должен их рассудить! Или опять улица?
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Обязательно будет улица, в этом можете не сомневаться! Клоунскую власть вынесут вперед ногами!
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Будет ге улица а быстрый и четкий военный переворот, я так думаю, сразу же за отставкой Кабмина и роспуска верховной Рады!
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Ты думал и Порошенко на второй срок будет. Не тем местом думаешь.
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Интересная тетка. А если для такого указа нет законных оснований? я не о данном конкретном случае - я про вообще.

Вот у президента нет никаких оснований для роспуска Рады, а он указ издает. И все равно - будут выборы?

на фига тогда законы писать?
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Что не было 226 депутатов в коалиции. То, что Парубий два дня назад сделал - это проверка "на дурачка".
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"На дурачка" расчитано. Президент согласно конституции ТОЛЬКО МОЖЕТ распустить ВР после консультаций с Головою ВР и представителями фракций.
Идем далее, возможно что коалиции не было, как сейчас нам рассказывают сторонники Зерро. "Какие, Ваши, доказательства?". Мало объявить о выходе из коалиции. Согласно регламенту ВР, при выходе из коалиции теряются места в комиссиях ВР. Т.е Вышел из коалиции подтверждается выходом и из комиссий. Если этого не было, то можно считать заявление о выходе фракции из коалиции пустым сотрясанием воздуха.
Далее. Попробуйте сформировать любое правительство не имеяя достаточного числа голосов. Таким образом созданием ситуативных союзов (согласно классификации регламента ВР), вполне можно управлять парламентом (в смысле принимать законы, которые требуют конституционного большинства.) То есть коалиция фракций есть ничто иное как инструмент для принятия решений - причем совсем не обязательный.
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В данном случае всем плевать на законы и Конституцию, все будет зависеть от того, будет ли большинство рады за досрочные выборы. Если будет - значит они будут. Как оправдать - придумают. А внеочередные многим выгодны. Пете - выгодны, Юле - выгодны, Бойко - выгодны. Все они уже готовы к выборам хоть завтра. На них клоун и расчитывает, надеясь и в парламенте взять много мест.
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основания появились 2 года назад когда ляшко и самопомощь вышли с коалиции...математику надеюсь учил в школе... Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 1704
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Не гони пургу.
Коалиции нет уже два месяца.
Это известно всем.
А то, что парубий не хотел об этом объявлять, то это его проблема как избежать УД.
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А о чем он должен был объявить? Консуммации выхода из коалиции не было. Коалиция нужна только для первоначального формирования кабинета министров, председателей и членов различных комиссий ВР?? Нет, не только для этого. Коалиция -механизм для представительства партий в этих органах, и механизм давления не эти органы. В случае когда решения этих гос. органов не удовлетворяет Фракция может выйти из коалиции, при этом (согласно регламенту ВР) она (фракция) должна отозвать всех кто был оделен портфЕлями.
В противном случае - пустозвонство. Если фракция, не отозвала своих представителей, то нельзя говорить и об отсутствии коалиции.
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Эта ВР ни х...... я не зделала, шо это за законы, Х......... й поймешь, кто прав, кто нет. Вот и вся их работа.БАРДАК НА БАРДАКЕ. Все надо начинать с чистого листа - Президент, Рада, Кабмин.
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Назови хоть одну ВР , хоть одного президента ,которые удовлетворили бы народ. Зе обещяет разобратся с ворами и нечистыми бизнесменами. А со своим офшором на кипре и не уплатой налогов в казну Украины тоже разбирется? Пи---ть не мешки ворочать. Флаг ему в руки и электричку на встречу.
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5 ЗАКОННИХ ПІДСТАВ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ДІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ ТА МАЮЧИМИ ОЗНАКИ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ З 2016 РОКУ:1) 27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді (за вимогами Конституції України) створили коаліцію «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.Згідно Конституції та цієї Угоди, Коаліція Ради 8 скликання «Європейська Україна» припинила своє існування 29.03. 2016 р., оскільки на цей час з даної Коаліції вийшла третя фракція - «РП Олега Ляшка». Загальна чисельність депутатів діючої Коаліції (в якій залишилося 2 фракції - НФ та БПП) зменшилася до 215 осіб, що є меншим, ніж визначено Конституцією.2) Конституція України, ст. 83: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
«У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.»
«Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.Таким чином, з 29.03.2016 р. в Раді була припинена (Згідно підписаної Угоди та Конституції) дія Коаліції «Європейська Україна», і протягом 30 днів мала бути сформована нова Коаліція з фракцій, та підписана нова офіційна «Угода про Коаліцію». Це не відбулося.3) Угода про Коаліцію, Преамбула: «Ми, народні депутати, підписали цю коаліційну угоду у Верховній Раді восьмого скликання, об`єдналися та утворили парламентську більшість…»
Таким чином, в Угоді мали бути підписи не тільки голів 5 фракцій, а й поїменні підписи кожного з депутатів 5 фракцій Коаліції.Приклад: Угода про Коаліцію ВР 5-го скликання від 22.06.2006 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002001-06
Ця угода (на відміну від Угоди ВР 8-го скликання) підписана правильно, тому що в ній є підписи не тільки голів фракцій Коаліції, а й персональні підписи кожного з депутатів Коаліції, як того вимагає Регламент.4) Не дивлячись на те, що у складі ВР 8 скликання лише 423 депутати http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions , згідно Конституції «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.» (ст. 76 КУ), тому Коаліція фракцій обов`язково повинна складати не менш 226 народних депутатів. Жоден прийнятий Закон України не має порушувати статті Конституції (в т.ч. ст. 76) , тому не має жодного закону, де Конституційним складом ВР України були б визнані 423 депутати.5) Порядок утворення Коаліції ВР за діючим Регламентом ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-17
Стаття 61.3. «За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції укладається Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода)… До Коаліційної Угоди додається список народних депутатів, які сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Такий список є НЕВІД`ЄМНОЮ складовою коаліційної угоди.» Ст. 61.4. «Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою цієї статті.» Ст. 61.5. «Повідомлення про сформування коаліції, коаліційна Угода та ПЕРСОНАЛЬНИЙ склад коаліції не пізніше ніж через чотири дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про її сформування публікуються в газеті «Голос України». За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.
На чисельні офіційні запити депутатів ВР та журналістів, А. Парубій відмовлявся оприлюднити нову «Угоду про Коаліцію» з особистими підписами депутатів фракцій Коаліції, як того вимагає Конституція та діючий Регламент ВР. Це є порушенням діючих законів з ознаками узурпації влади діючим складом ВР 8 скликання з 2016 року.На цих (щонайменш) 5-х законних підставах, ВР 8-го скликання має бути розпущена Президентом України Зеленським В. О.
Ті (в тому числі, депутати), хто стверджує, що у Президента немає законних підстав для розпуску Ради 8-го скликання - на жаль, відверто брешуть.
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Все правильно, но есть только одно. Премьер-министр, министры, головы и члены комиссий имеют пропорциональное членство всех фракций в коалиции. И согласно регламенту ВР, в случае выхода из коалиции все эти места теряются. То есть, за решением выхода из коалиции следует немедленная потеря портфелей, если конечно это не фейковый выход. Сколько министерских портфЕлей сдал Ляшко??? Таким образом этот выход, пустые слова.
И коалиция не была распущена. С 2016 года были изменения в Конституцию, которые принимаются конституционным большинством (как пример Изменения о ЕС и НАТО).
ЗАКОН, ЧТО ДЫШЛО - Куда повернешь туда и вышло.
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Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому.


Хороший знак
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Безпредел и хапок! Нет законных оснований для розпуску Рады! Сученыш зеля ты уже 2 раза нарушил закон!
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Что это за крашеное чучело? Кто ее туда пристроил?
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"В 2008 году окончила «Одесскую юридическую академию», в 2011 году окончила аспирантуру под руководством Сергея Кивалова" - усё понятно
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Это даже не аККадемия, а обыкновенное юстицькино ПТУ им. ********. Как туда поступают и как проходит "учебный процесс" одесситы хорошо знают.
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Ему армия зебилов помогает дурковать Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 4467 По-приколу же! Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 1057
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А вот и представительница холуев ЦИК, готовых стать раком перед Зюзей, не забарылась. Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 9426
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Подгорает у порохоботов не хило.Значит все идет по плану
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Мне вот интересно, когда фаны 4-й серии "Слуги народа" сами "подгорат" и начнут пованивать сероводородом? Судя по кенгурационной речи пердзидента Зюзи, зрителям недолго ждать этого "подгорания". Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 7048
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вот как раз из-за такого плана Владимир Александрович Сцарь и побоялся сдавать анализы в независимую лабораторию
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Подскажите, пожалуйста, сколько теперь (после выборов) стоит заказать на корпоратив/день рождения/свадьбу/в сауну 95 квартал?
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
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Узнайте в ближайшем ПНД.Там вам точно скажут
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Да... В первую же минуту при власти, растоптать конституцию. Это безусловно - очень сильный ход. Дальше -больше. Увидим как государство превращают в коммерческую структуру.
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Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая
ну и насмешила она беню)
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беню вальцмана?
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У Бени безвыходная ситуация. Либо он отобьёт $ 6 лярдов, которые он должен своим Хозяевам, либо он закончит как мэр Гданьска.

А вот интересно, если Рада откажется самораспускаться, и пошлёт бенину шайку на__й ?
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а кто бенины хозяева ??? рептилоиды из Австралии ???
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А Вы с какой целью интересуетесь?
На работу хотите устроиться?
На место мера Гданька?
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мэр Гданська меня не интересует, я спросил то что спросил-фамилии "Хозяев" Коломойши, не нужно забалтывать вопрос всякой херней как порошенко
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з Альфа-Центавра, жари жартами, але Бєня не сам, і чи винен комусь питання, по крайній мірі, щось парешать то полюбому.
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То её после 20 июля самовывезут в автозаках.
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быстро цик перекрасился из шоколадных тонов в зеленые, порошкович думал, что сковал там своих холдеев на века, а нет, как только подсвинок слетел с президентского кресла, все положили на эту свинью порошенко длинный и толстый Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 2689
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Сколько у тебя осталось постов до плана ?
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главное, что не мародер, как подсвинок порошенко с компанией свинарчуков Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 3963
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Как то не уверенно ты пишешь-методичку пересмотри. Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 1030
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обо мне решил сегодня писать? Для этого ты вою жопу на стул сегодня усадил? Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 7702
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дебилятко, а кроме как гавно бросать на вентилятор, ты чего то можешь?
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прокуроры скоро будут бросать гавно по фамилии порошенко, на вентилятор правосудия Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 8833
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Подскажите, пожалуйста, сколько теперь (после выборов) стоит заказать на корпоратив/день рождения/свадьбу/в сауну 95 квартал?
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
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Это везде так.(На заводах и пароходах и т.д.)
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Сколько толмачей зелёных снов мы ещё увидим за пару дней?
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Говорящая голова-разумков молчит. Подозрительно.
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Чтобы рассеять внимание, "на минные поля" запустили шавок типа серлеща и тех, кого не жалко...
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Очень не хочется Бене досрочно терять последние кадры.
Остальные то вообще полена ("выстрогал из полена презиудента" С Беня), а те хоть бревна с ушами.
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народ не голосуйте за законтаченных, пожалейте своих детей и внуков.
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Не беспокойся,рыгов в команде ЗЕбила и так уже полно.
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За блок Порошенко голосовать будем.
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Ща ***** буде щось у своїх судах мутити.
Он і портнова викликав.
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У нас кстати парламентско-президентская форма правления, а не наоборот. Парламент сегодня же может остановить указ президента, а потом Зе будет подавать в суд.
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А що вже скулити.....
73% будуть реотати дивлячись на те як будуть помнложатись на "0" іх статки. 25% про це попереджували, але їх статки на "0" теж помножаться, відчують усі 100% громадян. як доречно заявив грант.
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Да 25% любителей пархатого вальцмана мало чем отличаются от 73% любителей пархатого вазелина, в том то и проблема, что думающих людей у нас всего несколько процентов, именно поэтому мы как страна и народ деградируем (практически по всем показателям) последние почти 30лет.
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Вообще офигенно, получается президент в любой момент может распустить парламент, невзирая на то, есть у него для этого законные основания или нет? То есть в парламентско-президентской Украине указ президента может отменить действие законов и Конституции??? В удивительной стране мы живем.
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Привыйкате, теперь во главе угла ЗЕкон.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька
 
 
 
 
 
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