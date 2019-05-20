 Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала Бернацька журналістам після інавгурації президента України.

"Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради, - Ред.), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", - зазначила секретар ЦВК.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найпершим завданням його команди буде припинення вогню на Донбасі.