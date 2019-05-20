 Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий написав на сторінці в Facebook.
"Спікер парламенту Андрій Парубій зобов'язаний сьогодні, поки депутати в Києві, скликати позачергове засідання Ради і розглянути негайно: зміну виборчого закону, зняття депутатської недоторканності, відновлення покарання за незаконне збагачення", - написав Садовий.
"Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий президент, закопує залишки авторитету Ради", - додав він.
Попереджений - означає озброєний. Думай-те
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
Збираєтеся з пацанами в бані та телефонуєте в СБУ, робите замовлення і отримуєте усі випуски 95 квартала з інтерактивними рольовими іграми.
Вражень нахапаєтеся на все життя
Но он сделал все с точностью наоборот. Модет текст перепутал? 😀😀😀
Болтун во Львове не смог решить вопрос со строительством мусорозавода, теперь не сможет и для Украины решить эти вопросы
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.