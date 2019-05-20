 Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий написав на сторінці в Facebook.

"Спікер парламенту Андрій Парубій зобов'язаний сьогодні, поки депутати в Києві, скликати позачергове засідання Ради і розглянути негайно: зміну виборчого закону, зняття депутатської недоторканності, відновлення покарання за незаконне збагачення", - написав Садовий.

"Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий президент, закопує залишки авторитету Ради", - додав він.

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