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Все про:ВР (4760) Садовий (230) Самопоміч (278)

 Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий

Верховна Рада має негайно зібратися на позачергове засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий написав на сторінці в Facebook.

"Спікер парламенту Андрій Парубій зобов'язаний сьогодні, поки депутати в Києві, скликати позачергове засідання Ради і розглянути негайно: зміну виборчого закону, зняття депутатської недоторканності, відновлення покарання за незаконне збагачення", - написав Садовий.

"Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий президент, закопує залишки авторитету Ради", - додав він.

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Парубій зобовязаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127775
 
   
 Топ коментарі
 
А пошёл ты мусор убирать, голова садовая! Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 6171
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Зачем торопиться...надо подождать указа от клована...посмотреть...проанализировать какие статьи Конституции он нарушает...а потом уже собираться и обтявлять импичмент...😀
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А пошёл ты мусор убирать, голова садовая! Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 6171
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предсказывать фортели любителей переобуваться в воздухе - дело неблагодарное.
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никому ничего он не обязан. пока клоун будет пожирать шашлыки со своими корешами, Парубий будет ишачить на рейтинг "слуги того самого народа"?
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Не ишачить, а выполнять то, что твой шоколадный ишак, который обещал новую избирательную систему и депнеприкосновенность еще с осени 2014 запустить, так и не сделал. За базар отвечать нужно, а не надеяться, что проконает, и буду еще 5 лет обещать.
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нахер ты мне это все написал?шоколадный ишак такой же мой как и твой.я за него не голосовал даже в 14 году в отличии от тебя
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Так нормальні вже обсадилися. Вони манни небесної від Зєлі не чекають. Вони знають, що щоб щось мати, потрібно не язиком працювати, а руками. А Зєля - мастак тільки у них декларації вимагати.
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Посадок нет,непорядок у Бени? Кто же всё таки судить будет вместо Юры?
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Все верно !!!!!! Видно достойный человек не держится за корыто и не боится выборов
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Не уйдут, тысячь сто под верховной Радой помогут им ускориться
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Тисяч 100 - надто оптимістично. Коли у нас після Євромайдану хоча б 30 тис. хто збирав?
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депутатьська недоторканість має бути, але у стінах Верховної ради
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Ни кто ни кому ни чего не должен. Особенно меру города заваленного мусором.
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Я дивлюсь, Савушкіна 55 димиться, аж в Миколаєві видко...
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Молодец, что сдал своих ольгинцев, работающих на мародёра
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Шо, зараз теж сидиш серед цих кібєрпропагандонів?

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Зачем торопиться...надо подождать указа от клована...посмотреть...проанализировать какие статьи Конституции он нарушает...а потом уже собираться и обтявлять импичмент...😀
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********** попередні пестощі перед "сексом"? Бо суспільство може просто виперти 424 зрадівські "лярви" копняками і залишитесь взагалі без сексу.
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Зачем ты озвучиваешь свои влажные мечты...мне они не итересны...
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А коли це думка "потенційної жертви" когось цікавила?

Попереджений - означає озброєний. Думай-те
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Семок поешь...озброенный ты наш...тебя и попустит...
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На собі перевіряв? Бо щось тебе не пропустили досі
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Подскажите, пожалуйста, сколько теперь (после выборов) стоит заказать на корпоратив/день рождения/свадьбу/в сауну 95 квартал?
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
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Зараз це все ще проще стало
Збираєтеся з пацанами в бані та телефонуєте в СБУ, робите замовлення і отримуєте усі випуски 95 квартала з інтерактивними рольовими іграми.
Вражень нахапаєтеся на все життя
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А то шо?Зелебоба начнёт орать: ПУТЭНВВЕДИВАЙСКА? Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий - Цензор.НЕТ 7294
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Ща, они соберутся, а окажется, что он их уже распустил. Какой нах авторитет?
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ВЫ ПРАВЫ. Но распустил он их для того, чтобы депутаты НЕ УСПЕЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ОТКРЫТЫЕ СПИСКИ. Им тепрь жто делать нет резона 😀😀😳-жто как бить гол в свои ворота
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Здесь даже не вопрос времени. Из принципа они не должны делать ничего из того, к чему клоун призывает. Ты нас распускаешь - в ответ "получи фашист гранату".
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Если бы де хотел добиться решения вопросов , он бы поставил условие -даю вам два месяца и т д
Но он сделал все с точностью наоборот. Модет текст перепутал? 😀😀😀
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Его действия логичны. Сейчас происходит (пока медленно) падение его рейтинга. Это естественный процесс, на лозунгах далеко не уедешь. Через полгода очень многие поймут, что клоун - брехло и почти ничего сделать не может (ну нет у него таких полномочий). Так что время против него. Поэтому внеочередные выборы и каждый день этих двух месяцев он будет забрасывать раду популистскими лозунгами. Нужно снять неприкосновенность... поменять выборчий закон... повысить пенсии.. снизить цену на колбасу.. изменить скорость движения солнца и повернуть реки вспять. То есть красивые но невыполнимые лозунги. В результате он в белом фраке, а рада в ... За 2 месяца зебилы не поймут что им лапшу вешают и будут голосовать за него . Так что страну ждет два месяца красивых сказок и призывов "жить дружно".
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Садовому пообещали премьерское кресло?
Болтун во Львове не смог решить вопрос со строительством мусорозавода, теперь не сможет и для Украины решить эти вопросы
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Садовой себя ещё покажет,ведь недаром Петя его так Щучил Мусором???
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А кому он эти обязан? Правильно, твоему сывочолому брехлу (болтун в кубе)
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парубию очень плохо,он не знает что его ждёт, нары в зоне или койка в дурке ... Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 6199
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Парубий пущай возьмет консультацию у Рабиновича,тот везде побывал,но вначале в дурке..
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Про який авторитет мова? 90 % мають исдіти не в Раді а в тюрмі.
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Чего Самонемочь так выслуживается? Все еще надеются на должность премьера для Садового? Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 3762
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Самонемощь создали, чтобы отобрать голоса у националистов в западной Украине. Думаю , что без агентов хремля не обошлось . Вот теперь они начали светиться
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Если западная Украина голосует за Самонемочь, то их правильно топит... Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий - Цензор.НЕТ 4956
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Садовый, ты уже не интересен. Как флюгер ржавый.
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Гниды засуетились, задницы надо отдирать от кресел.
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не до этого ему, какое там заседание. у него веселье сегодня.
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Если эти ублюдки не выполнят требования Президента,то можно обратится к народу,и вынести этих мразей прямо в СИЗО, и там разбираться ...
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Подскажите, пожалуйста, сколько теперь (после выборов) стоит заказать на корпоратив/день рождения/свадьбу/в сауну 95 квартал?
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
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Порадовало выступление Парубия, которым он закрывал заседание Рады. То самое где он сказал : "Було весело!". Весь свой завершающий спич Парубий сказал вполне понятно- медленно, внятно , членораздельно. Такого не было никогда. Исцелился во время инаугурации Зеленского! Чудо! Прошлый раз на инаугурации солдат падал в обморок, сейчас Парубий заговорил! Вот это знамение!
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забирай вже цього підсвинка до себе в Львів
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Садовый Умница,хотя конечного результата от него дождаться тяжело?
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То порохоботи пять років загажували все і вся , тепер схоже троляки повара Путлєра , перейняли естафету.
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Мусорной свалкой смердит от этого Садового.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий
 
 
 
 
 
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