 Путін вітатиме Зеленського з першими успіхами у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Пєсков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Пєсков заявив журналістам у відповідь на запитання, чи буде російський лідер вітати Зеленського з інавгурацією.
Водночас представник Кремля негативно відповів на запитання, чи буде Путін вітати Зеленського з інавгурацією.
"Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", - заявив він.
Пєсков не став конкретизувати, у чому можуть полягати ці "перші успіхи".
"Але перші успіхи (у відновленні відносин Москви і Києва, - Ред) будуть очевидні ... Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком", - зазначив прес-секретар Путіна.
Пєсков зазначив, що Путін поки що не планує здійснювати контакти з Зеленським.
"Ні, зараз на порядку денному ніяких контактів немає", - сказав він.
Кремль розраховує, що переговори з Києвом про обмін утримуваними особами продовжаться і за нового президента України.
"Ця тема активно обговорювалася в рамках наявних каналів, в рамках контактної групи, тому ми сподіваємося, що ці обговорення продовжаться. Росія неодноразово говорила про свою зацікавленість в цьому", - сказав Пєсков.
Відповідаючи на запитання про те, чи залишиться глава політради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук тією людиною, через яку ведуться переговори з питання обміну, прес-секретар сказав, що "він залишається таким, це людина, у якої є контакт з Володимиром Путіним, цей контакт у будь-якому випадку буде продовжуватися".
"Якщо Медведчук зможе з української сторони свої гуманітарні ініціативи ефективно реалізовувати, то, безумовно, можна сказати, що ця його робота буде продовжуватися", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найпершим завданням його команди буде припинення вогню на Донбасі.
Что случилось то?
зрадофіли чортові...
продовження буде...
#Інавгурція наркомана це пісець
Я почув не промову, а ультиматуми від терориста, який таки дорвався до влади
Тричі переходив з української на рузге
Сказав, що за 5 років Порошенко нічого не зробив на Донбасі
Коротше, почався новий та страшний сезон голобородькі
на линию границы между Украиной и Московией. Путину понравится.
Иными словами, Зеля должен: 1) признать "конфликт" "внутренним", 2) извиниться перед Кадыркой, 3) встать на колени перед Ху*лом. Можно и в обратной последовательности.
Два с половиной момента из этих трёх Зеля уже озвучил, дело после его "повстанцев Донбасса" осталось за малым...