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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Путін вітатиме Зеленського з першими успіхами у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін привітає президента України Володимира Зеленського з першими успіхами у врегулювання ситуації на окупованому РФ Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо такі відбудуться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Пєсков заявив журналістам у відповідь на запитання, чи буде російський лідер вітати Зеленського з інавгурацією.

Водночас представник Кремля негативно відповів на запитання, чи буде Путін вітати Зеленського з інавгурацією.

"Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", - заявив він.

Пєсков не став конкретизувати, у чому можуть полягати ці "перші успіхи".

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"Але перші успіхи (у відновленні відносин Москви і Києва, - Ред) будуть очевидні ... Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком", - зазначив прес-секретар Путіна.

Пєсков зазначив, що Путін поки що не планує здійснювати контакти з Зеленським.

"Ні, зараз на порядку денному ніяких контактів немає", - сказав він.

Кремль розраховує, що переговори з Києвом про обмін утримуваними особами продовжаться і за нового президента України.

"Ця тема активно обговорювалася в рамках наявних каналів, в рамках контактної групи, тому ми сподіваємося, що ці обговорення продовжаться. Росія неодноразово говорила про свою зацікавленість в цьому", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання про те, чи залишиться глава політради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук тією людиною, через яку ведуться переговори з питання обміну, прес-секретар сказав, що "він залишається таким, це людина, у якої є контакт з Володимиром Путіним, цей контакт у будь-якому випадку буде продовжуватися".

"Якщо Медведчук зможе з української сторони свої гуманітарні ініціативи ефективно реалізовувати, то, безумовно, можна сказати, що ця його робота буде продовжуватися", - додав він.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найпершим завданням його команди буде припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127774
 
 
 Топ коментарі
 
Приберіть зі своїх сторінок українські прапори,калину,вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко,Степана Бандери,Тараса Шевченка. Не тому що доведеться,можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах, відверніться від символічних могил січових стрільців і справжніх могил українських повстанців, не тому,можливо, що все це буде стерте з лиця землі невдовзі. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні,бо плюнули в обличчя Великій Матері,обравши проросійського фіґляра. Лицемірство - непрощенний гріх.
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Кремляди в ожидании. Журнашлюхи на кацапских гавноканалах ждут приказов-обсерать или восхвалять.
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Владимир Александрович, хватит бегать по концертах - пора заняться военнопленными... Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 2659
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це якось доводить, що гадя тільки у 2014-му почала свій життєвий шлях (шо ти - не дятел)?
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Почему порохоботики перед выборами на каждом столбе орали что Зеленский=путин, что Зеленский агент кремля, а Кремль даже с инаугурацией не поздравил?
Что случилось то?
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нафіга паздравлєнія...зразу до савмєстних дєл..
зрадофіли чортові...
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зе обещал стать на колени, видим ждут, потом поздравят
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А чей Зеленский агент, если прости Господи час на посади а уже Бойко доволен.
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ну...це після слів-головне перестати стріляти...
продовження буде...
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якщо зє-шмаркля піде на прямий контакт з луГандонією, то ми втратимо всю Україну.
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Це як з Грузією - якщо признали сепаратюг,почали з ними домовлятись, то це ваш внутрішній конфлікт: який Мінськ, які санкції???
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Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 1482Patriot of Ukraine‏ @VovaKonoplyanka 2 ч.2 часа назад
#Інавгурція наркомана це пісець
Я почув не промову, а ультиматуми від терориста, який таки дорвався до влади
Тричі переходив з української на рузге
Сказав, що за 5 років Порошенко нічого не зробив на Донбасі
Коротше, почався новий та страшний сезон голобородькі
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я знову ж, в 2805-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Товарищ говорящие усы, он там ещё и про Крым говорил, но у вас там как всегда хреново со слухом.
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Россия развалится и там будет гражданская война, не фейковая, а настоящая. И только тогда приползёт сюда Путин на цирлах, чтобы поздравить нас, что мы воссоединились с Крымом и Донбассом ?
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Ничего там не будет. Скорее мы развалимся с такими президентами.
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Два карлика при встрече будут прикольно смотреться.И главное-плешивому не нужно будет одевать туфли с нарощеной подошвой !!
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Не факт...а вдруг второй карлик оденет такие туфли....будет не по феншую...
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Ему говорящие усы подскажут,что делать нужно.
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Звичайно що буде,вони дипломатично перемогли.
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Остается посоветовать зеленскому не заразиться проказой от этих карликов. Они там в кремле все прокаженные. К ним лучше не приближаться, их зараза неизлечима.
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Почему Украина должна обязательно брать с особым статусом как того хочет педофил путин? Почему Сеня Яценюк просто не может построить стену на границе с ОРДЛО как и по границе с РФ чтобы был мир?
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успехи будут когда ВСУ освободит нашу землю от оккупантов рашистов!!!!!!!
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Если бы не Вовка Пукин,то не приходилось бы ничего на Донбассе урегулировать.
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Зачем писать о чем говорит это кацапское быдло???
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Значит предатели уже обо всём договорились!
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Да Путин и Порошенко договорились. Но Порошенко уже не президент Украины, и это меняет картину.
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Тебе б стрелочником работать - лихо стрелки перекидываешь.
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путен, поздравь всех, не только Зелю, своими похоронами.
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Успехи на Донбассе - это ввод западных миротворцев
на линию границы между Украиной и Московией. Путину понравится.
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Надеюсь Владимир Александрович и Владимир Владимирович договорятся..
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Ні слова про російсько-українську війну ("не ми починали, нам закінчувати" не рахується). Не вжито слова "Росія", "Путін", "гібридна війна", і навіть уникливого "агресія". Кого вы выбрали , дятлы ?
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Украина будет поздравлять кацапов, когда путину развалят очко и повесят. Любые поздравления от мокселей нам не нужны - враг будет побежден военно-экономическим путем.
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Поздравит, когда украинские войска освободят Донецк, Луганск и Севастополь
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Сколько у Кремля надежды на Зеленского!
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А чому ху*ло не приїхало? Мабуть віддало ЗЕ усі свої черевики, а в лаптях соромиться?
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"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины..."

Иными словами, Зеля должен: 1) признать "конфликт" "внутренним", 2) извиниться перед Кадыркой, 3) встать на колени перед Ху*лом. Можно и в обратной последовательности.
Два с половиной момента из этих трёх Зеля уже озвучил, дело после его "повстанцев Донбасса" осталось за малым... Путін вітатиме Зеленського з першими успіхами у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5140
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мы будем принимать поздравления, когда украинские солдаты выйдут на восточные границы нашей родины, до Азова, и когда из Крыма уберется весь черноморский флот рфии вместе с той швалью, что переехала в Крым за годы оккупации...
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Хорошая новость. А то все уже переживать стали как обойтись без поздравлений Пукина.
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я знову ж, в 2806-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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пошли вы в опу вместе с зелей и с нормализацией отношений когда крым отжат. ишь чего захотели. а зеля такой лопух что может пойти на это (лишь бы не стрелять) - чего куйло и добивался обстрелами, чтобы выменять это на крым.
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Х#йлу конечно завидно - он для президенства замочил кучу людей, начал кучу войн, набрал к себе в окружение исключительно конченых ублюдков (а кто еще может общаться с Х#йлом, да и фотки есть), а оказывается можно было так просто, без трупов за душой, не сильно выезжая на голодных пенсионерах, да и не только пенсионерах... так что наблюдаем лишь черную зависть и попытку опустить "оппонента" на свой уровень, где "опыта" карлику не занимать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін вітатиме Зеленського з першими успіхами у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Пєсков
 
 
 
 
 
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