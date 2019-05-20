 Путін вітатиме Зеленського з першими успіхами у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Пєсков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Пєсков заявив журналістам у відповідь на запитання, чи буде російський лідер вітати Зеленського з інавгурацією.

Водночас представник Кремля негативно відповів на запитання, чи буде Путін вітати Зеленського з інавгурацією.

"Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", - заявив він.

Пєсков не став конкретизувати, у чому можуть полягати ці "перші успіхи".

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"Але перші успіхи (у відновленні відносин Москви і Києва, - Ред) будуть очевидні ... Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком", - зазначив прес-секретар Путіна.

Пєсков зазначив, що Путін поки що не планує здійснювати контакти з Зеленським.

"Ні, зараз на порядку денному ніяких контактів немає", - сказав він.

Кремль розраховує, що переговори з Києвом про обмін утримуваними особами продовжаться і за нового президента України.

"Ця тема активно обговорювалася в рамках наявних каналів, в рамках контактної групи, тому ми сподіваємося, що ці обговорення продовжаться. Росія неодноразово говорила про свою зацікавленість в цьому", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання про те, чи залишиться глава політради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук тією людиною, через яку ведуться переговори з питання обміну, прес-секретар сказав, що "він залишається таким, це людина, у якої є контакт з Володимиром Путіним, цей контакт у будь-якому випадку буде продовжуватися".

"Якщо Медведчук зможе з української сторони свої гуманітарні ініціативи ефективно реалізовувати, то, безумовно, можна сказати, що ця його робота буде продовжуватися", - додав він.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найпершим завданням його команди буде припинення вогню на Донбасі.