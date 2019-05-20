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 Політика України
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 Меркель вітає Зеленського, зустріч лідерів відбудеться "незабаром", - представник уряду ФРН Фіц

Представник німецького кабінету міністрів Мартіна Фіц заявила, що канцлер Німеччини Ангела Меркель вітає президента України Володимира Зеленського з інавгурацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила журналістам у Берліні в понеділок.

"Канцлер вітає пана Зеленського з інавгурацією. Він вступає на посаду згідно з демократичним мандатом", - сказала Фіц.

Вона наголосила, що відносини Німеччини та України "залишаються тісними", і ФРН і надалі надаватиме Україні підтримку в розвитку та реформуванні.

Дати майбутньої зустрічі Меркель і Зеленського вона, однак, назвати не змогла.

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За її словами, зустріч відбудеться "незабаром".

"Точної дати я поки назвати не можу", - сказала Фіц.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127773
 
   
 Топ коментарі
 
Разведут зелёного лошка на трех пальцах. "Даунбасская автономия" в составе Украины приобретает все более реальные черты. Пахнет жареным.
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Меркель очень рада, что мудрый украинский народ выбрал клоуна, которому они ничего не должны и вопрос санкций и прочих обязательств можно считать закрытым.
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Какая заморозка СП-2? Они и существующие санкции скоро отменят, так как у нас пришло руководство под лозунгом "перестать стрелять". А им этого и надо.
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она просто ещё не освоила игру на раяли, но у неё все впереди)))
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Я сначала подумал, что ей нечем играть. А потом, что все таки есть ))))
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она может сразу две клавиши нажимать, зеля научит Меркель вітає Зеленського, зустріч лідерів відбудеться "незабаром", - представник уряду ФРН Фіц - Цензор.НЕТ 6587
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"Тощний дата я сказайт нихт магу" - сказала Фриц
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Вот бы еще подарок сделали, заморозка св2. До прихода адеквата к власти. А то все равно, как давать сумасшедшему веревку с петлей на свой шее - повесит или не повесит?
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Какая заморозка СП-2? Они и существующие санкции скоро отменят, так как у нас пришло руководство под лозунгом "перестать стрелять". А им этого и надо.
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Разведут зелёного лошка на трех пальцах. "Даунбасская автономия" в составе Украины приобретает все более реальные черты. Пахнет жареным.
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Ну и что теперь? Обниматься с чепушилиным?
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такова мудрава і опитнава прізідєнта, как засцика, нікто нє абманєт!
вєрь, товаріщь!
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Не проходило і місяця,а інколи й тижня,щоб ми не читали новину,порошенко поговорив з меркель по телефону.Тепер уже складається таке враження,що він її вмовляв не заважати будівництву північного потоку і йому це вдалося
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Ждёт чтоб перестали носом тыкать в подлость СевПотока-2?
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Вот это хорошо. А для укрепления личных контактов пусть скажет ей, что является давним фанатом немецких фильмов для взрослых
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Та с ним никто не будет встречаться хрюкали из ботофермы !!!!!
Ребята похоже уже очередь на встречу к нашему президенту стоит .
Что не может не радовать
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Меркель очень рада, что мудрый украинский народ выбрал клоуна, которому они ничего не должны и вопрос санкций и прочих обязательств можно считать закрытым.
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не має сенсу розмовляти із тою старою лєзьбою!
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3d и Photoshop (2d) разные вещи. Хотите я вам из сиквенции кадров Порошенка "выужу"
более отвратительный пример?
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Кажуть якщо зарево від палаючих пердаків свиноботів направити на сонячні батареї, то в Україні буде перевиробництво електроенергії.
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а пока каждый день в Украине будут гибнуть защитники от коричневой чумы моSSковии
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26.05. (воскресенье) выборы в ЕП (Европейский Парламент) поэтому пока(!!!) не до «встреч»=>антиевропейские (из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Венгрии) партии набирают обороты и уже создают/создали «альянс»........
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Зеленский очень быстро, стремительно испортит отношения с Западом и скажет - вот видите, они нас не хотят, так что назад, в Россию!
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Я писал уже в другом топике, здесь повторю просто потому, что речь о Германии -
Выражу сугубо свою точку зрения. Новый Президент в очередной раз призывает украинцев, живущих, в том числе, в Европе, действовать Вместе. Он уже озвучивал планы по созданию европейского медиа-портала, и тоже призывал к сотрудничеству. Звучит красиво, но. Пусть не покажется нескромным, но у меня, гражданина Германии и Украинца в том, что касается Революции Достоинства, тех возможностей и талантов - простите за нескромность, - которые так интересуют Зе, вряд ли меньше, чем у него денег. И вот: ни на одно обращение к нему, с документальными доказательствами всех этих возможностей, ни ответа, ни привета. Ок, Ты, парень, так занят, но чем тогда занимается твоя команда? Ты призываешь профессионалов, живущих, в том числе в ЕС. Предположим, мои рекомендательные письма) не убеждают). Знаете, как поступят в Германии? Пришлют вежливый ответ соответствующий. Но точно - просмотрят присланное. Надоели красивые слова и звучные фразы. И вот ещё какой момент: когда примерно полтора года назад я предлагал послу Украины в Германии, по сути, прорывное решение (тогда все зависело от моих возможностей, и все) - чтобы огласить Украинскую точку зрения в местных СМИ, в ответ молчание а-ля Зе. Я, конечно, обошёлся). Но - когда аналогичное предложение последовало посольству РФ, ответ был не просто положительным но молниеносным. Мое мнение: идёте в ЕС- придерживайтесь стандартов, в том числе, по срокам ответов на запросы. Какое-то время на красивые слова тут ещё будут покупаться, а потом.. я пока не думаю так поступать.. потом в местной прессе будет рассказано, чего стоят слова, а чего дела. Нужны? Откликайся. Не нужны? Лучше промолчи. Только точка зрения.
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рошен,как встретился с фашистской подельницей рашиста ,так часть Украины отошло под управление куйла и было создано кровопролитие ,тяжесть которого ,фашистско-рашистские твари ,сговорившись,возложили на плечи украинского народа.. никакие переговоры с подельниками куйла ,,,никакие встречи...
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