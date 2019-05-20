 Меркель вітає Зеленського, зустріч лідерів відбудеться "незабаром", - представник уряду ФРН Фіц

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила журналістам у Берліні в понеділок.
"Канцлер вітає пана Зеленського з інавгурацією. Він вступає на посаду згідно з демократичним мандатом", - сказала Фіц.
Вона наголосила, що відносини Німеччини та України "залишаються тісними", і ФРН і надалі надаватиме Україні підтримку в розвитку та реформуванні.
Дати майбутньої зустрічі Меркель і Зеленського вона, однак, назвати не змогла.
За її словами, зустріч відбудеться "незабаром".
"Точної дати я поки назвати не можу", - сказала Фіц.
вєрь, товаріщь!
Ребята похоже уже очередь на встречу к нашему президенту стоит .
Что не может не радовать
более отвратительный пример?
Выражу сугубо свою точку зрения. Новый Президент в очередной раз призывает украинцев, живущих, в том числе, в Европе, действовать Вместе. Он уже озвучивал планы по созданию европейского медиа-портала, и тоже призывал к сотрудничеству. Звучит красиво, но. Пусть не покажется нескромным, но у меня, гражданина Германии и Украинца в том, что касается Революции Достоинства, тех возможностей и талантов - простите за нескромность, - которые так интересуют Зе, вряд ли меньше, чем у него денег. И вот: ни на одно обращение к нему, с документальными доказательствами всех этих возможностей, ни ответа, ни привета. Ок, Ты, парень, так занят, но чем тогда занимается твоя команда? Ты призываешь профессионалов, живущих, в том числе в ЕС. Предположим, мои рекомендательные письма) не убеждают). Знаете, как поступят в Германии? Пришлют вежливый ответ соответствующий. Но точно - просмотрят присланное. Надоели красивые слова и звучные фразы. И вот ещё какой момент: когда примерно полтора года назад я предлагал послу Украины в Германии, по сути, прорывное решение (тогда все зависело от моих возможностей, и все) - чтобы огласить Украинскую точку зрения в местных СМИ, в ответ молчание а-ля Зе. Я, конечно, обошёлся). Но - когда аналогичное предложение последовало посольству РФ, ответ был не просто положительным но молниеносным. Мое мнение: идёте в ЕС- придерживайтесь стандартов, в том числе, по срокам ответов на запросы. Какое-то время на красивые слова тут ещё будут покупаться, а потом.. я пока не думаю так поступать.. потом в местной прессе будет рассказано, чего стоят слова, а чего дела. Нужны? Откликайся. Не нужны? Лучше промолчи. Только точка зрения.