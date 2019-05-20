 Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.
За словами нардепа, указ може бути вже сьогодні ввечері
"Поки немає указу про розпуск Ради. Він ще не провів консультації з фракціями. Сьогодні буде це проводити. Зараз він запрошує. Він має це зробити. Це норма конституції. Подивимося, що буде в обґрунтуванні. На порушення конституції він не піде. Увечері, я так розумію, буде указ", - заявив Карпунцов.
Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.
А то как то странно промолчал в ВР за этот закон, зеБЕнин телепузик.
кстати интересно как порохоботы в прыжке начали переобуваться, последний раз такое наблюдал когда вся эта шелупонь активно мочила трампа а когда он выиграл резко ему жопу лизать начали
асибо, господин Президент Украины! Гони боров от тазика к чертовой матери. Сидят пузатые, обрюзгшие хари, а многим до 50. Тьфу!
Как и у нас тогда (25 лет назад) в страну тут же рванули кураторы для организации процесса.
И естественно разговоров о законности нет.
які пройдуть по спискам "Галасу" Вакарчука, Спискам від Гриценка та Смешка - це не рахуючи Рабіновича , ЮВТ.