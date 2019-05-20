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 Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов

Президент Володимир Зеленський збирається сьогодні ввечері, 20 травня, провести консультації з фракціями щодо розпуску Ради.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.

За словами нардепа, указ може бути вже сьогодні ввечері

"Поки немає указу про розпуск Ради. Він ще не провів консультації з фракціями. Сьогодні буде це проводити. Зараз він запрошує. Він має це зробити. Це норма конституції. Подивимося, що буде в обґрунтуванні. На порушення конституції він не піде. Увечері, я так розумію, буде указ", - заявив Карпунцов.

Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127770
 
   
 Топ коментарі
 
Дать можно только то что у тебя есть. Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 8541 У вовочки давалка не отрасла еще Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 5279
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И Зеленскому интересно. А то он как раз эту тму пропустил, когда на юриста учился. И остальные тоже пропустил. Зато он смотрел много немецких фильмов для взрослых. На них он учился любви к Родине.
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оснований прописанных в конституции нет. зеля начал карьеру с муток в стиле коломоя - хочет через суды и мутки разные власть захватить. не даром главного рейдера вызвали
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Коли у тебе "вкрали" країну, яку ти вже вважав своєю власністю

Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 4713
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Смотря на него хочется заплакать. ТАК ОПУСТИТЬ.
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Дурик ты, Глебушка. Это у тебя украли страну, не у Петра. У Петра все в шоколаде. Ну, немного не сложилось со вторым сроком, переживет. Запас жира большой.
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я би, на місті фракцій, не прийшов... сказав би, що зайняті - багато роботи...
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Закон об импичменте пусть примут первым, если Зе начал каденцию с нарушения Конституции.
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Сейчас начнется горячая пора для политологов, экспертов, консультантов. , что тем лесникам перед Новым годом. Кому выгодны, кому нет досрочные выборы. Кстати не факт что они будут. Зеленскому что тот , что иной вариант в бонус пойдет, такая вот беспроигрышная позиция. Ну а так конечно досрочные выгодны Порошенко, иначе можно дождаться когда самоорганизуются Кличко, Гройсман, Аваков, Яценюк,Вакарчук, еврооптимисты, перебежчики и тогда от липовых 25% может остаться 5-6 %. Еще выгодны досрочные команде "За життя" ( Медведчук - Бойко - Рабинович- Шуфрич- Королевская), для того что бы не дать сгруппироваться группе Вилкула - Новинского - Колесникова - Мураева - Добкина. И забрать весь про кремлевский фланг под себя . Вот пожалуй основные приобретатели в этой ситуации. Зеленский при любом раскладе свое наберет ( при досрочных не успеет растерять свои рейтинги, в случае если роспуска не будет, то будет говорить напрямую народу, что мол не дают вражины работать) Остается еще одна основная полит сила, это Тимошенко, но так как 1 я Конная всегда готова к бою. А вот для остальных партий и объединений досрочные выборы не особенно выгодны. Но будем посмотреть, как дальше все пойдет Как минимум "будет весело" как сказал Парубий
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Пусть первым делом, проголосуют за импичмент президента!
А то как то странно промолчал в ВР за этот закон, зеБЕнин телепузик.
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схоже - про все вже домовлено , тільки народу про це ще не сказали ... Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 7690
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Зеля отчаянный чувак, лезть в презики в стране с такими проблемами надо быть или дураком или иметь железобетонные яйца... в любом случае желаю ему удачи в разгребании авгиевых конюшен после свиньи шоколадной!

кстати интересно как порохоботы в прыжке начали переобуваться, последний раз такое наблюдал когда вся эта шелупонь активно мочила трампа а когда он выиграл резко ему жопу лизать начали
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Совсем недавно все тут пищали, визжали о роспуске Pады, о том какое дерьмо нами правит. И вот свершилось.А тут опять визжат и пищат. Когда уже хоть чем то довольны будете!?
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Raspustit radu nedumaju sto zakono,poskolku ejio toze liudi vybyrali eto toze neuvazenyje liudej.Rade dolzny byli priniat zakon po impicmente prezidenta tam 3/5 by sobrali stob samogo prezidenta ubrat,a povod najti ne tak i trudno nado tolko zelanyje.
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За выражение Петиной рожи отдельное сп
асибо, господин Президент Украины! Гони боров от тазика к чертовой матери. Сидят пузатые, обрюзгшие хари, а многим до 50. Тьфу!
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Все фракции поддержат роспуск единогласно! Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 2200
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с первых секунд человек начал решать свои шкурняки ..... ну и какие прогнозы на его действия в будущем ?))))
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СОЕВЫЕ слюни подберите , а то прямо жалко смотреть на Вас .Вы как пролетевший пацан :- если ему не удалось трахнуть ,то надо-бы хотя-бы обосцать
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Зеленский с самого начала по примеру Лукашенко готовит госпереворот?
Как и у нас тогда (25 лет назад) в страну тут же рванули кураторы для организации процесса.
И естественно разговоров о законности нет.
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Зебеня розраховує на Хабат, що вони , як було домовдено, йому дадуть людей у Кнесід - тьху - ВР.
які пройдуть по спискам "Галасу" Вакарчука, Спискам від Гриценка та Смешка - це не рахуючи Рабіновича , ЮВТ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов
 
 
 
 
 
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