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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про те, що вона не почула в інавгураційній промові президента Володимира Зеленського гарантій того, що збережеться спадкоємність і курс української політики, і це тривожний знак для західних партнерів України.

Про це вона сказала журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу помилятися, але мені з промови здалося, що ми не можемо розраховувати на спадковість і наступність української політики. Це не найкращий сигнал не тільки для українського суспільства, а й для наших партнерів на Заході, які нас всі ці роки підтримували й інвестували свої зусилля, гроші і капітал для допомоги Україні в протистоянні агресії РФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Також-віце-прем'єр зазначила, що оскільки Україна гідно провела вибори президента, щоб виконувати всі демократичні процедури, то вона розраховувала на те, що "країна і далі буде розвиватися, і ті основи державності, які були закладені протягом останніх 5 років, збережуться".

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"Цих сигналів я не почула. Можливо, тому що промова президента не охопила все", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

З приводу перевиборів парламенту, вона зазначила, що, швидше за все, депутати не встигнуть змінити виборчу систему, а, відповідно, вибори відбудуться за чинною змішаною системою.

Щодо пропозиції Зеленського Кабміну піти у відставку Климпуш-Цинцадзе зазначила, що уряд повинен працювати, щоб забезпечити життєдіяльність держави в перехідний період.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127769
 
   
 Топ коментарі
 
Дійсно, прєємствєнності грабунку України - основного занняття українських політиків останніх 25 років - напевно не буде.
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А ей не показалось, что ей самой уже давно пора на помойку истории? Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4643
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показалось-перекрестись!)
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Кому що, а їй партнери... Одна біда, що з цими партнерами Українці завжди були у пасивній позі...ції.
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Да и какие партнеры? Торговые? Россия?) Германия, которая своим Северным Потоком уже высказалась, что наsрать ей на Украину? Или странф Будапештского меморандума, которые плюнули на Украину, когда должны были защищать целостность? Где партнеры то?
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а ты заметила, как вазелин ехидно скривился, когда произнесли "на благо Украины"...
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З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9241Scorpman Y

A ты заметила, как вазелин ехидно скривился, когда произнесли "на благо Украины"...?
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Дійсно, прєємствєнності грабунку України - основного занняття українських політиків останніх 25 років - напевно не буде.
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100 % , лично я просто уверен . Глядя на честные лица новой команды , жаль ник у тебя подстать этим чеснягам.
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гросман бэня и тд по какому принципу общее и палестинцам понятно
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Николай че то я , ничего не понял. Ты либо мысль сформулируй , либо выругайся , но не пиши набор букв.
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Хотілося б, щоб це справдилося, але навряд чи...
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А ей не показалось, что ей самой уже давно пора на помойку истории?
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Ви всім будете показувать свое хамсво хто не за Зеленського?
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пэдрина команда продолжает гадить, выискивая то, чего не было и распространяя собственные домыслы и сплетни, которые по факту вредят не только Зеленскому, но и Украине в целом. Впрочем, когда эти упыри об Украине думали?
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С чего вдруг? Или вы уже решили, что с Евроинтеграцией у нас покончено и мы назад в совок? И не мечтайте - выбрали не Бойко, его лохторат как был 11%, так и остался, большинство украинцев - за движение в Европу.
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Партнеры уже устли от одних сигналов, ждут от нас результатов.
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Бери лопату и копай! З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8319 От тебя ждут результатов! З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2916
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я у 14-му копав окопи, але зараз готов знову копати ями для свинярчуків... З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1224
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Зеленський красава, карти спутав їм нехіло)) аж приємно наблюдати за цею грою престолів)
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Як казав Оспап Бендер: "страховий поліс також не дає гарантій")))))))))))))) Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5225
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видимо,страна на грани грандиозного шухера)))
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Это он подает сигнал своему патрону Янукану и Азирову с Захарченко???????
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Когда "кажется" нужно как минимум креститься. Ну и на всяк случай кинуть принимать сильнодействующие таблетки.
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из речи Зеленского показалось, что украинский народ может рассчитывать только на себя, президент здесь не при чем
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Но это достаточно правильная позиция, американская. Прагматизм и критическое отношение к государству - это все очень даже хорошо.
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Согласен. Но зачем идти в президенты на обещаниях, а потом - "я тут ні до чого"? З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 965
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А Зеленский ничего не обещал, и ничего не должен. А Во Пєця Так и не выполнил обещания.
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то, что никому и ничего не должен - это факт. Обещания - шо ж у вас, зебеняботов, такая память короткая З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 55 А как же моя пенсия в 500 евро и зп учительницы с 4 этажа моей парадной в 4000 долларов? З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1726
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А где он говорил "я тут ні до чого"? То, что он разделяет ответственность вместе с каждым украинцем - это обычная риторическая фигура, призванная поднять значимость каждого украинца в своих собственных глазах.
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Пріємствєнность у путіна,там все відомо наперед,а тут плять наче не чула,що курс проєвропейський,а не такий як у петра.Говорить ЕС та НАТО і тут же ми йдемо своїм шляхом до путіна
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Только сей час дошло ? 75% хотят обратно в ********* и это их право , демократия . Кто не хочет удрали еще в 90е , когда нарот проголосовал за кучмо я понял , что надо рвать когти.
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Но ты то уже на доисторической родине, твое какое дело?
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А твое , какое ? Судя по дебильному нику ты или троль или дебил.
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Не болтай ерундой. Тебе таки і сейчас не дошло
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За 5 лет мы от ********* не отошли ни на метр. ЕС и НАТО так и остались только в лозунгах и обещаниях, надо всего лишь немножко потерпеть. Казнокрады так и живут припеваючи, вон скупают себе феррари. Может это и есть ЕС - покупать себе феррари на украденные у государства деньги, нет? Или это уже НАТО?
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Метод проб и ошибок имеет право на жизнь
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В ********* хотели только 11%, проголосовавших за Бойко.
Остальные кандидаты не были за ********* - это были не более чем соевые предвыборные байки.
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Климпуш сожалеет что Зеленский не будет воровать как порохобанда и не даст им воровать, иностранные подельники тоже расстроены.
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всех министров оптом на 15 лет с конфискацией саме то что наработали
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Конечно, тебе воровка рассчитывать надо только на камеру в СИЗО посветлее....
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Вона мала на увазі спадкоємність на тотальну корупцію і безкарність чиновників?
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На то, что свинарчук-мл. сменит свинарчука-ст. на государственном посту. Неофеодализм.
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Клоун в своей сегодняшней речи ни слова не сказал про НАТО.Это уже звоночек.
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а кто ж тебя, оборванца с дырявыми карманами в Европу и НАТО возмет?
там своих нищебродов, лазящих по помойкам хватает
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Если б ты выколупал шыкалад из своих ушей, то услышал.
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Та ну... А папєрєднього разу вони кому сигналили? З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 947
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Нет никакой украинской, китайской, американской или немецкой политики - есть национальние интереси, которые, прежде всего, направлены на создание достойной жизни гражданам своей страны. Тогда и граждане будут платить государству и власти взаимностью и поддержкой.
Уходящая власть Порошенко - это тотальная коррупция на фоне массового обнищания украинской нации и падение жизненного уровня, за которое всем им еще предстоит ответить.
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Из речи Зеленского вам ничего не показалось.Вы действительно скоро будее на помойке
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на помойке и ниже плинтуса мы уже - благодаря деструктивной и антинародной деятельности величайшего шоколадного реформатора
- самая нищая страна в Европе
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Cміх крізь сльози, або щоб не плакать, я сміюся.......... Кожен так званий президент здавав та торгував державними інтересами в геометричній прогресії. Від кульки сніжки до снігової лавини.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
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Тише, на другом полушарии люди спят...им не зачем знать о твоём горе
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Хватит думать о партнерах, о народе нужно думать! Мародеры, вор на воре... и Порох перед самой инаугурацией спешит подписать закон, чтобы не дай Бог ни один украинец у кого стоят солнечные панели не получил с земли бапки по зеленому тарифу за ЭЭ. Потому что Ахметов построил целые поля и гребёт бапки с бюджета в одно рыло. Нищий народ в богатой стране... с вещами на выход и анналы истории.
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Нет уж дорогуша, 3/4 населения страны сказали в морг, значит в морг!))
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Цыца, шла бы ты....на панель, стаж дорабатывать и преемственность соблюдать...
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Так його і обрали,щоб тієї "спадкоємности влади" не було...Хай ото спадкове курвевство залишиться позаду...
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Сколько этой бабе заплатили за такое мнение? Уши не промыла, наверное.
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Ну заплатить то наврядли. Просто отодвинули от корыта. Вот и истерика.
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климпуш приемственность-это только грабеж и воровство
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ми не можемо розраховувати на спадковість і наступність української політики.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127769 - і слава Богу !
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Преемственность в чем?В мародерстве,грабеже,корупции и т.пр.?Такая же продажная тварь как и все остальные. Все вы одним шоколадом помазаны!
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Партнери самі розберуться, без КлимТорт-Тиміцимсядзе.
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...убирайте ужо ентих 2 дуры - Климпуш и Цинцадзе

демагогии от них было достаточно за 5 лет

а больше ничего
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...преемственность украинской политики...??? ******* и *******? Это "преемственность"?
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Так вроде если отказаться от разных свинарчуков, то это только на пользу Украине. Ипанутая какая то эта климпуш. Ещё 5 лет преимствености пути ***** Украина не переживёт. Хотя конечно многие потерпят убытки, это факт. Накрылась золотая жила для всяких свинарчуков.
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Грядет "русский мир", а "русский мир" без запредельной коррупции невозможен - коррупция основная его скрепа, фундамент, альфа и омега.
Плюс, конечно, репрессии. Зебилы могут торжествовать.
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Яка спадкоємність? Призначити нових свинярчуків і розкрадати бюджет країни?
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Чё там тебе показалось, уже никого не волнует! Ваше место на свалке истории, привыкай_Те...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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