 З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Про це вона сказала журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я хочу помилятися, але мені з промови здалося, що ми не можемо розраховувати на спадковість і наступність української політики. Це не найкращий сигнал не тільки для українського суспільства, а й для наших партнерів на Заході, які нас всі ці роки підтримували й інвестували свої зусилля, гроші і капітал для допомоги Україні в протистоянні агресії РФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Також-віце-прем'єр зазначила, що оскільки Україна гідно провела вибори президента, щоб виконувати всі демократичні процедури, то вона розраховувала на те, що "країна і далі буде розвиватися, і ті основи державності, які були закладені протягом останніх 5 років, збережуться".
"Цих сигналів я не почула. Можливо, тому що промова президента не охопила все", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
З приводу перевиборів парламенту, вона зазначила, що, швидше за все, депутати не встигнуть змінити виборчу систему, а, відповідно, вибори відбудуться за чинною змішаною системою.
Щодо пропозиції Зеленського Кабміну піти у відставку Климпуш-Цинцадзе зазначила, що уряд повинен працювати, щоб забезпечити життєдіяльність держави в перехідний період.
кипиш-цуцнадзе...
A ты заметила, как вазелин ехидно скривился, когда произнесли "на благо Украины"...?
Остальные кандидаты не были за ********* - это были не более чем соевые предвыборные байки.
В Качановку на 15 лет.
там своих нищебродов, лазящих по помойкам хватает
Уходящая власть Порошенко - это тотальная коррупция на фоне массового обнищания украинской нации и падение жизненного уровня, за которое всем им еще предстоит ответить.
- самая нищая страна в Европе
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
демагогии от них было достаточно за 5 лет
а больше ничего
Плюс, конечно, репрессии. Зебилы могут торжествовать.