 Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині там уже є інформація про виголошення присяги новим президентом, а також біографія Володимира Зеленського.

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Інформації про першу леді - Олену Зеленську - поки немає.

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Посилання на офіційні акаунти президента України вже не ведуть на профілі Петра Порошенка у Facebook і Twitter, за ними можна потрапити на сторінки Адміністрації Президента.

Зазначимо, що після приходу до влади п'ятого президента України Петра Порошенка стара версія сайту адміністрації Президента була повністю замінена.