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Все про:Адміністрація_Президента (395) Зеленський (1234) сайт (117) Олена Зеленська (15)

 Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави

Офіційний сайт Президента України почали оновлювати під нового главу держави - Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині там уже є інформація про виголошення присяги новим президентом, а також біографія Володимира Зеленського.

Дивіться також: "Склав присягу": Зеленський опублікував у Facebook фотографію з булавою. ФОТО

Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави 01
Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави 02

Інформації про першу леді - Олену Зеленську - поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи

Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави 03

Посилання на офіційні акаунти президента України вже не ведуть на профілі Петра Порошенка у Facebook і Twitter, за ними можна потрапити на сторінки Адміністрації Президента.

Зазначимо, що після приходу до влади п'ятого президента України Петра Порошенка стара версія сайту адміністрації Президента була повністю замінена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127759
 
   
 Топ коментарі
 
Якої тільки фрікоти не знайдеш в інтернеті. Особливо серед порохоботів.
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судя по прически снизу - Пьетя пишет???)))))
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Якої тільки фрікоти не знайдеш в інтернеті. Особливо серед порохоботів.
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Таки да!Каков народ зеляботы (73%) - такие и клоуны у руля державы!Он никому ничего не должен!Ох и натерпимся,но переживем!Зека пережили,переживем и Зелю!
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в общем - знаки однозначные:
перед Порохом был упавший солдат... Порох помог ВСТАТЬ солдату.. Армии. ЗНАК символичный.

Падение удостоверения вазелина - к ИМПИЧМЕНТУ... тоже знак))
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да, это ваш удел)
мы теперь будем ржать с вас, зебилы.. наблюдая как вы скулите о "нас обманули" Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави - Цензор.НЕТ 9414
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#ЯВАМНИЧЕГОНЕДОЛЖЕН.
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Точно,ввічливо та небайдуже сказано!Підтримано! Але мені не поки не віриться,бо чоловік не на своєму місці,переоцінив свої здібності!Хоча трохи подивимось...
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Он слуга Народа, а не конкретно одного человека. Решение народа выбирается вполне известными механизмами (мнение большинства на каждом уровне принятия решений), которые никак не связаны с хотелками отдельных персонажей. Это демократия, а не анархия.
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Не постить глупощі. Перше завдання - економіка.
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Щоб не забували і знали,хто такі порохоботи
Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства - Цензор.НЕТ 2109
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А я не знав що гарри потер живе в Україні
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Я порохобот,что дальше？Еще много утебя ЗЕбильных картинок？
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-Но позвольте, как же он служил в очистке?
-Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь.(с)
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ПеПо сам породив Зєліка. Своєю корупцією, договорняками з ригами, своєю армією ботів, яка зробила неможливе - заїбала кожного українця від Харкова до Львова.
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Більше ботів Петре Олексійовичу і на наступних виборах у вас буде не 25% а 2,5%
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ні, зєліка породило бидло, яке хоче сидячи на дивані перед тілівізіром, і ні пуя для України не роблячи, жити як у казці. Інакше б у другий тур не вийшов би і не баріга і не клоун.
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Звісно для своїх ботенят святий ПеПо завжди правий бо вам платить гроші. Але народ так не думає, тому й послав ПеПо нах.
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Для особливо упоротих ЬІлітиков: влада п'ять років "клала" на громадян України, як на "бидло" - тепер суспільство на правах "бидлоїа" "поклало" на владу.
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Вєсті з -за порєбріка.
Удівлєніє.
«Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Инаугурация прошла в Верховной раде, куда избранный глава государства пришел пешком. По пути он жал руки собравшимся людям и делал селфи.

Трусливый, злобный кремлевский пигмей ехал на свою инаугурацию в черном кортеже под вой сирен, по пустынному, безлюдному, зачищенному от прохожих и автомобилей центру Москвы. Никому не пожал руки, никому не улыбнулся. Поехал сразу во дворец, принимать раболепные поклоны от царедворцев. Омерзительное было зрелище.» (с)
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а где символ преЗЕдента - рояль? Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави - Цензор.НЕТ 4630
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Мародёр - олигофрен в трансе... оторвали от корыта
Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави - Цензор.НЕТ 5399
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-Мы - новое домоуправление нашего дома. Я - Швондер, она - Вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
-Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
-Нас.
-Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
-Вы издеваетесь, профессор?
-Да какое там из... (с)
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коля, на шашлик ідеш?
там будуть па-рюзгє разґаварівать
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Врачи госпитализировали
депутата Верховной Рады
Николая Паламарчука (фракция
"Блок Петра Порошенко").
Об этом сообщает
корреспондент Українських Новин
с места событий.
Его вывезли на коляске с бокового
входа здания парламента и
поместили в карету скорой
помощи.
По предварительным данным, у
него случился гипертонический
криз.
Напомним, 20 мая в здании
Верховной Рады прошла
инаугурация Президента
Владимира Зеленского, во время
которой он объявил, что распустит
Раду.
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Соя, один одного фотожабте, без ваЗеліну)) Гниди кацапські.
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Порохобот...жрать захочеш бери упса, у Потроха кормушка застегнулась...
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Прес-конференція буде, чи знову Разумков все розкаже?
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Версія Офіційного Сайту Президента України державною мовою Російської Федерації є порушенням Закону України про Мову.
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Тепер подасть у відставку, бо порушив закон))))
навіть шашлику не встиг попоїсти...
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Этот выбор,похоже,разделил Украину! Надежда только на Верховную Раду! На то она и Верховная веть власти!Не даст Зеле повернуть страну "вспять"!
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Правильно! Тільки мультімілйонери з Ради зможуть врятувати майно відхапане такою важкою працею!
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Якийсь оксюморон. Шо кацапи шо порохоботи в один голос устроііли істєріку по поводу іннагураціі Зеленського. Порохоботи кричать в слід ПОПі - "накавожтижнаспакінул" а кацапи голосять "Зєлєнскійвсьоразваліт" і одночасно -"питроаликсеічлучшийвибордлястрани"
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Налаштовуйся брехати постійно, бо засцика не дасть тобі шансів бути на стороні правди.
Мої вітання!
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Петро Порошенко все таки підписав закон №8449-д, який скасовує "зелені" тарифи для власників сонячних електростанцій, проте зберігає їх для олігархів.
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