 Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нині там уже є інформація про виголошення присяги новим президентом, а також біографія Володимира Зеленського.
Інформації про першу леді - Олену Зеленську - поки немає.
Посилання на офіційні акаунти президента України вже не ведуть на профілі Петра Порошенка у Facebook і Twitter, за ними можна потрапити на сторінки Адміністрації Президента.
Зазначимо, що після приходу до влади п'ятого президента України Петра Порошенка стара версія сайту адміністрації Президента була повністю замінена.
перед Порохом был упавший солдат... Порох помог ВСТАТЬ солдату.. Армии. ЗНАК символичный.
Падение удостоверения вазелина - к ИМПИЧМЕНТУ... тоже знак))
мы теперь будем ржать с вас, зебилы.. наблюдая как вы скулите о "нас обманули"
-Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь.(с)
Удівлєніє.
«Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Инаугурация прошла в Верховной раде, куда избранный глава государства пришел пешком. По пути он жал руки собравшимся людям и делал селфи.
Трусливый, злобный кремлевский пигмей ехал на свою инаугурацию в черном кортеже под вой сирен, по пустынному, безлюдному, зачищенному от прохожих и автомобилей центру Москвы. Никому не пожал руки, никому не улыбнулся. Поехал сразу во дворец, принимать раболепные поклоны от царедворцев. Омерзительное было зрелище.» (с)
-Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
-Нас.
-Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
-Вы издеваетесь, профессор?
-Да какое там из... (с)
там будуть па-рюзгє разґаварівать
депутата Верховной Рады
Николая Паламарчука (фракция
"Блок Петра Порошенко").
Об этом сообщает
корреспондент Українських Новин
с места событий.
Его вывезли на коляске с бокового
входа здания парламента и
поместили в карету скорой
помощи.
По предварительным данным, у
него случился гипертонический
криз.
Напомним, 20 мая в здании
Верховной Рады прошла
инаугурация Президента
Владимира Зеленского, во время
которой он объявил, что распустит
Раду.
навіть шашлику не встиг попоїсти...
Мої вітання!