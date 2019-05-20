 США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам.
Перрі зазначив, що якби в запасі було ще кілька днів, то американська делегація була б чисельнішою, оскільки США підтримують український народ.
"Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в тому, яка візія для майбутнього України там представлена. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього", - сказав він.
Крім того, Перрі підкреслив, що США буде і далі підтримувати Україну.
"Президент США просив передати, що США разом з народом України, з нетерпінням очікуємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новим парламентом, щоб побачити світліші дні в майбутньому", - сказав він.
Теперь ясно как ВР гадил Зеленскому?
Америкосы получается прекрасно знают, какой ныне там змеёвник.
У нас в Словакии второй тур прошел 16 марта, А ИНАГУРАЦИЯ В ИЮНЕ. И никто не умер . И никто не истерит
Порошенко решил зря времени не терять и наложить побольше куч, где только можно, чтобы преемнику жизнь медом не казалась.
Ну и нюхай шнягу любимого ишака какдыркина. А то извинятся заставят
Вам вместо башлей сейчас пассивный секс с чеченами в оплату дают?
То есть официальная позиция США - с народом Украины и против старой воровской Рады.