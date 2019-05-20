 США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам.

Перрі зазначив, що якби в запасі було ще кілька днів, то американська делегація була б чисельнішою, оскільки США підтримують український народ.

"Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в тому, яка візія для майбутнього України там представлена. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього", - сказав він.

Крім того, Перрі підкреслив, що США буде і далі підтримувати Україну.

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"Президент США просив передати, що США разом з народом України, з нетерпінням очікуємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новим парламентом, щоб побачити світліші дні в майбутньому", - сказав він.