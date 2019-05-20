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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі

Глава американської делегації на інавгурації Володимира Зеленського міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що уповноважений передати українському народу слова президента США Дональда Трампа про те, що він сподівається на тісну співпрацю з новим Президентом України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам.

Перрі зазначив, що якби в запасі було ще кілька днів, то американська делегація була б чисельнішою, оскільки США підтримують український народ.

"Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в тому, яка візія для майбутнього України там представлена. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього", - сказав він.

Крім того, Перрі підкреслив, що США буде і далі підтримувати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський

"Президент США просив передати, що США разом з народом України, з нетерпінням очікуємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новим парламентом, щоб побачити світліші дні в майбутньому", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127758
 
   
 Топ коментарі
 
"Перри отметил, что если бы в запасе было ещё несколько дней, то американская делегация была бы более многочисленной"

Теперь ясно как ВР гадил Зеленскому?
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А порохоботы говорят и говорили что все международные партнеры будут иметь дело только с президентом-порошенко. Так кто же врет и врал Перри или порохоферма ?
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Підривами соєвих пуканів задоволений.....
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"Перри отметил, что если бы в запасе было ещё несколько дней, то американская делегация была бы более многочисленной"

Теперь ясно как ВР гадил Зеленскому?
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скорее проституция чем конституция,за эти 5 лет народ только беднее стал,повторю Народ,а не прихвостни и взяточники
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И отметил ,что с новой Радой.
Америкосы получается прекрасно знают, какой ныне там змеёвник.
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плохому танцору... постепенно свыкаюсь с мыслью, что, возможно, придётся лет пять слушать сплошные разговоры про яйца...
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А шо ЗЕ слелала плохого Рада, что он ее так быстро распустил? Инавгурацию на 20 вместо 19 назначила? 😀😀😀😀
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Закон про украинский язык приняла? Я по его комменту в Раде поняла, что жто его очень обозлило
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лечись...хотя лекарств от твоей болезни нет..)
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100%%%! зрада загнобила не лично Зе, а украинцев, которых сейчас представляет новый президент Украины!
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Вопрос в том, что решение должно было принято в понедельник, тогда была бы неделя для организационных вопросов, а приняли в четверг, за 3 дня, в последний момент. Короче приехали кто смог и успел.
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А на зрен ЗЕБЕНЕ так было истерить? Игрушку не давали ?
У нас в Словакии второй тур прошел 16 марта, А ИНАГУРАЦИЯ В ИЮНЕ. И никто не умер . И никто не истерит
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И сколько кадровых назначений сделал за это время экс президент Словакии? Сколько генеральских званий дал и наград вручил?
Порошенко решил зря времени не терять и наложить побольше куч, где только можно, чтобы преемнику жизнь медом не казалась.
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"С нетерпением ждем совместной работы с новым Президентом" - точніше кажучи: нової серії серіалу США вместе с народом Украины. С нетерпением ждем совместной работы с новым Президентом и, надеюсь, с новой ВР, - Перри - Цензор.НЕТ 9823
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Винторогая кацапотварь,вам,говноедам,не обьясняли,что у нас больше двух кандидатов? НЕ?
Ну и нюхай шнягу любимого ишака какдыркина. А то извинятся заставят
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Че,винторогое,ты обьяснилося и тебе понравилось?
Вам вместо башлей сейчас пассивный секс с чеченами в оплату дают?
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Джулиани и его личное мнение о том, что типа коломойша им мешает, пороховня может засунуть в дупу хряку-мародеру, вот же для порошенко незадача, оказывается не заменимых президентов нет
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Підривами соєвих пуканів задоволений.....
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ох и рвёт соевую братву ))) США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 7917
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А порохоботы говорят и говорили что все международные партнеры будут иметь дело только с президентом-порошенко. Так кто же врет и врал Перри или порохоферма ?
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Не сложно догадаться с первого раза. Естественно - любители конфеток.
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а как же порошенковское "Я - це Україна"....? Что неужели Украина сможет существовать и жить без порошенко?!
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если не кнур,то кто ??? США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 5687
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прохосрань если все так дальше будет продолжатся пролетит ваш и с парламентскими .
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официальный представитель США заявил, что надеется на сотрудничество с новой Радой...
То есть официальная позиция США - с народом Украины и против старой воровской Рады.
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теперь-то уж совместная работа кааак закипит! Главно дело - не ошпариться.
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В переводе с дипломатического - "США поддерживает разгон прогнившей и коррумпированной Рады".
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какая визия - яке бачення. Це перекладаю з перекладацької на українську. США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 256
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оружие, ядерніе сборки, сП-2, санкции-работаем дальше!
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Вечером Зе собирает фракции.Команда Зе будет разъяснять Депутанам их права.А Завтра Рада будет ходить в Зале по шнурку.Голосования за того парня не пройдут.Рада не может игнорировать.законы,внесенные Президентом.И КС и ЦИК тоже.А Гройсман уже под колпаком..
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Король Літр. Трагедія : В наступившому апофеозі Йоріка несуть на руках як лідєра і національного героя. Сидячі на плечах у вдячного народа він переможно дрочить.
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Чума, президент имеет право вносить не ЗАКОНЫ, а ЗАКОНОПРОЕКТЫ. Учи матчасть, подкремлёвская шваль. Или надеешься что зе повернёт в сторону россии-мордора ? Зря. На Трампа тоже надеялись. Ущербные лапотники. ОТСОСЁТЕ !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСША разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі
 
 
 
 
 
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