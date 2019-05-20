 "Склав присягу": Зеленський опублікував у Facebook фотографію з булавою. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне фото оприлюднено у Facebook Зеленського.
"Склав присягу", - зазначив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне фото оприлюднено у Facebook Зеленського.
"Склав присягу", - зазначив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
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