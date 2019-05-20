EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  17888  207
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121)

 "Склав присягу": Зеленський опублікував у Facebook фотографію з булавою. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографію з булавою, зроблену під час його інавгурації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне фото оприлюднено у Facebook Зеленського.

"Склав присягу", - зазначив президент.

Склав присягу: Зеленський опублікував у Facebook фотографію з булавою 01

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127755
 
   
 Топ коментарі
 
Руслан Янісевич У 2014-му битись за Україну ішли програмісти, вчителі і будівельники, але ти навів приклад, як бились за свою країну футболісти з Ісландії. Ти ніколи не будеш моїм президентом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Исход страны!!когда это ****** подняло булаву,то все Киевские Князья,Гетманы,атаманы Сирко,Богун,Шухевеч в гробу перевернулись!такого опускадово они в страшном сне не могли предвидеть?
 показати весь коментар
 
 
Особенно предатель Сирко. Ну просто супер пример. Чего ты материшься на всенародно избранного чувака, то есть чиновника? - Петко всех достал со своими попАми и мощами - че носился как угорелый везде и хвастался куском тормоза, или как там этот кусок чего-то? "Склав присягу": Зеленський опублікував у Facebook фотографію з булавою - Цензор.НЕТ 4141
 показати весь коментар
 
Вона йому не до лиця. Не доріс ні зростом ні розумом.
 показати весь коментар
 
Да, с Порошенко ни в какое сравнение не идёт. Тот отбил Крым и Кубань, закрыл границу и прекратил торговлю с агрессором, вернул Украине ЯО (в строгом соответствии с Будапештским меморандумом: раз он оказался бумажкой, мы имеем все права на ЯО!), поставил гейропу раком и заставил ввести настоящие санкции против рашки... Ну да, что тут говорить.
 показати весь коментар
 
Оно конечно,копьё Лонгина было бы надёжней.Но и Булава сойдёт
 показати весь коментар
 
Прекрасно смотрится новый президент--молодость,стиль, булава...однозначно-- всё при нём.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Склав присягу": Зеленський опублікував у Facebook фотографію з булавою. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору