Про це заявив під час свого звернення до народу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"І наостанок, дуже коротко. Дорогий народе, упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це я так відчував серцем. Це була не тільки моя робота, правда, - це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую", - пообіцяв Зеленський.
Ти, гидотна зелена жидівська шмаркля, своїми висерами заслуговуєш якнайменше - позбавлення громадянства й видворення на "ґодину пґєдкафф"!!!!
И даа, еще про инаугурацию, этот дебил и там показал, насколько оно чмошное и дебильное. Это про президента Украины зеленского. Смешно.
Имя сестра, имя униженного назовите????