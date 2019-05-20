 Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський

Про це заявив під час свого звернення до народу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"І наостанок, дуже коротко. Дорогий народе, упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це я так відчував серцем. Це була не тільки моя робота, правда, - це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую", - пообіцяв Зеленський.

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