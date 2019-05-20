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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що раніше намагався робити все, щоб українці усміхалися, а тепер - зробить все, щоб не плакали.

Про це заявив під час свого звернення до народу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"І наостанок, дуже коротко. Дорогий народе, упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це я так відчував серцем. Це була не тільки моя робота, правда, - це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую", - пообіцяв Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127753
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, спок!
За тобой никто не заплачет! В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9240
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Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!
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"щоб українці усміхалися"!?!?! ЗЄлупень ******* - ти тільки те й робив що упосліджував для вати(внутрішньої і зовнішньої) все українське й самих українців!!! Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5848 Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6324
Ти, гидотна зелена жидівська шмаркля, своїми висерами заслуговуєш якнайменше - позбавлення громадянства й видворення на "ґодину пґєдкафф"!!!!

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Вы знаете, наверное так и должно было произойти, что этот клоун стал президентом. Стоя на сцене кривляясь и унижая других людей, он не думал, что эти все унижения вернутся к нему в 100 раз больше. Я могу больше сказать на него будет вылито еще больше дерьма чем выливалось с его уст и его хозяев. За все приходится платить и это президенство будет ему расплатой. Президентом он не будет долго и этот конченый квартал тоже канет в Лету. Да, вовочка, мажь лыжи, а то скоро даже зеботы прозреют и будут кричать: - "беги,вова, беги"
И даа, еще про инаугурацию, этот дебил и там показал, насколько оно чмошное и дебильное. Это про президента Украины зеленского. Смешно.
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Конечно, так и должно было произойти. Годами этот клоун наблюдал, как действующие президенты бесстыдно и непрофессионально отбивают у него хлеб, и наконец, психанул. Я его понимаю. И лично я считаю, что если уж в Украине президенты клоуны по жизни и устраивают в стране бесконечный цирк, то пусть хоть один из них окажется профессионалом, и будет таки смешно. Потому что всякие оффшорные рыгоанальные и оранжевые дебилы вроде ведут себя как комики, а почему-то смеяться не получается! В лучшем случае сквозь слёзы.
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И кого же он унизил????
Имя сестра, имя униженного назовите????
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Не не не.Сме*уечки закончились.Теперь зарплаты в 4000 ждем.Причем завтра.
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и года не пройдёт, как будут плакать за кого голосовали
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУпродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський
 
 
 
 
 
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