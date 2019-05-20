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Все про:Кабмін (2843) суд (5124) Приватбанк (256)

 Кабмін оскаржив скасування націоналізації "Приватбанку"

Кабмін оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконною і скасування націоналізації "Приватбанку".

Про це йдеться в переліку апеляційних скарг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Скаргу подано через Окружний адмінсуд 16 травня.

Зазначено, що заявником апеляційної інстанції є уряд.

Таким чином, подача скарги перешкоджає набуттю чинності рішення від 18 квітня про скасування націоналізації "Приватбанку".

Воно не набуде чинності до винесення постанови судом апеляційної інстанції за результатами розгляду скарги.

Водночас прес-служба Шостого апеляційного адмінсуду повідомила, що зазначена апеляційна скарга ще не передана в цей суд.

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Таким чином, апеляція наразі перебуває в канцелярії Окружного адмінсуду.

Як повідомлялося, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку" за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Підставами для ухвалення такого рішення суд називає, зокрема, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, у результаті чого в подальшому була ініційована процедура його націоналізації, а також, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні.

НБУ має намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції, чинності воно поки не набуло.

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18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку ухвалив рішення про входження держави в капітал "Приватбанку".

Згідно з цим рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж "Приватбанку" протягом 5 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127752
 
   
 Топ коментарі
 
А основания? Рошен что, забрал предоплаты от покупателей шоколада и вывел в оффшор на 95 квартал?
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Даешь гривну по 100 уже осенью! Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка - Цензор.НЕТ 606
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Кацап, водки нет, иди лесом...
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Щас Беня и весь кабмин отправит в отставку (устами Зе)
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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А основания? Рошен что, забрал предоплаты от покупателей шоколада и вывел в оффшор на 95 квартал?
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задолбуться пилюку ковтати, їм ротшельди яйця відкрутять за своє імущество
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Онищенко у вас уже стал гласом разума и порядочности? А Азиров и Ялынкович еще не?
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Ну, тогда еще можно не забирать деньги из Привата. А то я уже собирался их перегонять на другие счета.
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Жалуйте, не жалуйте, а "национализаторы "Приватбанка"" пойдут в тюрьму.
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Собственно как и "очистители" банковской системы и ворьё из Фонда гарантирования разворовывания... Сядете суки ВСЕ!
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Кабмин обжаловал отмену национализации "Приватбанка"
а,у новоизбранного спросили или это в отместку за слова об добровольной отставке)))
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Зебіли, останню мінімалку забрали з Привату?
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