 Кабмін оскаржив скасування націоналізації "Приватбанку"

Про це йдеться в переліку апеляційних скарг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Скаргу подано через Окружний адмінсуд 16 травня.

Зазначено, що заявником апеляційної інстанції є уряд.

Таким чином, подача скарги перешкоджає набуттю чинності рішення від 18 квітня про скасування націоналізації "Приватбанку".

Воно не набуде чинності до винесення постанови судом апеляційної інстанції за результатами розгляду скарги.

Водночас прес-служба Шостого апеляційного адмінсуду повідомила, що зазначена апеляційна скарга ще не передана в цей суд.

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Таким чином, апеляція наразі перебуває в канцелярії Окружного адмінсуду.

Як повідомлялося, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку" за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Підставами для ухвалення такого рішення суд називає, зокрема, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, у результаті чого в подальшому була ініційована процедура його націоналізації, а також, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні.

НБУ має намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції, чинності воно поки не набуло.

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18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку ухвалив рішення про входження держави в капітал "Приватбанку".

Згідно з цим рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж "Приватбанку" протягом 5 років.