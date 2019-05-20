 Рада має час для ухвалення нового Виборчого кодексу, де не буде мажоритарки, - "бютівець" Соболєв (оновлено)

Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Рішення про розпуск парламенту було очікуваним. Сьогодні головна проблема навіть не в даті виборів, а у виборчому законодавстві. Я думаю, що парламент має час, щоб ухвалити новий Виборчий кодекс, де не буде злочинної мажоритарної системи", - сказав він.

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"Це рішення всі розуміли, законних підстав не допустити розпуску Верховної Ради не було", - сказав він і зазначив, що вихід з неіснуючої коаліції фракцій напередодні - це просто театр абсурду, і не зрозуміло, для чого це робилося, пише прес-служба політсили.

Політик також повідомив, що якщо указ про розпуск буде сьогодні, то позачергові вибори будуть уже 14 липня.

На запитання журналістів, якими будуть перші кроки нового президента, Сергій Соболєв спрогнозував: "Перший крок - досягнути миру, через перемогу. Інакше - неможливо. Далі - питання реальної боротьби з корупцією, питання повернення українців на рідну землю".

"Якщо дійсно новообраний президент зацікавлений у тому, щоб стара корумпована мажоритарна система вмерла з цим парламентом, я думаю, він зробить усе можливе. І в нас є час, щоб ухвалити і новий Виборчий кодекс, і нове законодавство на ці вибори. У мене є сподівання, що крана ввійде в позачергові вибори з новою виборчою системою, пропорційною, з відкритими списками. Ми зробимо все можливе для цього", - сказав політик.