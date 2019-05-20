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 Рада має час для ухвалення нового Виборчого кодексу, де не буде мажоритарки, - "бютівець" Соболєв (оновлено)

Сергій Соболєв висловив упевненість у тому, що парламент може встигнути змінити виборче законодавство.

Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Рішення про розпуск парламенту було очікуваним. Сьогодні головна проблема навіть не в даті виборів, а у виборчому законодавстві. Я думаю, що парламент має час, щоб ухвалити новий Виборчий кодекс, де не буде злочинної мажоритарної системи", - сказав він.

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"Це рішення всі розуміли, законних підстав не допустити розпуску Верховної Ради не було", - сказав він і зазначив, що вихід з неіснуючої коаліції фракцій напередодні - це просто театр абсурду, і не зрозуміло, для чого це робилося, пише прес-служба політсили.

Політик також повідомив, що якщо указ про розпуск буде сьогодні, то позачергові вибори будуть уже 14 липня.

На запитання журналістів, якими будуть перші кроки нового президента, Сергій Соболєв спрогнозував: "Перший крок - досягнути миру, через перемогу. Інакше - неможливо. Далі - питання реальної боротьби з корупцією, питання повернення українців на рідну землю".

"Якщо дійсно новообраний президент зацікавлений у тому, щоб стара корумпована мажоритарна система вмерла з цим парламентом, я думаю, він зробить усе можливе. І в нас є час, щоб ухвалити і новий Виборчий кодекс, і нове законодавство на ці вибори. У мене є сподівання, що крана ввійде в позачергові вибори з новою виборчою системою, пропорційною, з відкритими списками. Ми зробимо все можливе для цього", - сказав політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127751
 
   
 Топ коментарі
 
Это обещали прямо на политом кровью Майдане. Прошло 5 лет, а воз и поныне там. Какие "революционеры" такие и выполнения обещаний. ( Новое избирательное законодательство с отменой мажоритарки. Индивидуальное голосование , либо лишение мандата и уголовное дело. Обязательная явка на работу, на все заседания Рады и работа там, а не переписка с любовницами . Отмена неприкосновенности с депутатов, судей и президента. Независимая и реформированная судебная и правовая система.)
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а как же этот мажопоритарный хлам? Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 8224 Столько пиявок от бюджета сразу отлипнет, такие брюха себе насосали, что пора уже всех в аптеку сдавать, как средство по кровопусканию всех желающих повесить их себе на тело Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 4988
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весь народный фронт и ляшко думают теперь по другому хахахахаха
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весь народный фронт и ляшко думают теперь по другому хахахахаха
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И не только они,мало похоже не покажется никому... Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 1050
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а как же этот мажопоритарный хлам? Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 8224 Столько пиявок от бюджета сразу отлипнет, такие брюха себе насосали, что пора уже всех в аптеку сдавать, как средство по кровопусканию всех желающих повесить их себе на тело Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 4988
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Соратник Юли в первую очередь должен думать про закон про импичмент! Это же Юлина фишка, всем объявлять импичмент)
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А як це? Від початку дії указу ***********, починаються виборчі перегони.
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дык... нет указа! есть быдляцкий пук. ждём рост уровня хамства во всех гос. учреждениях Рада має час, щоб ухвалити новий Виборчий кодекс, де не буде мажоритарки, - "бютівець" Соболєв - Цензор.НЕТ 8842
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Уже переобулся в ввоздухе ! Бездельники нихера не делали! Недоторканість Закон про збагачення! Нафиг вам всім !
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якщо не буде мажоритарки, отже мають бути відкриті списки
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Это просто месть депутатам в виде испорченного летнего отдыха-ха-ха. Высокие отношения!
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Порохоботы, свято триває, осенью будут местные перевыборы не расстраивайтесь.
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Это обещали прямо на политом кровью Майдане. Прошло 5 лет, а воз и поныне там. Какие "революционеры" такие и выполнения обещаний. ( Новое избирательное законодательство с отменой мажоритарки. Индивидуальное голосование , либо лишение мандата и уголовное дело. Обязательная явка на работу, на все заседания Рады и работа там, а не переписка с любовницами . Отмена неприкосновенности с депутатов, судей и президента. Независимая и реформированная судебная и правовая система.)
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Да здесь похоже " картельный сговор". Всем похер,что выборы раньше октября незаконны априори. На волне своих рейтингов все хотят проскочить. Ну,если все массово и не в первый раз положили на Закон с прибором,то понятно что выборы и завтра могут быть.
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Це посил депутатам, чекаємо в апараті шоблою на договорняки. Остап Бендер чистої води- в клієнта треба посилити паніку, а ніщо так не сіє паніку, як не порозуміння. Я даю вам два місяці на прийняття законів і після -я розпускаю раду. Класичне - "Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы" в новій, ******** інтепретації.
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Он дурак? Если Раду Зеля действительно распустит, то выборы назначат по старому закону. А новый закон - свисток. Нельзя выбирать по закону, который КОГДА-НИБУДЬ МОЖЕТ БЫТЬ БУДЕТ принят
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Где то в Украине заплакал один Грановский
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наївні. ви думаєте мажоритарники,які прикормили округи, потратили лаве візьмуть і просто так віддадуть???
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Зря Петя на межоритарку надеется,они уже ищут нового хозяина.Горе побежденным.. Рада має час, щоб ухвалити новий Виборчий кодекс, де не буде мажоритарки, - "бютівець" Соболєв - Цензор.НЕТ 9121
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у победителя много друзей и новых и старых,но только у побеждённого друзья настоящие
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порохоригівська і антинароднофронтівська кліка ясна річ проти відкритих списків. Мальдівсько-сліпотрастовий ще у 2014 обіцяв новий виборчий закон, але свідомо збрехав, що є цілком природним для нього
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Проект Виборчого кодексу України

Номер, дата реєстрації:3112-1 від 02.10.2015

Ініціатор(и) законопроекту: Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання)Черненко Олександр Миколайович (VIII скликання)Ємець Леонід Олександрович (VIII скликання)

07.11.2017 Прийнято в першому читанні

Включено до порядку денного: 2679-VIII від 07.02.2019
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У Рады есть время для принятия нового избирательного кодекса, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев (обновлено)
вам в этом помогут портнов и лозинский,как ни как юлькины протеже)
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сырожа, а шо случилось? кто мешал сделать это без "клоуна" дай угадаю с одной ноты))) ... тогда бы не было в закрытых списках бют ни жеваго, ни хорошковского, ни васадзе и т д с которыми так успешно обещает всё время бороться ювт)))
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теперь выбирать будут паравозом по сто человек, кого в партию впишут. типа избиратель знает всех поименно. очень удобно
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Жизнь она гораздо более сложная штука, чем многие думают. Может так оказаться, что лучше иметь у власти людей,которые что-то контролируют в этой стране,чем тех,кто ничего не контролирует.
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Миль пардон, а за какой срок до выборов избирательное законодательство не может быть изменено?
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За полгода, если мне память не изменяет.
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Думаю депутатьі еще могут и должньі успеть принять Закон об импичменте президента и лишение президента неприкосновенности. Поскольку новьій през не шоколядньій, не барьіга,не корупционер он должен первьім показать пример равности с народом.
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А я вважаю, що,навпаки, вибори мають проходити виключно за мажоритарною системою. Політичні партії - це організовані злочинні угруповання, які грабують країну та дурять народ. Має бути депутат, який буде відповідати перед своїми виборцями, а не перед партійним керівництвом. Голосування депутатів має бути особистим, а не так, як партія наказала.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада має час для ухвалення нового Виборчого кодексу, де не буде мажоритарки, - "бютівець" Соболєв (оновлено)
 
 
 
 
 
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