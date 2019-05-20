EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2365  84
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121)

 Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський

Кожен українець несе відповідальність за країну.

Про це заявив під час свого звернення до народу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен з нас - президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців - це не моя, це наша спільна перемога, і це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І щойно не лише я складав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію, і кожен з нас присягнув на вірність Україні. Уявіть собі гучні заголовки: "президент не платить податки", " президент, який був напідпитку, промчав на червоне світло", "Президент потихеньку краде, тому що всі так роблять". Ви згодні, що це ганьба. Ось, що я маю на увазі, коли кажу, що кожен з нас президент", - сказав він.

У цьому контексті він додав: "Від сьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям. Кожен з нас на своєму місці зможе зробити все для розвитку України".

Читайте також: Сходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко

"Європейська країна починається з кожного", - додав Зеленський.

"Ми обрали шлях у Європу. Але Європа не десь там, Європа вона тут (показує на голову. - Ред.). І коли Європа буде ось тут (показує на голову. - Ред.), вона буде в Україні. І це наша спільна мрія. Але у нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожен день ми втрачаємо кожного з нас. Кожен з нас переселенець і ті, хто втратив власний будинок і ті, хто відчинили двері свого будинку, розділивши цей біль. Кожен з нас заробітчани. Але ми все це подолаємо, тому що кожен з нас українець. Ми всі українці", - заявив Зеленський.

Зеленський також озвучив своє бачення національної ідеї. "Все це допоможе нам почати нову епоху. Скептики скажуть, що це фантастика, це не можливо. А може, це і є наша національна ідея - об'єднавшись, зробити неможливе всупереч усьому. Згадайте, будь ласка, збірну Ісландії з футболу на чемпіонаті Європи, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни. І зробили це, хоча ніхто не вірив. І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами - в обороні рідної землі, японцями - в технологіях, швейцарцями - в умінні щасливо жити один з одним, незважаючи на будь-які розбіжності", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127749
 
   
 Топ коментарі
 
Типа: "Уйню творить буду Я, а отвечать - всем"? Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8262
 показати весь коментар
 
А я тебе Зеленский ничего не должен. И я тебе не присягал. И ответственности за твои действия не несу. Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6482
 показати весь коментар
 
ооо уже понеслось, молодой евгей переложил ответственность на всех Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7586 Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7586 Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7586
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Но красиво говорит, но вот интересно с кем бы он сравнил кацапов????)))
 показати весь коментар
 
 
Та ты шо он не смогёт ведь бизнес завязан на раху а сюда ещё и бедросович мостики наводить собирается Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8236
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
дурень глава конституционного суда четко сказала нет бизнеса ничего нет что помешает занять пост президента . посмотри видео трансляцию придурок .
 показати весь коментар
 
вазелин и здесь ОТМАЗАЛСЯ... " Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2123 не я, а все вы несете ответственность".
 показати весь коментар
 
 
Но ведь тут он реально правду сказал, 73% должны не забывать, что любая лажа которая произойдет с этого момента, это реалььно вина тех 73% голосунов
 показати весь коментар
 
 
Меня это реально умиляет, то есть, до иннагурации президент был виновен во ВСЕМ, теперь КАЖДЫЙ несет ответственность, шо это за нах..?
 показати весь коментар
 
 
Це все, що треба знати про казкових свідків 24 відсотків.
 показати весь коментар
 
Ти б краще цікавився, чим сплачувати оновлену жировку, й чим гасити податок на тунеядців.
Важкі наслідки совка- "страна совєтов"!
 показати весь коментар
 
За це я не парюсь, вистачає. Чого і вам бажаю.
 показати весь коментар
 
Злой ты, так и я не голосовал, так что засунь себе ***** сам знаешь куда...
 показати весь коментар
 
Хотелось бы чтобы так было на самом деле...
 показати весь коментар
 
 
Типа: "Уйню творить буду Я, а отвечать - всем"? Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8262
 показати весь коментар
 
 
вы тоже иногда используете фразу*начинай строить Европу с себя*Не?
 показати весь коментар
 
нет. я никогда такой бредятины не говорю.
 показати весь коментар
 
а как ты хочешь строить Европу?будешь ждать *строителей*
немного сделал порох,немного сделает зеля.там вакарчук на подходе....
 показати весь коментар
 
а что там "сделал зеля" - ну кроме "проститутки" и игры уем на рояле?
 показати весь коментар
 
ты ДЭбил?
скажи сразу чтоб я не тратил свое время.
 показати весь коментар
 
я в отпуске. буду теперь сидеть, жевать попкорн, и ждать, пока зелебобы принесут Европу мне на блюдечке с голубой каёмочкой. а то гляди на них - пять лет якорем висели, палки в колёса тыкали на пути в Европу, а щас на нас жалобно смотрят, и скулят "помогите". нит. сами-сами.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дави їх Володимире, я про депутатів та колишнього гаранта із підсвинками. Бо ми до твоїх колись доберемося))
 показати весь коментар
 
Нет. Каждый из нас не только президент, но и депутат. Ведь Раду избрали те же самые граждане. Что же это получается? Я как Президент должен удавить в себе депутата? Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773
 показати весь коментар
 
А я тебе Зеленский ничего не должен. И я тебе не присягал. И ответственности за твои действия не несу. Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6482
 показати весь коментар
 
 
пошел нах ,ты мне не президент, как янукович !!!
 показати весь коментар
 
 
Иван Петрович Сидоров принял Военную присягу Украине .Главнокомандующего ВСУ четырежды уклонившегося от призыва и с спонсором гражданином страны военной союзницы РФ он воспринимает как издевательство над собой. Поэтому Иван Петрович Сидоров переходит к жанру протеста, критики и жалоб на власть Зеленского -Коломойского.Просмотр комментов под статьями о прошлой власти показал следующее. Больше всего лайков собирали комменты под забугорными флажками :Эту шоблу расстрелять / пару сот виселец на Крещатики под бурное ликование народа /. А во вторник уже снимут со столбов? / на столпе его и повесить, как заслуженного рифарматара /Барыг необходимо мочить/ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН //Надо не начинать а стрелять/ Вешать надо их всех без разбора/ розвішати соєвих рехворматорів по стовбах /Валите себе в никуда пока народ еще не размотал веревки и их не намылил/вырежем ворьё проклятое мальдивско-сейшельское скальпы мальдивсо-сейшельские буду собирать /Липецкий барыга должен быть казнен за измену. /Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия
 показати весь коментар
 
 
нехер перекладывать ответственность на других. Получил булаву - иди работай!
 показати весь коментар
 
 
Это Порошенко за всё отвечал и должен был быть тремя ветвями власти, а зелекторат начал читать - что президент Зеленский обязан, а что нет...
 показати весь коментар
 
 
Зерада, теперь порохоботами и другими "доказательствами" не отделаетесь, ваш сказал вам, что необходимо обсуждать, чтобы придти к согласию.
 показати весь коментар
 
 
А ***** как дров !! Тебе "вибрали" ти і відповідай!
 показати весь коментар
 
 
Э нет товарищ, в президентское кресло ломился Ты , вот и ответственность неси сам!
 показати весь коментар
 
 
сумімасен, але я пас. я за таких дебілоїдів відповідати не хочу. тож успіхів. тепер наша черга зрадойобити Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6438
 показати весь коментар
 
 
Хрен тебе, теперь ты сам поднимаешь зарплаты, снижаешь комуналку и ссышь в каждом подъезде тоже исключительно ты. А то ты смотри мы с ним уже ответственность несем
 показати весь коментар
 
 
Вот это гешефт. Ненене керуй друже не примазывай к ответственности всех вокруг.
 показати весь коментар
 
 
Теперь ты отвечаешь за все - от зассаных подъездов до Минска
 показати весь коментар
 
 
Несмотря на то, что украинский парламент распущен Зеленским исключительно на словах в рамках шоу-программы, БПП готов и к досрочным парламентским выборам сейчас, и к очередным осенью. Возможно к вечеру и появится такой указ, он будет сразу обжаловано в суде парламентом.
 показати весь коментар
 
 
В частности, согласно статье 90 Конституции, Президент вправе досрочно прекратить ее полномочия, если:1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции;2) в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;3) в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
 показати весь коментар
 
надо дать месяц на формирование коалиции
 показати весь коментар
 
ооо уже понеслось, молодой евгей переложил ответственность на всех
 показати весь коментар
 
 
я за тебя дибила не голосовал, так шо пшел нах
 показати весь коментар
 
 
я принимал военную присягу,
а что там принимал сегодня Вова, я не знаю, я его не выбирал и ответственности за него не несу.

не забывайте: "Мы свободные люди свободной страны"
не знаешь как действовать - действуй по совести
 показати весь коментар
 
 
так не пойдет! Булава одна и тебе придется отгребать физически по лицу, а 73% - опосредовано. Ишь, какой хитрый-хитрый е..й
 показати весь коментар
 
 
Да не, терь както уж сам, 73 тоже поразбегаются как токо увидят, что марадёр не сидит Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6187
 показати весь коментар
 
 
Началось. Отмазка готова - Это не я, это хреновый народец во всем виноват.
 показати весь коментар
 
 
Вот это закидоны. Т.е. когда все завалиться, буду виноват я, а не Президент Зеленский?!
 показати весь коментар
 
 
Rhodesian - ага....

Скажет - вот нужно было начинать с себя каждому..., а вы не не захотели... - поэтому не смагла я... Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4195
Иди подъезд помой у себя дома, а если живешь в частном доме - дорогу подмети...
Как сделаешь - возвращайся на Цензор...
Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1751
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Итак, судя по комментариям дякул, на Украину им насрать. Скорбят лишь об ушедшем "незаменимом и солнцеликом".
 показати весь коментар
 
вас 73%. в..********. а мы вас пинать будем.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нормальные люди и будут "в..*******" (используя Вашу терминологию). Вот только вопрос - зачем такие, как Вы, нужны Украине, если Украина Вам не нужна?
 показати весь коментар
 
73%-м Украина 5 лет была не нужна. дайте отдохнуть. подсрачников вам надавать, чтобы поршнями шевелили.
 показати весь коментар
 
 
Ага, в кресло сел вместе с Коломойшей, а ответственность за страну - на народ Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3508
 показати весь коментар
 
 
коллективная ответственность, стал быть...А как насчет ништяков (президент там, почет, уважуха, материально опять же)? Неужели и это вот прям на всех?! А если кому не хватит?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
прохосрань вы обратили внимание на лица грицака луценко на личеко вашего бывшего гаранта . если нет посмотрите в повторе полезное зрелище . зависть ненависть перемешаны с трусостью и растерянностью . а петя убожество понял рейтинг то тю тю . Зеленский молодец нет после его выступления теперь так Зеленский Владимир Александрович молодец . смотрим как бывший клоун и шут становится президентом и делает бывшего клоуном и шутом.
 показати весь коментар
 
Ти мене, урод, з собою не порівнюй, в мене присяга Україні записана в військовому квитку (між іншим ще радянського зразка).
 показати весь коментар
 
 
Та нє. Присягу прийняв саме ти, і тобі з цього моменту відповідати за все, ане мені. Я за це непідпи сувався.
 показати весь коментар
 
 
ПНХ. Хотел власть - получил. Вместе с ответственностью, она индивидуальная и лично твоя. За каждую дурь, за которую даже ты и не отвечаешь, придется отдуваться тебе и коллективной ответственностью тут не прикрыться. Это тот подход, который ты использовал на выборах. Это то, с чем столкнешься сам. Все ведь возвращается. Мне не веришь, прочитай булаву, там написано. Правда на латыни, но юзик в помощь, он переведет.
 показати весь коментар
 
 
Красота! Еще толком не сел на трон,а лыжи уже направил в кусты! Я как-то уже писал,что настоящим генералиссимусам катастрофически не везет с народом! Интересно,первый указ будет о срочном увеличении количества строящихся тюрем? А их,ой как много надо,-для всех 73% аплодирующих! Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9757
 показати весь коментар
 
 
А ось тут скоморох йде лісом. Я на цю шмарклю непідписувався.
 показати весь коментар
 
 
Гуняве створіння з булавою,не вказуй, що мені робити.З якого переляку я маю нести відповідальність за твою дурну голову?Я тобі нічого не обіцяла,тебе не вибирала,і вважаю,що зараз в країні нема президента,як було при Овочу.
Так що йди до біса з своїми "ізрєчєніямі"
 показати весь коментар
 
 
не, зеля, ты меня к своим махинациям не примазывай, сам будешь отвечать и 73% билов.
 показати весь коментар
 
 
Что там с товпрооборот с паРашей...уже упал? Или торговля на крови продолжается?
 показати весь коментар
 
 
Забыл!
ЗАБЫЛ!!!!!!!!!!!!!!
Разаблачить ещё и отравленные прививки!!!!!
 показати весь коментар
 
Не-не-не, не спрыгивай. И отвественность не перекладывай.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский не понял, что власть это не столько право, но в первую очередь ответственность. Распускать Раду будет он, а отвечать все мы?
 показати весь коментар
 
 
Если будет плохо , будут виноваты все , но не он !
 показати весь коментар
 
 
Промова - в основному: демагогія для всіх, але в першу чергу для зебілів. Її ще можна було б якось на слух сприйняти, не могли ж спічрайтери від УЗеленського вже зовсім все для Юга-Востока написати. Якби ж то не знати, яка проросійська та антиукраїнська мерзота прийде у владу в Україні керувати і робити з ним( і замість нього!) в наступні дні і місяці, як піде все взад.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський
 
 
 
 
 
 вгору