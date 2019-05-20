 Сходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сходив на інавгураційне шоу. І в день, коли обраний Президент у зеніті слави, хочу побажати йому три речі: не шукати нових "Харківських угод" із Росією, не підписувати нових кабальних договорів із "Газпромом" та не боятись української мови. А навпаки, любити її та підтримувати!" - написав Кириленко.

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