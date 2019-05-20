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 Сходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко побажав президенту Володимиру Зеленському не шукати нових "Харківських угод" з Росією, не підписувати нових кабальних договорів із "Газпромом" і не боятися української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сходив на інавгураційне шоу. І в день, коли обраний Президент у зеніті слави, хочу побажати йому три речі: не шукати нових "Харківських угод" із Росією, не підписувати нових кабальних договорів із "Газпромом" та не боятись української мови. А навпаки, любити її та підтримувати!" - написав Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський

Сходив на інавгураційне шоу. Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127747
 
   
 Топ коментарі
 
А жінка Кириленка, відомий плагіатор, вже поклала свій докторський диплом на стіл?
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Вот она культура и менталитет украинских политиков. Грязь и гавно из рта так льется. А что ты Кириленко сделал для страны? Наверное твои мозги дальше сказанного не попрут.
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сейчас каждое бывшее провластное дерьмо будет давать советы, что нужно сделать Сходил на "инаугурационное шоу". Желаю Зеленскому не искать новых соглашений с РФ и не бояться украинского языка, - Кириленко - Цензор.НЕТ 872 этим мародерам и тупицам просто времени не хватило, а то бы они накочегарили Сходил на "инаугурационное шоу". Желаю Зеленскому не искать новых соглашений с РФ и не бояться украинского языка, - Кириленко - Цензор.НЕТ 6803
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Не спорь с зебилами (дурень думкою богатіє)!!!
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Кириленко хочет сказать, что их договорняков с Пукиным достаточно и не нужно ничего другого? Да, смешной. И особенно умиляет - не бояться украинского языка, в то время как при нем на телеканалах почти все фильмы на русском, а некоторые телеканалы активно пророссийские.
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Потому, что мародёр Порошенко и его свинарчуки успеют смыться к своему хозяину пуйлу в рашку с награбленным, как это сделал ранее Януковощ?
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Не успеют зеля всех достанет , завтра снижение тарыфов, после завтра посадки, через неделю грывня по 8 , но как говорил : Карцев но вчераааа
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снижение тарифов ... это Вы о возможном (пока что) повышении тарифа на эл. энергию?
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А жінка Кириленка, відомий плагіатор, вже поклала свій докторський диплом на стіл?
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Схоже особа з трьома підбородками не збирається допомогати в побудові спражньої України-без ворів, горлохватів,брехунів.
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Это типа при вазелине будет строиться справжня Україна "без ворів, горлохватів,брехунів"??? Беня, портнов и рыги аплодируют стоя твоей тупости.
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На инагурационное порно с падением удостоверения президента!
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-«Без него не так смешно жить», - думал Остап.(c)
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Да не переживай, сейчас с клоуном посмеемся, вон этот дятел уже Верховную Раду распускает ляпая языком и подтираясь законами и Конституцией.
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а он, видимо, видит себя диктатором - я так хочу, и раду распускаю) законы и конституция, ну, их еще прочесть надо и понять. а он только в шоу разбирается.
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Видать у телепузиков совсем плохонько с головой, раз гадить в инете набирают таких отсталых как ты.
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- Больной человек, - сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.(с)
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Новый уровень зебильства, вместо смайликов копировать цитаты Ильфа и Петрова, причем абсолютно не в тему. Ждем цитаты из шоу вазелина (особенно нравятся всем его высказывания про экономику и ФОПов) и картинки от телепузиков.
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а хто этот советчик? это тело мелькает уже лет 20 так и не вкурсе что это
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Грицак не поднял руку к фуражке!!! Верное решение!!!!
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сейчас каждое бывшее провластное дерьмо будет давать советы, что нужно сделать Сходил на "инаугурационное шоу". Желаю Зеленскому не искать новых соглашений с РФ и не бояться украинского языка, - Кириленко - Цензор.НЕТ 872 этим мародерам и тупицам просто времени не хватило, а то бы они накочегарили
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а с диссертацией шо робыты не дашь совет?
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Вот она культура и менталитет украинских политиков. Грязь и гавно из рта так льется. А что ты Кириленко сделал для страны? Наверное твои мозги дальше сказанного не попрут.
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И что он сказал не так?Или ты ватан и тебя покарёбило от слов кириленко?
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А у 2014, у протухлого торта шоу не було? Була звичайна підготовка до дерибану країни пять років...
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Чмошник советы раздает... Евровидение про-л и хватает совести сидеть в кресле вице-премьера
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Здається для тебе кирило шоу під назвою ВР скінчилось назавжди,це й так протирати штани більше чим на протязі двох десятиліть в одному місці ,,ніколи і ніде не працювати крім парламенту та уряду,поміняти цілу купу партій та фракцій,такий собі еталон парламетської проституції,а тепер на смітник,там інше шоу
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Да, Кириленко, ай да красава, гигант мысли!
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А как мордатые геи различают кабальные соглашения от не кабальных? Юлькины газовые контракты, поднявшие цену газа на треть выше любой цены, требовавшейся в 2008 году Газпромом, не кабальные, а харьковские соглашения, позволившие отбиться от 32 млрд. баксов штрафов за недовыбранный газ и снизить цену газа на 20% ценой продления аренды того, что Россия ни в коем случае добром не покинула бы, кабальные? Каковы критерия добра и зла у дубообразного философа и славного мужа славной плагиаторши?
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вони всі кабальні, бо у рашки одна тактика, взявши одне вимагай наступне, треба було одразу рубати на корню і робити договори по трубі так, як Яценюк і домовився по реверсу.
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Вы необычайно сведущи, но мимо прошел только такой пустячок, что НИКАКОГО РЕВЕРСА не было, нет и быть не может. газ невозможно качать транзитом и одновременно - в противоположном направлении, на самом деле Украина газ, как и раньше, отбирает из транзитной трубы и только на бумаге он оформляется, как поставленный из Словакии, при этом мы платим западным компаниям за якобы имевший место транзит. Если сейчас транзит остановят, то будет техническая возможность небольшого реверса, но далеко не тех объемов, которые потребляли до революции.
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при чём тут все эти технические детали или снова тянете свои отмазки за уши, что не понятно из того, что описал? Я ещё раз повторяю, нужно было не с ними договариваться, а с западными партнерами по оформлении реверсивных поставок с фиксацией объемов забора и прохода газа, по две стороны трубы по счётчикам, которые поставили и контролируются западными партнерами на данном этапе. Другими словами отодвинуть вашу любимую рашку на задний план, как всего лишь бенифициара ископаемых и исключить варианты и желания шантажа. Это не делалось, потому что в Украине было много желающих заработать на трубе дополнительно и в тихую, Юля очень хотела в своё время с помощью ЕЭСУ и много других присосок тоже, по этому Яцика так быстро турнули и до сих пор мечтают все вернуть взад.
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Технические детали для того, что невозможно натянуть сову на глобус, никакие западные партнеры в 2010 даже пробовать не стали бы оформлять на бумаге вещи, очевидно технически невозможные, да к тому же противореча мнению Газпрома, который спокойно и законно в 2009 остановил и поставки газа в Украину, и транзит, ЗАКОННО требуя от придурковатой чиновной Украины технически невозможных путей поставки.
Что касается наживы Юли, Юща и прочих на трубе, так именно в этом суверенитет Державы заключается, когда свой народ грабят свои воры, а не иностранные.
Европа и сейчас, и тем более в 2010 не собирается и не собиралась воевать с Россией, она потихоньку готовила и приготовила эту роль для нас, ее задача - наживаться на конфликтах папуасов, а не тратить деньги на поддержку какой либо из сторон более, чем 10% от предполагаемого дохода в ближайший год.
Что касается интереса народа Украины, то трубу нужно было давно отдать России в обмен на фиксированный объем бесплатного газа для Украины ежегодно, дабы у нее был стимул трубу модернизировать и не строить обходных путей, равно, как и воевать, рискуя существенно нагадить собственному бизнесу.
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Славик, сравни себя с Донием и плыви дальше.... Может ещё раз всплывёшь.....
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На відміну від Донія, цей хоч щось зробив - добився дубляжу кіно українською, добився більше української музики на радіо і тд...
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від "ДОБИВСЯ" улыбнуло....
З заходами "Останньої Барикади" не порівняти!
До речі остання за спонсорські кошти.
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Я знаю, що таке Остання барикада, при Ющі вони були круті і я відвідував їх заходи. Але, наскільки я пригадую, останній фест у Гуляйполі вони проводили році в 2010... Ще при Янику був фест під Києвом, куди риги тітушок заслали. А що після цього? Останні 5-6 років від Донія нічого толкового не чути...
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І що не так з дубляжем кіно?
Значним досягненням В.Кириленка на посаді віце-прем'єра стала Постанова 16 січня 2006 року № 20 «Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів», яка зобов'язує дистриб'юторів дублювати, озвучувати чи субтитрувати фільми українською мовою. Попри критичне сприйняття постанови окремими дистриб'юторами, вона вступила в дію і дала поштовх для розвитку кількох студій українського дубляжу, які відповідають всім світовим стандартам, а український варіант перекладів неодноразово визнавався найкращим на міжнародному рівні, а кількість глядачів за 2009 рік порівняно з 2008-м зросла на 15 %.
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ты давно никому не интересен.
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как задолбали эти старые "политики" кириленка, ляшко, тимашонка... считают себя незаменимыми знатоками... а на деле - дубы дубами...
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Это бесполезное серое никчемное барыло много на себя берёт и мелко пакостит. Сказано в отставку - значит в отставку. Зеленский не подавал никаких признаков боязни украинского языка, поиска новых соглашений по типу Харьковских, и подписания кабальных договоров с Газпромом. Просто дикие фантазии барыла "компрометирующие" президента. Мелкая месть за то, что президент указал на никчемность правительства.
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Нам всем очень важно было услышать мнение потенциального безработного.
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Свыни уже не хрюкают и даже не визжат.... Они воют от бессилия и злобы. .....И это хАрАшо!
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Перший раз "можновладці" сиділи з такими кислими обличчами. А було 28 років подумати і щось зробити.
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А як цей ..... резидент слуга неясно якого народу але вже видно що не українського думає укладати з нашим кривавим ворогом окупантів люб'язний мир і повернути нашу суверенну але тимчасово окуповану цими кремлівськими фашистами) (уйла українську землю Криму і Донбасу. Як якщо ця проклята ворожа паРаша яка не те що готова віддати їх назад, а хоче ще й окупувати інші українські землі ??????..
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Меня зовут не юга луценко. И я не генпрокулол. Неужели у него нет ничего на эту мразь? Надо же, как неудобно получилось.... Главное, что на Саакашвили нашлось. Причем моментально
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Ну как бы вы тут не матерились, но в основном Кириленко прав. Я смотрела по телевизору это действо и это действительно было шоу в лучших традициях 95 квартала. Ну а Зюзик никак не мог контролировать свои обиды и раздражение, как и положено истерику, каковым он является, как и всякий хороший артист. Трудно ему будет заниматься монотонной и нудной работой госчиновника.
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Каждый увидел то, что хотел. Парубий ляпнул про веселую инаугурацию, грицак отказался приветствовать, ляшко... про него просто не будем. Так кто там шоу устроил?
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Кириленко давно пора сидеть в тюрьме, он уже награбил бабла очень много за годы правления "националистов", прилипало ещё тот......
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А ми принаймні щонайменше 15 років є глядачами шоу за участю цього кабана, який сидить або в уряді, або в парламенті і знову в уряді. За час державної служби дивовижним чином накопичив чималі статки, дружина завдяки плагіату стала доктором наук, тощо. Отже, довготривале опікування питаннями гуманітарної політики виявилося дуже корисним в першу чергу її провіднику.
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Вы, пан Кириленко, даже шоу нацотбора на Евровидение-2019 не смогли нормально организовать, поэтому мнение человека, про...ба...шего Евровидение для страны, равно нулю. Была бы хоть капля совести уже давно ушел бы в отставку, а он все ждет пинка под зад от народа.
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Поздравляю Владимира Александровича Зеленского с вступлением в должность ПРЕЗИДЕНТА !!!
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Кириленко не ищет новых договоренностей.
А вот русского языка боится до ус***. Сходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко - Цензор.НЕТ 9566
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Пожелайте своей жене , чтобы она отказалась от диссертации из-за плагиата !
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і цей придурок хоче вумним показати себе. у баби своєї дисертацію почитай.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко
 
 
 
 
 
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