 Сходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Сходив на інавгураційне шоу. І в день, коли обраний Президент у зеніті слави, хочу побажати йому три речі: не шукати нових "Харківських угод" із Росією, не підписувати нових кабальних договорів із "Газпромом" та не боятись української мови. А навпаки, любити її та підтримувати!" - написав Кириленко.
Что касается наживы Юли, Юща и прочих на трубе, так именно в этом суверенитет Державы заключается, когда свой народ грабят свои воры, а не иностранные.
Европа и сейчас, и тем более в 2010 не собирается и не собиралась воевать с Россией, она потихоньку готовила и приготовила эту роль для нас, ее задача - наживаться на конфликтах папуасов, а не тратить деньги на поддержку какой либо из сторон более, чем 10% от предполагаемого дохода в ближайший год.
Что касается интереса народа Украины, то трубу нужно было давно отдать России в обмен на фиксированный объем бесплатного газа для Украины ежегодно, дабы у нее был стимул трубу модернизировать и не строить обходных путей, равно, как и воевать, рискуя существенно нагадить собственному бизнесу.
З заходами "Останньої Барикади" не порівняти!
До речі остання за спонсорські кошти.
Значним досягненням В.Кириленка на посаді віце-прем'єра стала Постанова 16 січня 2006 року № 20 «Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів», яка зобов'язує дистриб'юторів дублювати, озвучувати чи субтитрувати фільми українською мовою. Попри критичне сприйняття постанови окремими дистриб'юторами, вона вступила в дію і дала поштовх для розвитку кількох студій українського дубляжу, які відповідають всім світовим стандартам, а український варіант перекладів неодноразово визнавався найкращим на міжнародному рівні, а кількість глядачів за 2009 рік порівняно з 2008-м зросла на 15 %.
А вот русского языка боится до ус***.