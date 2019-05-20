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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник

Заява президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради не передбачає її розпуску, оскільки для цього необхідний указ глави держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав народний депутат із фракції БПП Іван Вінник.

"Напевно, країні доведеться готуватися до виборів, за умови, що такий указ буде підписано й оприлюднено. Тому що сама по собі заява президента Зеленського з трибуни не запускає виборчого процесу, його запускає офіційно підписаний і опублікований указ президента про призначення дострокових виборів", - сказав Іван Вінник.

"Дискусія щодо законності в цьому випадку не має жодного стосунку до виборів, які, напевно, можуть відбутися 14 липня", - додав він.

Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127746
 
   
 Топ коментарі
 
разумков, собака, забыл об этом сказать зю Заявление Зеленского с трибуны не распускает парламент. Нужен указ президента, - нардеп от БПП Винник - Цензор.НЕТ 1591
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Блін... а в серіалі цього було достатньо...
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Спішить зеля. дуже спішить. Втрата рейтингу неминуча.
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Так отож, от не захоче хтось прийти на консультацію до 27 травня - і що тоді?
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как судят суды в делах где есть интерес Коломойского - мы уже видели. На суд надежды мало.
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Уявіть ситуацію: Парубій ображається на Зеленського за жарти в 95 кварталі і не приходить на консультацію з розпуску ВР. Чи голова БПП не приходить, чи Ляшко, наприклад (Ляшко в Раду за чинними рейтингами не проходить). Що тоді?
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Так зелік має бомажку юРРиста. Зараз здається навіть у "КулькУ" готують юРРистів.
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с началом нового цикла зрадоперемоги, господа Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 1560

Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 6431
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Президент дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его за это время принять ряд неотложных законов.
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Естественно Указ будет! Избиратели очень довольны новым президентом!
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Особливо лахто-італійські двірники.
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Я вже знаю цю вашу лахтинську фішку. Вивчи хоч одну людську мову, мокша.
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ты само НИКОГДА не можешь писать певучею мовою, как здесь западенцi. Твой суржик, как у пэдрота, тяжёлый и грубый, пАганый! А настоящая мова - что трель соловья, что запах ландышей, что журчание ручья и шелест леса! Так что скройся там в свою дыру и иди служить сепарам! БарАхло!
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Ой, мордвин заспівав як соловей!
"шумбрат шумбрат мордовия
гайняк гайняк мордовия
шнарань тьмутаракань ерзямокшань
Морак морак мордовия
**як **як мордовия
нарань на** отвянь мокшаерзянь!"
(це твій гімн, убоге. Па-мардовски "гимнАнь"0
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Да ты разбираешься в мордве! А мы о ней и не думаем.
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*** ,винник как и здешние соевые аху авторитеты.
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А знаете что... Политтехнологи Зе сделали хороший ход. Зе сходу же настроил против себя ВР и теперь начнется противостояние типа Ющенко/Тимошенко. И пока это противостояние длится у Зе-манды всегда будет отмазки мы хотели много чего сделать, но ВР нам не давала! Короче "шоу начинается"...
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А глава государства аще об этом знает ? Черт наверно нет , ну да ладно , зато он клевый.
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ще не вірять паскуди..до останнього думають...а може все таки він пожартував)), може не буде ніякого розпуску.. може ще трохи "попрацюємо" з татком-кондитером..мммм такі смачні ж ці цукерки..)))))
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Популизм, популизм и ничего более. Кино продолжается. Ждем чехарды в правительстве (смены министров раз в месяц) и требования увеличить полномочия президента. Ему будет мешать все, и то о чем вы подумали.
Кино закончилось не очень хорошо.
Боже, бережи Украину!
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"... Пусть слепые
Веселятся
И глухие
Песнь поют -
В Небо им
Не достучаться
Когда срок
Часы пробьют..."
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Щас Зеленский снизит тарифы для населения, убрав коррупционную составляющую и рейтинг, на год точно, ему обеспечен просто акуенный. А так оно и будет.
Вы просрали, рошеновские свиньи и просрали с треском. Инаугурация - просто бомба!
Талантливый человек во всем талантлив. Браво, Владимир!
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Хотелось бы подробнее о самом механизме убирания коррупционной составляющей.
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Шляпу уже заготовил, которую жрать будешь? Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 6595
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Вообщем впечатляющее начало каденции. Да еще игнорирование, предусмотренных законом дебатов вызывало вопросы о уровне вменяемости и приверженности кандидата нормам закона, а сегодняшнее антиконституционное заявление - расставляет все точки над і. Собственно, в дальнейшем тенденция игнорировать законы будет только нарастать.
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Я сторонник исполнения законов. К сожалению, человек, занявший высший пост в государстве начал плевать на них еще во время избирательной кампании.
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Кіт Вчений‏ @TedTeddycat

Порушення Конституції кенгурованою шісткою є приводом для дострокового припинення його повноважень?
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Для этого БППшного тела, все печально - второй раз пролезть в Раду не получится, а должок в 300.000.000 отдавать таки придется...
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зРада все просрала, бо коаліції, всупереч Конституції, немає з часу виходу з коаліції "Батьківщини" і "Самопомочі", і діяльність зРади давно вже поза межами Закону. За це, до речі, хтось має відповісти, бумаю, це буде феесбешник Пагубій. І взагалі в зРаді є певна частина депутатів, що зберегли здоровий глузд і гідність, і виступають вже давно за розпуск зРади, не тримаючись за стутуси і посади. Це депутати "Батьківщини".
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сформировали другую коалицию без люли
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А народ-то с Зеленским. А это большая неприятность для соевых рошенок. Пару шагов в пользу народа и лучше не пападайтесь на его пути, сраные шоколадки.
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Правильно Веник, правильно
сказал о роспуске
а указ не подпишет
точно не подпишет
какие тупые уроды были у власти.
да и остаются
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Молодец Зеленский, хорошенько дал просраться всей прогнившей соевой камарилье во главе с шоколадным мародером, вором и военным преступником! Уверен, каждый из этой мразоты мысленно начал примерять тюремную робу!
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Ой, какие же вы наивные дураки зелюки. Просраться вашему карлику даст Рада.Это очевидно. Дурак уже нарушил закон.
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так порох уже на мальдивах должен быть. или планы меняются походу
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В частности, согласно статье 90 Конституции, Президент вправе досрочно прекратить ее полномочия, если:1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции;2) в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;3) в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
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Эх! Приятно наблюдать визги поросятин Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 290
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Це, не побоюсь цього слова, нахабна кенгурація новообраного президента! Не розділяйте країну вимогою написати його щось на папірці, ніде в Конституції не написано, що президент мусить вміти писати!
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винник рошеновская глиста в скафандре
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Раду распустят на основании того, что она больше, чем полгода, осуществляла деятельность не имея коалиции. Налицо преступление и Парубия нужно отдавать под суд за бездеятельность.
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А дату в 30 дней нужно отсчитывать с момента, когда коалиция перестала существовать, то есть еще хер знает когда. Вот и весь расклад: роспуск Рады и возбуждение дела на весельчака Парубия.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник
 
 
 
 
 
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