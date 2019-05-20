 Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав народний депутат із фракції БПП Іван Вінник.
"Напевно, країні доведеться готуватися до виборів, за умови, що такий указ буде підписано й оприлюднено. Тому що сама по собі заява президента Зеленського з трибуни не запускає виборчого процесу, його запускає офіційно підписаний і опублікований указ президента про призначення дострокових виборів", - сказав Іван Вінник.
"Дискусія щодо законності в цьому випадку не має жодного стосунку до виборів, які, напевно, можуть відбутися 14 липня", - додав він.
Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.
"шумбрат шумбрат мордовия
гайняк гайняк мордовия
шнарань тьмутаракань ерзямокшань
Морак морак мордовия
**як **як мордовия
нарань на** отвянь мокшаерзянь!"
(це твій гімн, убоге. Па-мардовски "гимнАнь"0
Кино закончилось не очень хорошо.
Боже, бережи Украину!
Веселятся
И глухие
Песнь поют -
В Небо им
Не достучаться
Когда срок
Часы пробьют..."
Вы просрали, рошеновские свиньи и просрали с треском. Инаугурация - просто бомба!
Талантливый человек во всем талантлив. Браво, Владимир!
Порушення Конституції кенгурованою шісткою є приводом для дострокового припинення його повноважень?
Если это жюлино кодло
сказал о роспуске
а указ не подпишет
точно не подпишет
какие тупые уроды были у власти.
да и остаются