 Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив засновник "Опозиційної платформи - За життя", народний депутат Юрій Бойко журналістам у кулуарах Ради в понеділок.
"Сьогодні ми раді, що є оголошення про розпуск Верховної Ради, тому що не може парламент з рівнем довіри населення 4% робити законодавчі акти, керувати країною", - сказав він.
Політик нагадав, що його фракція була готова йти на дострокові вибори ще два роки тому, коли, на його думку, розпалася парламентська коаліція.
выродки и бильярдистыхасиды, выкресты, полукровки...
Много про-украинских сил туда вошло на волне патриотизма 2014-го года...
- Да сынок мы все президенты. » (с)
Там вроде как "против НАТО" - 35%.....