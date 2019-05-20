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 Порошенко назвав свої найбільші досягнення на посту Президента

Найбільшим своїм досягненням на посаді Президента Петро Порошенко назвав посилення стабільності і здатність українського суспільства до опору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Порошенко німецькому Welt.

"Найбільше досягнення - це посилення стабільності і здатність українського суспільства до опору. Ми почали з нуля і відбудували сильну українську армію. Ми досягли незалежності Української православної церкви від Москви і забезпечили захист нашої української мови. Не можна недооцінювати енергетичну незалежність від Росії, яку ми досягли. Також система правосуддя була реформована, як і банківська система, яка зараз працює на серйозній основі і набагато краще функціонує", - сказав він.

Також він назвав великим успіхом децентралізацію: "51% державних витрат зараз припадає на місцеві бюджети, раніше було тільки 30. Завдяки нашій законодавчій базі ми створили широку, прозору антикорупційну інфраструктуру, яка зі створенням незалежного Антикорупційного суду буде повністю завершена. Під час призначення суддів міжнародні експерти мають право вето. І останнє - на початку моєї каденції на посту Президента, ВВП скорочувався на 15% щорічно. Зараз є зростання в 3,4%. Інфляція становила 45%, цього року вона становила всього лише 6%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії

Також Порошенко зазначив, що найбільше шкодує про те, що за час президентства в нього не вийшло закінчити війну на Донбасі і не вдалося звільнити українську землю від окупації.

"На жаль, рішення не в наших руках, і не в руках Брюсселя. Ключ лежить у Москві. Ми дотримуємося Мінських домовленостей, РФ цього не робить. Ви тільки уявіть собі, що всі ці реформи, про які я розповів, проводилися в умовах війни, яка дуже обтяжує нашу економіку і суспільство", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127743
 
   
 Топ коментарі
 
Один только вид этой проворовавшейся свинорошеновской хари вызывает рвотный рефлекс. Самым разумным решением Президента Зеленского было бы открытие уголовного дела против мародера и его прогнившей клики уже сегодня после обеда
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свинорилий вже остогид, давайте нового.
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Тю!Зеленорилий тільки став Президентом,а тобі вже осотгид!Швидко!
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Только порошенко может оценить достижения порошенка))
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Вони зайняті , пишуть лайнокоменти у новинах про Зе, їм за те зараз З/П . Вихваляти петю небуло рознарядки але пізнійше гадаю підтягнуться.
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Из очевидного-это небывалое расширение сети магазинов Рошен.
Остальное думаю скоро узнаем.
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Один только вид этой проворовавшейся свинорошеновской хари вызывает рвотный рефлекс. Самым разумным решением Президента Зеленского было бы открытие уголовного дела против мародера и его прогнившей клики уже сегодня после обеда
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Пете пора в Дизель Шоу, на подтанцовку он умеет вызвать приступ смеха...
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Петя станет первым бывшем севшем на 12-15 лет в цугундер.
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Неужели нам все равно придется каждый день его выслушивать? Это какой-то нонсенс такое поведение ничего уже не значащего пети. Йома йе. Один уже показал правильный пример, как нужно вести себя после получения всенародного отлупа с поста президента. Занялся медом и пчелами. Пете тоже нужно бы занять свое свободное время чем-нибудь полезным. Завел бы стадо коз и доил бы их и пас ежедневно. Чем не дело.
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Не доил коз, а сношал бы их, СОЕВЫЙ ЗООФИЛ!
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Сынок, разумеется ты будешь его слушать каждый день. Он не уходит из политики. Он формирует свою партию, с которой через пол-года пойдёт на выборы.
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Отвали дурачок. Обращайся к своим соплякам. Особенно на через счет пол года.
Небось опять будешь тупым старческим мозгом предсказывать его победу в первом туре. Надоел со своими предсказаниями юродивого.
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Еще научил бы их мекать по английски. Каждый день часовые бесплатные уроки. Петя - ме-е-е-е-йес-йес. Козы ме-е-е-е-йес-йес.
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Найбільше досягнення і єдинна реформа,це канєшно гріх не признати,зробити для ахметівських енергокомпаній замкнутий цикл виробництва та монополію,які друзі не були яник і ахмєтов,але це їм не вдалося зробити навіть у їхні часи,а петро зміг,славімо його
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Забагото Пеці на цензорі...
Сподіваюсь, наступне повернення теми "Порошенко" буде пов'язано з його арештом...
На його самогубство, на жаль , надії мало...
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"способность украинского общества к сопротивлению" точно не зависела тогда от пети и удивила тогда врага.И я не историк,но люблю точность:коломойский,корбан,филатов-сделали так,что способность к сопротивлению сработала.Тут должны были сработать и верхи и низы.
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самое позитивное из того шо он сделал, это то, шо народ, похоже, становится не йуношей, питающимся надеждами. он стал полагаться только на себя. пришёл в движения в поисках самостоятельного выбора своей судьбы, поиска новых возможностей,.... выбор ими зеленского это только подтвердил. они уверенны, шо лучше не будет, кто бы новый не пришёл, но и по новой жить по старому тоже больше не хотят. как бы паничі теперь не чубылись, люди на них просто могут плюнуть теперь слюной и начать решать свои проблемы сами.
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Трём четвертям всё это не нужно, Пётр Алексеевич.
Им бы "пожрати-та-по$рати".
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Никто тебя не держит.....
Чемодан, поезд...Ростов!
Там явно твое ......
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самое большое достижение это то, что мародер порошенко отсидел один срок, теперь хорошо бы ему ещё в тюряге отсидеть, за его достижения
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Миколко син Володьки, що таке мародер? Хто, що у кого змарадьорив? Якщо не буде відповіді, то Ви є брехун, Кащей безсмертний і кум Чебурашки.
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Кстати, Бутусову пора убирать из штата модераторов-порохоботов, продолжающих топить за вора и военного преступника, чье место на нарах
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Пля, Бутусов, да убирай уже проплаченных журнашлюх...
Уже ж и 20-е ...
Вот же ж сосуны...
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«Порошенко будет сидеть». Первое интервью Портнова в Киеве | Страна.ua
Сегодня или завтра Портнов подает первый иск против Порошенко.

Портнов заявил, что его цель, как и многих других людей, работающих совместно на волонтерских началах, - это сделать Порошенко токсичным и нерукопожатым. Это минимум. Причем за очень короткий промежуток времени.
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Абсолютно поддерживаю Портнова. Соевая клика должна понести заслуженное наказание за преступления против украинского народа!
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"Не можна недооцінювати енергетичну незалежність від Росії, яку ми досягли." А вугілля з лаптестану і лугандона, яке незаменіме на станціях ахметки? Чо ж ти с..ка хлопців , що блокували торговлю з сепарами агентами кремля називав?
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Это он уже на допросе у прокурора несет чушь?
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Правову систему реформували.... та ви шо??? Щось не видно...
Петя: - Бачите реформи?
Народ: - Ні.
Петя: - І я ні, а вони є.
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Найбільші твої досягнення - роттердам +, дюссельдорф+, рАшен+++
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Які там ще Дюсельдорф+? А що це таке? А чому сьогодні новий президент їх не відмінив? А це виходить, що це і є формула, по якій можна купувати вугілля із-за кордону? Чи по якій фрпмілі рахувати?
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Ты явно дурнэ.....
Старый за 5 лет не отменил, а ты хочешь чтобы тебе за пол дня уже все сделали?
Ну ты и тупэ......
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етр Алексеевич, в последний раз напоминаю.Надеюсь, ваша жизнь превратится в ад, который вы пытались создать остальным, но и на это мозгов не хватило.И да, лучше прямо сейчас задепонировать деньги на плакаты порохоботам- требуем освободить Порошенко.За свои они вам и пост в фб не напишут..
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Самый крупный провал Порошенко в том, что он не сумел предотвратить ситуацию, когда президентом выбрали придурка и демагога, безграмотного и некомпетентного болтуна.
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Самые большие заслуги порошенко на посту президента-это то,что его усилия по уничтожению патриотического запала населения оказались недостаточными.Даже когда он отправлял майдановцев,добровольцев и даже ВСУшников в "котлы",этого оказалось недостаточным.Ещё очень большая заслуга Порошенко на посту президента оказалась...его патологическая трусость,которая не дала ему провести выборчий процев включив все силовые структуры и поэтому выборы прошли демократично.И ещё заслуга Порошенко в том,что опять же благодаря трусости,он не слишком вредил активной помощи США,Канады,Великобритании и стран НАТО в деле преобразования и финансирования украинской армии.Так у нас всё же скрипя-рыпя проходит модернизация армии.
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то,что там Порося себя нахваливает-просто проявление психической болезни,развившейся на общей клинической картине прогресса алкоголизма.
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Самое большое достижение Порошенко - сделал президентом Зеленского!
Или, думаете, это случайность, просто ничего не сделал для Народа, и тот его коленом под зад?
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Я те больше скажу. Был такой Ющ. И лучшим его достижением было, что он не п@здил, как это чмо, в вселенских масштабах, это - раз, а, второе - тупо не мешал. Я думаю о преступлениях свинорылыла еще напишут учебники. По криминалистике. Тварь
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Я чет не понял! А где наши карамельные адептики Цензора? Почему не топят за очередной перл ликоликого *****?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко назвав свої найбільші досягнення на посту Президента
 
 
 
 
 
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