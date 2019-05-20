 Порошенко назвав свої найбільші досягнення на посту Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Порошенко німецькому Welt.

"Найбільше досягнення - це посилення стабільності і здатність українського суспільства до опору. Ми почали з нуля і відбудували сильну українську армію. Ми досягли незалежності Української православної церкви від Москви і забезпечили захист нашої української мови. Не можна недооцінювати енергетичну незалежність від Росії, яку ми досягли. Також система правосуддя була реформована, як і банківська система, яка зараз працює на серйозній основі і набагато краще функціонує", - сказав він.

Також він назвав великим успіхом децентралізацію: "51% державних витрат зараз припадає на місцеві бюджети, раніше було тільки 30. Завдяки нашій законодавчій базі ми створили широку, прозору антикорупційну інфраструктуру, яка зі створенням незалежного Антикорупційного суду буде повністю завершена. Під час призначення суддів міжнародні експерти мають право вето. І останнє - на початку моєї каденції на посту Президента, ВВП скорочувався на 15% щорічно. Зараз є зростання в 3,4%. Інфляція становила 45%, цього року вона становила всього лише 6%".

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Також Порошенко зазначив, що найбільше шкодує про те, що за час президентства в нього не вийшло закінчити війну на Донбасі і не вдалося звільнити українську землю від окупації.

"На жаль, рішення не в наших руках, і не в руках Брюсселя. Ключ лежить у Москві. Ми дотримуємося Мінських домовленостей, РФ цього не робить. Ви тільки уявіть собі, що всі ці реформи, про які я розповів, проводилися в умовах війни, яка дуже обтяжує нашу економіку і суспільство", - сказав він.