 Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський

Про це заявив під час свого звернення до народу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я не боюся приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо буде потрібно, я без сумнівів готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир, не втрачаючи наші території. Ніколи. Наш наступний виклик - повернення втрачених територій. Якщо чесно, то мені це формулювання здається некоректним. Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, де ми втратили не тільки території, але і найголовніше - людей. І сьогодні ми просто мусимо повертати їхню свідомість. За ці роки влада не зробила нічого для того, щоб вони відчували себе українцями. Вони не чужі - вони наші, вони українці", - заявив Зеленський.
Вот именно, нужно воевать за территории, а не за тех, кто водил пять лет назад пленных украинцев на парадах в Донецке и глумился над ними.
плюс быдляцкая выходка про роспуск Рады.
плюс неуместные вставки на русском языке.
За Иловайск и Дебальцево ответишь, мразь пуйловская.
Готов на все, это готов на все. В том числе и в дыню дать.
Но ты почему то, воспринимаешь "готов на все" как капитуляцию.
ВОТ ТОЛЬКО ПРАХОБОТЫ, И ТЫ ЛИЧНО, КАК РАЗ ТОТ ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА ВАМ СЛЕПЫМ НЕПОКАЖЕШЬ, И ВАМ ЖЕ ГЛУХИМ НЕРАССКАЖЕШЬ. БЕСПОЛЕЗНО. ИБО НЕ РАЗБРАСЫВАЙ СВОЙ БИСЕР ПЕРЕД..... прахоботами. 😂😅😂
Уклоністу від призову?
Новинарня @Novynarnia 16 мин.16 минут назад
Демарш на інавгурації: глави СБУ і ССО не віддали честь Зеленському - https://novynarnia.com/2019/05/20/ne-viddali-chest-zelenskomu/ …
Без знаків не обійшлося Коли представник почесної варти вручав"президенту" посвідчення Президента, воно впало!
Зюзік,пакуй чімодани! скоро в Ростов
Донбасс? А есть уверенность у Зельца что его лохторат этого хочет? А Зельц объяснил лохторату что возврат Донбасса это обязательства перед пенсами выплатить им задолженности а это дефолт и крах ПФУ и пенсии получать не будут все пенсионеры очень долго. Пять - десять лет.
Есть что-то кроме унылых, дебильных предсказаний?
Мощное лечение, не правда ли?
Примерно так же вы, порохоботы и лечите страну, которая говорит что у нее болит нога.
Я говорил что-то о Донбассе, о том что надо купировать, не купировать?
Мое сообщение было таким:
"когда все аргументы исчерпаны, у порохоботов остался еще один, самый мощный - удостоверение упало! Господи, как же смешны "
К нему вы приплели свои фантазии и пустую болтовню.
Я подчеркнул, что невозможно парировать случившейся тем,что якобы может случиться. Все.
и нету телефона