 Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський

Про це заявив під час свого звернення до народу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я не боюся приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо буде потрібно, я без сумнівів готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир, не втрачаючи наші території. Ніколи. Наш наступний виклик - повернення втрачених територій. Якщо чесно, то мені це формулювання здається некоректним. Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, де ми втратили не тільки території, але і найголовніше - людей. І сьогодні ми просто мусимо повертати їхню свідомість. За ці роки влада не зробила нічого для того, щоб вони відчували себе українцями. Вони не чужі - вони наші, вони українці", - заявив Зеленський.