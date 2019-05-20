 Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди (на стіни. - Ред.) фотографії своїх дітей, і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", - сказав Зеленський із трибуни Верховної Ради у своєму зверненні до українського народу в понеділок.
1. За два месяца, эти мрази должны принять Законы о которых сказал Президент!
2. "Пойду на все" - цитата В.Зеленского, которого поддерживают 73% народа Украины.
3. Эпоха популистов и воров прошла. Интересно будет наблюдать за тем как будете перекрашиваться)))
ОНИ ПРОСТО ИСЧЕЗНУТ. А РЕИНКАРНИРУЮТСЯ С НОВЫМИ СВЕЖИМИ НИКАМИ ПОД КОТОРЫМИ БУДУТ СЛАВИТЬ НА ЭТОТ РАЗ ВОВУ ЗЕЛЕНСКОГО.
пример некоторых представителей ,,интиллигенции", которые славили сталина потом ругали сталина и славили хрущёва, потом, славили брежнева и ругали хрущова, славили кпСС, теперь славят Украину и ругают кпсс..... 😂😅😂
Согласен, вся эта хрень притянута за уши, то такое есть и многих чиновников наказывали за отсутствие портрета (вплоть до увольнения) причем при всех Президентах (насчет Порошенко не знаю)
А насчет что-то там лизать Пете это не ко мне. У меня на него стойкий рвотный рефлекс с 2004 года, когда еще Зинченко обвинил его в коррупции.
но,дела покажут
при наймі, список речей, що з собою брати, можна починати складати))))))))))
Gheorghe Bandu 🇪🇺 @BoSS_Modpe 27 мин.27 минут назад
Не вешайте мои портреты в кабинетах, я тут не надолго!
Совковая традиция.
Зе запретил развешивать свои фото.........