 Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди (на стіни. - Ред.) фотографії своїх дітей, і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", - сказав Зеленський із трибуни Верховної Ради у своєму зверненні до українського народу в понеділок.

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