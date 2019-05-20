 Міністр оборони Полторак подав у відставку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву про відставку міністр опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Пане Президенте України - Верховний Головнокомандувачу Збройних сил України, з повагою ставлюся до Вашого конституційного права визначитися з Міністром оборони України та подати кандидатуру на затвердження до Верховної Ради України і відповідно до законів України "Про національну безпеку України", "Про Кабінет міністрів України" прошу Вас розглянути в установленому порядку питання про звільнення мене з посади Міністра оборони України. Честь маю", - повідомляється в заяві.
Подал в отставку. Подал в отставку. Подал в отставку. И не одному язык не поворачивается сказать Спасибо. Только Пошёл на х......&.
Прості силовики можуть піти у відставку чи закінчити контракт (кому як виходить), строковиків не буде по опрєдєлєнію ЗЕ (на косарях та їхніх папках/мамках + вата) він взяв більше половини своїх голосів. А завтра розгортається широкомасштабне вторгнення мордору, ЗЕ стає на калєні і передає булаву ***** на знак повної капітуляції.