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Все про:відставка (465) Полторак (702)

 Міністр оборони Полторак подав у відставку

Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку з поста міністра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву про відставку міністр опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Пане Президенте України - Верховний Головнокомандувачу Збройних сил України, з повагою ставлюся до Вашого конституційного права визначитися з Міністром оборони України та подати кандидатуру на затвердження до Верховної Ради України і відповідно до законів України "Про національну безпеку України", "Про Кабінет міністрів України" прошу Вас розглянути в установленому порядку питання про звільнення мене з посади Міністра оборони України. Честь маю", - повідомляється в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Грицак і його заступники подали рапорти про відставку

Міністр оборони Полторак подав у відставку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127737
 
   
 Топ коментарі
 
Министр, армия при котором стала такой, которой никогда не была. Для нормальных людей это факт.
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Кацапчику, в українській мові слово "збіг" має інше значення.
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Вся команда Порошенко , честно ушла , посмотрим что сделает новая власть .
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А про Авакова ЗЕ забув, напевно з "рюкзачків" получає.
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Ну, спасибо, что ушел достойно и не стал до последнего цепляться за кресло (хотя понятно, что шансов удержаться на нем у него не было никаких)! Посмотрим есть ли мужики в "правительстве"!
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)) хорошо бы Дещицу назначить вместо чугункина.
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а от тут жаль, ***** бы от однога слуха хто лошади будет противопоставлен ох как бы уху ел )
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Одни лучшие, а так живем, так может и правда с ними попрощаемся.
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лучше следите за передвижениями на восточной границе... ((
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Представляю, какой начался переполох в скотном дворе. Всё это кубло достаточно нагадило Украине, чтоб его убрать из нашей жизни. Теперь важно помогать Президенту, понимая, что это основа основ нашей успешности, как государства и страны.
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А передать дела с аудитом или написал заявление на увольнение и на солнечные берега все они носители секретной информации так что сидите в стране
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А что ж такое, то? Наверное насрал в штанишки и решил гавно свое сам убрать? Правильно делает. Только вот убегать дальше Киева не стоит. Не надо тратить деньги налогоплательщиков на твои поиски. Бегут крысы с корабля, значит есть за что.
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Это требование закона, он его выполнил
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Подал в отставку. Подал в отставку. Подал в отставку. И не одному язык не поворачивается сказать Спасибо. Только Пошёл нахер!
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а тепер горбатий. хто горбатий? ну звісно прокурор-югік. я сказав горбатий!
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Рішучі Реформи R.I.P.‏ @rishuchi_reform

Подал в отставку. Подал в отставку. Подал в отставку. И не одному язык не поворачивается сказать Спасибо. Только Пошёл на х......&.
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Не иначе, все козлы уйдут, новых же, конечно, поставят самых чесных и достойных. Ассоциируется с пьяным весельем, под гармошку, по поводу подселения в барак новых жильцов, вместо старых, съехавших. Когда еще никто ни с кем не знаком. Отрезвление наступит "на следующий день". Отрезвление, ладно, лишь бы не было разочарования.
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********* а чого ви так радієте що політики вищого ешелону які ведуть стратегію держави, СБУ, МО, РНБО, МЗС пішли у відставкау ? Запитайте в говорячої голови Разумкова про втрату управління (потерю управления) + часткова деморалізація особового складу силових структур.
Прості силовики можуть піти у відставку чи закінчити контракт (кому як виходить), строковиків не буде по опрєдєлєнію ЗЕ (на косарях та їхніх папках/мамках + вата) він взяв більше половини своїх голосів. А завтра розгортається широкомасштабне вторгнення мордору, ЗЕ стає на калєні і передає булаву ***** на знак повної капітуляції.
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