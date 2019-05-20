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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо"

Володимир Зеленський закликав Верховну Раду плідно попрацювати перед достроковими виборами.

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - заявив Зеленський.

Крім того, він попросив Раду звільнити главу СБУ Василя Грицака, Генерального прокурора Юрія Луценка та міністра оборони Степана Полторака.

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"Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо", - резюмував президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127736
 
   
 Топ коментарі
 
Идиот, он же её (раду) уже распустил Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно" - Цензор.НЕТ 3895 Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно" - Цензор.НЕТ 3895 Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно" - Цензор.НЕТ 3895
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Это все "мульки" коломойского! Сутенер будет по ушам ездить, а лохи будут хавать!
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вы концовку смотрели как Парубьий сказал спасбо всем было весело!!!!!!! Рада вся ржала просто..
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>"он попросил Раду уволить главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака"

Дальше можно не продолжать. Всё ясно.
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Порохососы,чего вы здесь,идите утешайте своего барыгу
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Ну и про импичмент закончик. Что-то Вовик стыдливо умолчал об этом.
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Это ваш семейный детородный орган?
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Порох - убери палец себе в зад.
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А зачем он нужен? Вова же слово/зуб дал что сам уйдет если что то нарушит. Вы что не верите?)
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Так мова ж йшла про імпічмент Порошенка, а зараз вопрос, якоби рєшєн....
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Выбрали в презеденты честного чувака , но бестолкового , который будет давать указы через фэйсбук , а потом искренне удивляться тому , что ничего не сделали . Что хотели то и получили 75% это вам не хуры мухры эта нарот.
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Честного и бестолкового ?
Что не так сделали начальник СБУ и министр обороны, что он потребовал их немедленно отправить в отставку ?
Разве это политические должности ? Разве задачи по обеспечению госбезопасности и обороны изменились ?
В чём его претензии к Грицаку и Полтораку ? Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 4225
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Это команда Порошенко , Зеленский и коломойский хотят своих вот и всьо , нарот выбрал ( 75% за) . Напомню 75% считают их ворами и требуют расправы , а коломойский честный он восстановит Приватбанк ну и начнется , дальше лучше не думать.
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Это понятно; я лишь задал логичные вопросы на которые нью-гетман должен был бы ответить перед Радой.
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Он ответил : и это не шутка - " я ничего ни кому не должен "
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Честного чувака? Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 1800 Честные чуваки у нас не становятся миллионерами. Это просто не возможно.
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Я не понял ты , что коменты не читаешь ? Зебилы пишут , что он клевый и я им верю 75% не могут ошибаться Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 8416
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Даже милиард мух не убедят меня что гуано это вкусно.
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Это было мощно...Володя клёво причесал панамских патриотов так и хочется предложить порохоботам йаду выпить))))
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Да он начнет всех нагибать , мочить в сортирах ну не знаю ... Он такой выдумщик , ну КВНщик кароче все хавайтесь , альфа самец получил булаву ( главное , чтобы сам ею не убился)
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микроимператор взобрался на трон и получил булаву.смотрим дальше,бо на булаве написано-"все возвращается" Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 4872
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Видно, що попередній президент тиснув на Раду. Вони аж пищали. А цей нічого не тисне, просто попросив виконувати свої обов*язки? Навіть не вимагає, щось там прийняти. Демократ і ліберал.
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Пока предложения нового президента сходятся с мнением и желанием народа. Кстати убрать портреты президента из кабинетов, гос учреждений, учебных заведений и т. д. поддерживаю двумя руками, потому что это анахронизм времен ЦК КПСС. Дикость одним словом Если не можете без портрета на стене, то можете вывешивать исторических личностей прошлого , лучше конечно Т. Г. Шевченко.
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В штатах висят портреты Президента, и в кацапстане, и эти страны оличаются от Украины, трошки так...
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Пусть вешают в других странах что хотят Мы об Украине говорим. США тоже не икона для подражания, не говоря уж о наследнице Золотой орды. Вывешивать нужно государственный флаг и герб, как символы служения государству. А президент всего лишь избранный чиновник высшего ранга, поэтому его портреты пуская вывешивают дома члены семьи и родственники.
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Так Украина вроде в начале пути гос строительства, и хвастать особо нечем, хотя по мне, ...анархия мать порядка!!!... Отоборать и поделить!!!
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Цирк "Зелена шмаркля" відкрив сезон.
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Не знаю что там об неприкосновенности, но Закон об ИМПИЧМЕНТЕ Рада примет ТОЧНО!

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Судя по тому когда вышел зе из ВР - встречали его типичные малоросы, нет символики Украины, ничего!(((
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Кроме того, он попросил Раду уволить главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.Источник: https://censor.net.ua/n3127736


А вора и мафиози Авакова уволить не попросил.... Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 7092

Mikhail Golub‏ @golub 8 мин.8 минут назад
Аваков ждет кресло премьера от Зели.

Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 7779
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Сегодня Президент Украины начал надеюсь свой самый успешный проект «Шорох в свинарнике»
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Во-первых он обещал, что первый законопроект будет об импичменте. А оказалось - про депутатскую неприкосновенность. Депутаты не придурки, идти на поводу у этого наполеончика.
Во-вторых, а нафига козе баян, то есть избирательный кодекс. Если он тип распустил Раду, то по любому выборы пройдут по старому закону, без открытых списков, зато с мажоритаркой. И кого он в эти списки включит? Коломойский знает?
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Всё таки более вырисовывается сценарий из фильма. Голобородько смещают и он попадает на зону где его прессуют. Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 9294

Зельц сам начал себя плавить и свой рейтинг. Он решил вести свою игру умышленно хочет стать токсичным и отстранённым от власти президентом - мучеником. Его расчёт прост. Он хочет что бы от него прежде всего отстали его покровители а это не только Коломойский но кто нам не известен кого называют "Птенцы гнезда соросова"

И Вове в этом нужно помочь. И чем быстрее тем лучше. Он же сам дал сигнал что он тень и голограмма. Он не держится за должность. Не желает портретов в кабинетах. Его нет. И не было никогда. Он же сам намекает только ушами не шевелил во время инаугурации.
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Зовсім не можливо.Депутатську недоторканість не знімуть ніколи.Це розуміє кожний,хто хоч трохи може мислити.Недоторканість депутатів це свого роду захист від диктатуриі і показник незалежності ВР від президента.
Ту недоторканість можна обмежити, але зняти повністю неможливо.Хоч би хто розказав це зелі.
А ось з законом про імпічмент простіше і легше,його ВР може напрацювати і прийняти при бажанні.Тільки клован про імпічмент "забув"
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После петиного очень важного зкрепления курса в нато нельза целый год ни внести снятие неприкосновенности ни вернуть ответственность чиновников за майно без источника дохода. Державник, ****, патриот ахметов-пинчук-свинарчук-те-в-рот какой патриот.
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Вот сейчас и покажет себя каждый депутат ВР, достоин ли он, что бы его избрали в ВР снова.
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А про принятие закона об импичменте он забыл попросить? А что так?
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Конституція України, Ст.90:
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.


Коли це він встиг після інавгурації провести з усіма ними консультації ?)))



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Распустил , а терь что-то может просить ?

Эх Новоизбранный Вова - век живи , век учись ...

Да некоторые будут стараться , но кворума в этом склыканни вже не буде никогда .

И ещё - Вова Пэпе сделал огромадный подарок этим роспуском . У него целый месяц почти был бы держать эту раду за яйца .

А он их "распустил" !
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Если у ВР есть ещё два месяца, то она должна успеть принять закон об импичменте.
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Идиот! после объявления Рада не имеет право принимать что-либо.
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Порохоботы ждите! вы еще замачиваете?Мы идем к вам)
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Отныне забудь о порохоботах, теперь это место заняли вы- зебилоботы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо"
 
 
 
 
 
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