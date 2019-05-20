 Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо"

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - заявив Зеленський.
Крім того, він попросив Раду звільнити главу СБУ Василя Грицака, Генерального прокурора Юрія Луценка та міністра оборони Степана Полторака.
"Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо", - резюмував президент.
Дальше можно не продолжать. Всё ясно.
Что не так сделали начальник СБУ и министр обороны, что он потребовал их немедленно отправить в отставку ?
Разве это политические должности ? Разве задачи по обеспечению госбезопасности и обороны изменились ?
В чём его претензии к Грицаку и Полтораку ?
А вора и мафиози Авакова уволить не попросил....
Mikhail Golub @golub 8 мин.8 минут назад
Аваков ждет кресло премьера от Зели.
Во-вторых, а нафига козе баян, то есть избирательный кодекс. Если он тип распустил Раду, то по любому выборы пройдут по старому закону, без открытых списков, зато с мажоритаркой. И кого он в эти списки включит? Коломойский знает?
Зельц сам начал себя плавить и свой рейтинг. Он решил вести свою игру умышленно хочет стать токсичным и отстранённым от власти президентом - мучеником. Его расчёт прост. Он хочет что бы от него прежде всего отстали его покровители а это не только Коломойский но кто нам не известен кого называют "Птенцы гнезда соросова"
И Вове в этом нужно помочь. И чем быстрее тем лучше. Он же сам дал сигнал что он тень и голограмма. Он не держится за должность. Не желает портретов в кабинетах. Его нет. И не было никогда. Он же сам намекает только ушами не шевелил во время инаугурации.
Ту недоторканість можна обмежити, але зняти повністю неможливо.Хоч би хто розказав це зелі.
А ось з законом про імпічмент простіше і легше,його ВР може напрацювати і прийняти при бажанні.Тільки клован про імпічмент "забув"
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Коли це він встиг після інавгурації провести з усіма ними консультації ?)))
Эх Новоизбранный Вова - век живи , век учись ...
Да некоторые будут стараться , но кворума в этом склыканни вже не буде никогда .
И ещё - Вова Пэпе сделал огромадный подарок этим роспуском . У него целый месяц почти был бы держать эту раду за яйца .
А он их "распустил" !