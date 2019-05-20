EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4719  92
Матеріали за темою:
Все про:ВР (4760) громадянство (528) Зеленський (1234) інавгурація (121)

 Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий давати українське громадянство всім, хто готовий будувати сильну й успішну Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході звернення до українського народу в ВР, після складання присяги.

"Нас - 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній і Південній Америці, в Австралії та Африці - я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Всі, хто готові будувати сильну й успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство", - сказав він.

Зеленський додав, що повертаючись, громадяни мають принести свої знання, досвід і ментальні цінності.

Читайте також: Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127735
 
   
 Топ коментарі
 
4-сезон президента Голобородько
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Молодец,объединяет всех украинцев планеты.
 показати весь коментар
 
 
та час еще процентов пять рванет куда нибудь в Европу работать, пока безвиз не отобрали)
 показати весь коментар
 
 
Если был бы Порошенко то рванули бы все. В Украине нет нормальных возможностей для работы.
 показати весь коментар
 
 
та прям, кто хотел уехать тот уже уехал, а счас рванут кто и не хотел
 показати весь коментар
 
 
Как же надоели порохоботы со своими фантазиями и тупыми предположениями.
 показати весь коментар
 
 
Как же надоели зебилы со своими фантазиями и тупыми предположениями. Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини - Цензор.НЕТ 7309
 показати весь коментар
 
 
Ага, всі никаються по кутках без роботи... Нічого, скоро Карліто всіх примусить працювати. За копійки, але обов"язково. Як у Луки.
 показати весь коментар
 
Значит при Порошенке все ныкаются без работы - и это хорошо, а про ЗЕ только фантазии, что скоро заставит работать за копейки..."Хороший" комментарий и главное на фактах построен.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ты за президента мальдиво-оффшорного брехливого барыгу? Ну так иди поцелуй его в одно место, а Голобородько всего лишь кинообраз артиста.
 показати весь коментар
 
 
всего лишь кинообраз артиста - благодаря которому он выиграл выборы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЛЮБО ЗЕ,ЛЮБО !!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Браво Вова! Браво! Шоколад должен плавиться под лучами Солнца,а лучше испаряться!!
 показати весь коментар
 
 
Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь.(с)
 показати весь коментар
 
 
Дворники убирают Мусор,а это хорошее дело!Жаль что без огнемёта....
 показати весь коментар
 
 
твоё прямолинейное восприятие сказанного меня поражает
 показати весь коментар
 
 
Ну да конечно кто то захочет отказатся от гражданства страны ЕС которое так трудно получить, ради чего???
сначала сделайте условия а потом они сами подтянутся.
 показати весь коментар
 
 
так учителям уже ж вроде 4 килобаксов давать будут. Не ?
 показати весь коментар
 
 
ага будут самыми крупными плательщиками налогов, больше учителей больше налогов, крепче економика)))
 показати весь коментар
 
 
Гривна,должна свою Цену иметь,и Гонтареву достать,АТО за Бритами ПРячется-"ЛУЧШАЯ БЕНКИРША"?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кажется завтра в аэропорте будет тесно.😂
 показати весь коментар
 
 
Украинцы добрые,может в этом ПРичина всех наших невзгод??
 показати весь коментар
 
 
с войной покончили мы счёты,бери шинель, пошли домой
 показати весь коментар
 
 
те що заЗЕленіло навесні,
восени пожовкне і впаде до ніг
 показати весь коментар
 
 
Нет уж пане приЗеденте. Дякуємо за пропозицію.
 показати весь коментар
 
 
мда Витя номер три начал демонстрировать великий ум с первого дня
кто в своем уме положив все возможные силы и деньги и выбравшись в сытную цивилизованную страну вернется назад в 16 век
кто в своем уме повезет детей в срану без медицины и образования
 показати весь коментар
 
 
Більшість заробітчан з заходу їдуть лікуватись і оперуватись в Україну, для вас це новина? Про зуби я вже мовчу.
 показати весь коментар
 
 
Але,В.о охорони здоров'я Ульяну Супрун треба гнати з впровадженням кримінальної відповідальності-за всі її злочини.
 показати весь коментар
 
 
Какие у нее преступления? То что она давила медицинскую мафию?
 показати весь коментар
 
 
Вона не давила мафію. Мафія при ній процвітала. Вона позбавила мільйони українців медичної допомоги. Тому буде відповідати за геноцид українського народу.
 показати весь коментар
 
Как всегда зебиляьа не могут нормально отвечать и смешивают в одну куче все подряд. Супрун первая кто начала реформировать продажную и мафиозную украинскую медицину и делала это хорошо. Про геноцид, вы дебиле можете уже выучить значение этого термина и не пихать его везде. Супрун лишила возможности воровать а не медицинской помощи
 показати весь коментар
 
дык, пусть приезжают со своей медсестрой и гувернанткой.
 показати весь коментар
 
 
Раздача паспортов - РЕКОМЕНДАЦИЯ ХРЕМЛЯ. По такой схеме Орбана в Венгрии рашка держит при власти. После победы Орбана ( Венгрия) , финансируемого рашей ЧЕРЕЗ МОГИЛЕВИЧА , в хремле просчитали, что у власти тот модет продержаться мало. И придумали РАЗВОДНИТЬ ВЕНГРОВ СРСЕЛНИМИ ВЕНРГРАМИ ( румынскими, словацкими, ЗАКАРПАТСКИМИ) . Под эту тему приготовили миллион паспортов , свежеиспеченных граждане обязуют голосовать. ( и они пашут на Орбана)
 показати весь коментар
 
 
Словакия выступила категорически против ЭТИХ ХИМКИНЫХ КУР и законодательно запрещено двойное гражданство
 показати весь коментар
 
Кубань и Курская область с Белгородской призадумались. Наш ответ Чембрлену...
 показати весь коментар
 
 
2-й сезон,1-я серия "Слуга народа" началась!!!
 показати весь коментар
 
 
В дополнение к "русскому миру" грядёт "Украинский Мир" - это уже было и это вызывает ассоциации... Сумно!
 показати весь коментар
 
 
СаакашвиленКо взял билет на самолет до Киева... (с)
 показати весь коментар
 
 
Пора собирать Майдан из патриотов и националистов! В Киеве нас большинство!!! Быдло с регионов загнать для поддержки ВАЗЕЛИНА будет сложно пригнать!!!
Думайте ПАТРИОТЫ и НАЦИОНАЛИСТЫ!!!
Упираться ВАЗЕЛИНУ сможет только народ в в виде его активной части!!! Пора объявлять МОБИЛИЗАЦИЮ ПАТРИОТОВ для борьбы с МАСКАЛЬСКОЙ АГЕНТУРОЙ!!!
 показати весь коментар
 
 
Зеленський виграв 4 з 7 західних областей.
 показати весь коментар
 
 
А по твоей ЗЕбильной логике патриоты и националисты только в западных областях?
 показати весь коментар
 
 
Спишемо образу на емоції і відповім що рушійною силою обох Майданів були західні області, не маю нічого проти якщо наступний Майдан за Україну організують мешканці Луганська та Донецька.
 показати весь коментар
 
 
О, раздался визг со стороны сайта Антиколорадоса Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини - Цензор.НЕТ 8141
Кого ты там, 16%-ный "собирать" собрался?)
 показати весь коментар
 
 
Оказывается вот что имел ввиду Зеля, когда говорил про наш ответ *****, про выдачу им паспортов на Донбасе.
 показати весь коментар
 
 
По перписи еще СССР на территории РФ проживает окло 20 млн. этнических украинцев
 показати весь коментар
 
 
А вони після тбпомиїв рашки нам треба?
 показати весь коментар
 
 
шо вата там, шо вышивата здесь, разницы нет. Все это НАШИ люди.
 показати весь коментар
 
 
В совке строить гнали зеков или народ под принуждением. Дураков добровольцев было мало. Страну нужно строить, создавать, и условия нужны привлекательные, а этот призыв- выперд в воздух. Вот прям уже так и ломанулись всякие- и те, кто за бугром пристроились удачно, а особенно те, кто на Цензоре вовсю изгаляются, эти в первых рядах.
 показати весь коментар
 
 
Кто тут орал, про Зелю, как он будет бороться с *********** паспортами? Предлагали всех сажать и вводить визовый режим. Зеля сдела все роще. Теперь ***** пусть думает....
 показати весь коментар
 
Это идиотизм или диверсия? Кого могут выбрать в ВР такие "украинцы"? Бойко и Медведчука с Рабиновичем? Разве не это Путину нужно, чтоб эта нечисть получила конституционное большинство и вычеркнула из конституции курс на евроинтеграцию и НАТО, признала Крым российским и приняло ОРДЛО как автономию? Может еще и выборы ВР в России будут проводиться?
 показати весь коментар
 
 
укринцы могут выбрть только украинцев, для которых Украина не пустой звук и они не прячуться под корейскими айпишникми.
 показати весь коментар
 
"Медведчук - украинский националист" (с) Путин
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Игорь, будем знакомы.
 показати весь коментар
 
Та вы с ним уже давно знакомы, Игорь Валерьевич.
 показати весь коментар
 
 
Ну включите инаугурацию, его там как раз показывают.
 показати весь коментар
 
 
валя матвіенка ужо пабегла ў аэрапорт на кіеўскі рэйс?
 показати весь коментар
 
 
ВР пора срочно обрезать недомерку полномочия. Хорошим это не кончится
 показати весь коментар
 
 
У его хозяина есть. Так хапать при любой власти даже Виктор Фёдорович не умел. Нагреть Украину на $40 млрд - это уметь надо.
 показати весь коментар
 
 
да чо уж токо на планете, даай сразу всем украинцам галактики и солнечной системы Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини - Цензор.НЕТ 2721
 показати весь коментар
 
 
Щас обнаружатся миллионов 20 украинцев в россии и им надо дать паспорт? Тогда на выборах можно ху.ла выбирать.
 показати весь коментар
 
 
Сперва сделай, хоть что нибудь, чтобы они, украинцы, захотели, а потом будешь раздавать!
 показати весь коментар
 
Не, вас намного меньше, а представителей пернатого воробьиного и того меньше

 показати весь коментар
 
Угу. Поклон. И тут тоже повторю, что уже писал -
Выражу сугубо свою точку зрения. Новый Президент в очередной раз призывает украинцев, живущих, в том числе, в Европе, действовать Вместе. Он уже озвучивал планы по созданию европейского медиа-портала, и тоже призывал к сотрудничеству. Звучит красиво, но. Пусть не покажется нескромным, но у меня, гражданина Германии и Украинца в том, что касается Революции Достоинства, тех возможностей и талантов - простите за нескромность, - которые так интересуют Зе, вряд ли меньше, чем у него денег. И вот: ни на одно обращение к нему, с документальными доказательствами всех этих возможностей, ни ответа, ни привета. Ок, Ты, парень, так занят, но чем тогда занимается твоя команда? Ты призываешь профессионалов, живущих, в том числе в ЕС. Предположим, мои рекомендательные письма) не убеждают). Знаете, как поступят в Германии? Пришлют вежливый ответ соответствующий. Но точно - просмотрят присланное. Надоели красивые слова и звучные фразы. И вот ещё какой момент: когда примерно полтора года назад я предлагал послу Украины в Германии, по сути, прорывное решение (тогда все зависело от моих возможностей, и все) - чтобы огласить Украинскую точку зрения в местных СМИ, в ответ молчание а-ля Зе. Я, конечно, обошёлся). Но - когда аналогичное предложение последовало посольству РФ, ответ был не просто положительным но молниеносным. Мое мнение: идёте в ЕС- придерживайтесь стандартов, в том числе, по срокам ответов на запросы. Какое-то время на красивые слова тут ещё будут покупаться, а потом.. я пока не думаю так поступать.. потом в местной прессе будет рассказано, чего стоят слова, а чего дела. Нужны? Откликайся. Не нужны? Лучше промолчи. Только точка зрения.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини
 
 
 
 
 
 вгору