 Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході звернення до українського народу в ВР, після складання присяги.
"Нас - 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній і Південній Америці, в Австралії та Африці - я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Всі, хто готові будувати сильну й успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство", - сказав він.
Зеленський додав, що повертаючись, громадяни мають принести свої знання, досвід і ментальні цінності.
сначала сделайте условия а потом они сами подтянутся.
восени пожовкне і впаде до ніг
кто в своем уме положив все возможные силы и деньги и выбравшись в сытную цивилизованную страну вернется назад в 16 век
кто в своем уме повезет детей в срану без медицины и образования
Думайте ПАТРИОТЫ и НАЦИОНАЛИСТЫ!!!
Упираться ВАЗЕЛИНУ сможет только народ в в виде его активной части!!! Пора объявлять МОБИЛИЗАЦИЮ ПАТРИОТОВ для борьбы с МАСКАЛЬСКОЙ АГЕНТУРОЙ!!!
Кого ты там, 16%-ный "собирать" собрался?)
їх тут ніхто не чекає.
Выражу сугубо свою точку зрения. Новый Президент в очередной раз призывает украинцев, живущих, в том числе, в Европе, действовать Вместе. Он уже озвучивал планы по созданию европейского медиа-портала, и тоже призывал к сотрудничеству. Звучит красиво, но. Пусть не покажется нескромным, но у меня, гражданина Германии и Украинца в том, что касается Революции Достоинства, тех возможностей и талантов - простите за нескромность, - которые так интересуют Зе, вряд ли меньше, чем у него денег. И вот: ни на одно обращение к нему, с документальными доказательствами всех этих возможностей, ни ответа, ни привета. Ок, Ты, парень, так занят, но чем тогда занимается твоя команда? Ты призываешь профессионалов, живущих, в том числе в ЕС. Предположим, мои рекомендательные письма) не убеждают). Знаете, как поступят в Германии? Пришлют вежливый ответ соответствующий. Но точно - просмотрят присланное. Надоели красивые слова и звучные фразы. И вот ещё какой момент: когда примерно полтора года назад я предлагал послу Украины в Германии, по сути, прорывное решение (тогда все зависело от моих возможностей, и все) - чтобы огласить Украинскую точку зрения в местных СМИ, в ответ молчание а-ля Зе. Я, конечно, обошёлся). Но - когда аналогичное предложение последовало посольству РФ, ответ был не просто положительным но молниеносным. Мое мнение: идёте в ЕС- придерживайтесь стандартов, в том числе, по срокам ответов на запросы. Какое-то время на красивые слова тут ещё будут покупаться, а потом.. я пока не думаю так поступать.. потом в местной прессе будет рассказано, чего стоят слова, а чего дела. Нужны? Откликайся. Не нужны? Лучше промолчи. Только точка зрения.