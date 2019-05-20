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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця". ВIДЕО

Президент України у своєму виступі після інавгурації закликав Кабінет Міністрів піти у відставку.

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Дозвольте мені процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд - і є наша проблема". Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже "ми нічого не можемо зробити". Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто думатиме про наступні покоління, а не про наступні вибори", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127733
 
   
 Топ коментарі
 
Вы видели рожи Грицака и Луценко?))
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4 месседжа, который новый Президент сказал на инагурации:
1. Нужно прекратить войну (как? перестать стрелять)
2. Попросил у кого-то снять депутатскую неприкосновеннсть
3. Распустил Верховную Раду
4. Его миссия смешить народ

у меня даже печенька изо рта выпала👍
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Бидлота в екстазі. Ну, вона ще від свого кумира своє отримає...
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Вам совершенно не стоит волноваться. В вашей палате по-прежнему президент порошенко.
Не заважайте Україні!
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Я ще у вас не питав, що мені робити. Ви собі Україну привласнили, чи що? Корону з макітри зніміть, вона вам мозок натерла.
Що мені хвилюватися? Мене кенгурація цього блазня до лампочки. А от як ви будете пояснювати факапи свого *********** і його "маладой каманди" - побачимо... )
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Я ще не пояснювала щось порохоботам.)))
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зебилам сейчас Верховный суд и КС кое-что объяснит. Например, научит читать Конституцию и другие законы. Расскажет, что законы принимает не президент, и если президент хочет чтобы Рада приняла какой-то закон, то нужно с ними разговаривать. И точно - не унижать или оскорблять. Иначе они не обидятся, нет - просто положат на тебя, Зеля.

Другое обидно. Пока Зеля не наладит отношения с ВРУ, законотворчество будет в анусе..
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Порохоботам следует почитать Конституцию Украины, а именно статью 5:

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Так что никто с этой верховной зрадой ни о чем договариваться не будет, она просто уже достала народ, и Зеленский это озвучил. Так что, как говорится: "На выход с вещами!!!"
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Одноклітинна мадама,я ось не порохобот,але юродиву тварюку і тих,хто його обрав вважаю несповна розуму.
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не ну що ви- хто зелю не любить, той порохобот Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 1525
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Та мені глибоко бузково,шо там собі міркую зелюки
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юродива тварюка- це ти, та та людина, що тебе виховувала...яка не навчила тебе, як треба звертатися до жінок, та до більшості громадян в країні...
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Я не можу поважати малоросійську шелупонь,навіть якшо вона живе зі мною у одній країні.
Так что кушайтє какашкі і гатовьтє хлєб-соль братам.
У дурдомі дебіли також переважна більшість проти персоналу,ну і шо?
Від цього вони стають розумнішими?
А ти,юродивий,давай бігом до тілівізара,там зараз будуть "Свати". Твій приЗЕдент добився,малорос
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Ніколи не кажи, що робити іншим людям, та тобі не скажуть у відповідь, куди тобі йти...
Якщо тебе мама не навчила - то повчись на Цензорі...
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Тобі шо,у палату тирнет провели і зараз санітарів немає?
Перечитай сам себе,а то ти як "Євангєліє від Митьков"
Пусть вам настолько будет все по сараю, чтобы левая рука не знала, что делает правая
Глава 6 п 8
І взагалі,бабусю свою виховувати будеш
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Знаш хто такий юродивий? Це наприкладПарубійбо спрвка є, Ківа, Чорновіл і т.д. Ну а єще уйопануті імбіцили,типу тебе.
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Мені здається, що Каюмін відправляє у відставку Верховна Рада? Чи ми знову вернулися до Конституції, по якій Овощ зміг узурпувати владу? Це за одну ніч?
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еще будет много реприз и скетчей. Готовьтесь записывать.
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Слабые у Президента советники, никудышные.
Надо было выборы в Раду сегодня же проводить, сразу после инаугурации, "ковать железо, пока горячо", ибо что "репризы и скетчи", конечно, будут, но ТКСТОВКА БУДЕТ ОДИНАКОВАЯ. Потому что "коземанде" (С) отрубили все лапы финасовые потоки и полностью лишили исполнительной и законодательной власти.

"Через пол-года золотые кудри Шуры Балаганова Владимира Александровича примелькаются, и его начнут просто бить"(С) - как сказали великие классики-одесситы.
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ПОЛ-ГОДА.
У Бени есть только пол-года.
Нет, не успеет.
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беня через суды с приватом порешал? - порешал
видимо и здесь всё устаканится и дорожка протоптана)
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Владимир Александрович Гарант на радость хйла и зебилов пересрался со всеми(
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Короче положив руку на конституцию, он показал, что действительно на её ложил. Потому что не имеет права распускать ВР.
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ВР на народ ложила,в зале 40 человек,а голосовали большинством ,когда надо было принять лобистские законы,понапринимали таких законов ,что один закон всупает в противоречие с другим законом, пооставляли всевозможные лазейки,крутили как цыган дышлом,регламент постоянно нарушался,кнопкодавили,решали свои вопросы,правильно сделал,что разогнал,народ этого ждал 5 лет.
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Для тупых и малограмотных: юродивый может пердеть в атмосферу,но сделать сможет только то,что ему позволяет закон.
И еще раз для тупых и малограмотных: в раде сидят те,за кого вы проголосовали. Именно вы,а не мифические марсиане.
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Порохобот ти ольгінський,коли аи припинете палитись прізвищами?
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Спешіалз фор ю.
Для особливо допитливих дітей природи
Ні разу не голосив за петю. У 2014 у нас стояли окупанти - виборів ясен пень не було.
Цього разу я проголосив у першому турі за свого кандідата.
Оскільки він не пройшов у другий - я туди і не ходив.
Я не торгую властим голосом - сьогодні любив косату бабу,а тоді раптово кловуна.
Тому коли на мене кажуть,шо я порохобот - то я відразу розумію: переді мною дебільний зебіл. Котрий мабуть навіть на виборах не був і не бачів бюлетеня і скільки там було прізвищ кандидатів.
Так шо можеш за відсутністью мозку вішатися на власній цюцюрці
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katyaa126 Кааатяяя! Почему у вааас ник с инвентаарныым ноомером? Аааа? Шооо? Идем пить кофе.Так все же - почему бирка с номером, 3 или более цифр, но обязательно - номер? Как у крупного рогатого скота. Учет поголовья? Номер в кассу? Или ...?
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порохолизи істоти продажні..
петя скопіпастив пуйловську ботоферму..

їх думка написана у темнику, не власна думка,
тому і не цікава..
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Вот будет РЖАКА, если реально КабМин в полном составе возьмет и УВОЛИТСЯ!
Кого Зеля на их места посадит?!

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у Бени куча кандидатов из его окружения.
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Никого не посадит, но на месте КАбмина ушел бы дружно в отпуск - месяца на два, чтобы ни один губернатор не мог быть назначен
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яке право ця шмаркля має вказувати уряду??? це ті самі фішечки імені януковіча, що ригівські радники нарадили???
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А с чего зебилы такие счастливые? Гарант Конституции только что принёс присягу хранить эту самую Конституцию и спустя десять минут на неё же насрал. Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 8787 так же будет и с вашими правами и свободами.
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С особым удовлетворением следил за физиономиями нашей политической "элиты" (не на ночь будут помянуты) во время выступления нового президента. На чувства которые их обуревают , особенно Луценко, Яценюк ( а он там чего уселся, приблуда) ну и прочих конечно.
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Уже с третьего ника на одной ветке пишеш
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Силовиков и Кабмин оптом в отставку, без разбору, с шутками-прибаутками.
Ну, кроме Авакова, похоже.

Хватит советников чтобы работу подхватить на переходный период?
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значит, для тебя будет сюрпризом то, что всем давно уже известно
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що, що рюкзаков зрадник, так,а що ще чекати від Яйценючного ставленика, він по його квоті.
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какой он тупой... читает сценарий. блин это не сериал, тупорылое ты чмо!
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Дебют так себе. С игрой на рояле не сравнить. А стать ему украинским Рейганом не получится от слова совсем. Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 9175
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он скорее Мистер Бим в "Крысиных бегах" Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 6357
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тот трамплин ведь могут и прибрать из под ног Зе&Ка, также как и поставили, одни уши только будут торчать
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Хочеться и мне вставить свое словечко.
Я не голосовал за Зе, потому, что ни ПарАшенко, ни Зеленский, на сегодня, не мои Президенты. Но я с радостью расстанусь со своим разочарованием по поводу клоуна в президенском кресле, если его, многообещающая, речь будет воплощена в жизнь. Искренне желаю, чтобы сели в тюрьму все парашенско-рыговские уроды воровавшие много лет. Возобновились все дела о коррупции топ чиновников. Пересадили всех продажных судей которые работая госслужащими всю жизнь имеют не соизмеримые, с их зарплатой, имущество. Хочется, чтобы сели все трухановы бойки, мураевы, семочки, дубневичи и прочие "удачливые бизнесмены", и все подобные мрази, независимо от того, в вышиванках они или нет. Хочется чтобы в парламент и правительство пришли патриоты Украины, профессионылы своего дела, а не болтуны торчащие, вместе со своими родственничками, там десятилетиями. Чтобы во власть приходили не за деньги и не за деньгами, а реально служить Украине. Хочется, чтобы в Украину пришел мир, и наша страна вышла победителем во всех аспектах, без утраты своих интересов. Все это сделать будет черезвычайно сложно, учитывая то болото власти, которое гнило столько лет. Выбор Пезидента Украины, всегда надежда на лучшее, и в этом смысле я желаю Зе стойкости, сил и успехов в реализации своих планов. Слава Украине.
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Щас коломойський з боголюбовим і портним якраз приїхали, втілити ваші мрії в життя Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 8911
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А я хочу метровый член и зарабатывать 50 тысяч долляров в день.
Мои мечты тоже исполнятся?
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cens Не ожидал, такое количество инфантилов громко, во весь голос, признающихся в своем подростковом развитии. Какие-то Митрофанушки. Да еще кровожадные.
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Ангел, скажите, а почему Вы не во власти?
Ну, хотя бы на местах.
Отчего Вы не пошли служить в Армию, СБУ, милицию-полицию?
На худой конец - в Раду?
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Талантливый человек - талантлив во всем.
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Он будет популярнее ***** и Лукашенко в РФ и Белоруссии.
Там тоже шоу для быдла любят.
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депутаты и члены правительства так ехидно улыбаются, что складывается впечатление, будто они послушали сказанное Президентом и на этом все закончится... да нет уж... это только начало лета...
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так отож, білт вони клали на нього і його заяви. вони йому ще багато заподлянок влаштують.
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анітрохи, якщо ти не в курсі приколів і мемім, які гуляють в Україні. не все ж кацапські, у нас свої теж є, і білт, це в розумінні саме того, що кладуть, інколи вживають хочеш можу навіть сказати паяниця і полуниця
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Эх, ещё бы чечётку станцевал - вот тогда бы был полный фарш!
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Кабмин избирает Рада.

Будет новая Рада - будет новый Кабмин


может быть......
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Кацапська картинка,але так підходить до того цирку,що почався.Може закінчитись теж так.
Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 7133
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Тобі з Лахти відніше, яка картинка кацапська
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Кабмин уже ответил куда ему идти?
Гарант Конституции" за пять мину дважды ее нарушил Красава !
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Какой из ГНИДЫ, которая четырежды пряталась от военкомата, "гарант"? Еще и нарколыжье говно, а не человек... Быдло избрало, вообще не понимая, кого... Фистец какой-то...
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Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 3397Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад
Портнов вчера: "Первым делом нужно уволить генпрокурора и главу СБУ".
Зеля сегодня на кенгурации: Первым дедом требую уволить генпрокурора и главу СБУ".
Какие вам еще нужны доказательства?
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Посадив гуцул смереку, а виросла туя, ще не було в президентах в нас такого *уя Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 6325
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Вот интересно - Зеля в самом деле такой идиот или прикидывается на потребу плебса?
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ВаЗелин - а кто будет продолжать реформы в стране? Твои кореша с 95 квартала, может Кошевой, которого ты чмокал в прыжке, идя на унагурацию? Или Гройсману и команде придут на смену Рябошляпка с Разумковым?

Зачем дизморалить Министров, пока нет людей и нет возможности их сменить? И если Торчок так персонально требует отставки Грицака, Луценка, то почему благодарственно улыбался Авакову?

И зачем давать ВР два месяца на принятие озвученных Законов и через 5 минут требовать роспуска ВР?
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Конечно, по прежнему желаю зе удачи, так как от этого зависит будущее моих детей. Но мой скептицизм по поводу его избрания в ближайшее время, вряд ли рассеется. Нельзя просто так рубить с плеча. Как в сериале тут не выйдет. Наверняка есть люди к которы стоит прислушаться. Например, не разделяю мнения, что Гройсман такой уж плохой премьер, и не вижу среди зе команды ему достойной замены. Очень грусно будет наблюдать, если визжащим от эйфории, о наступившем счастье, сбывшихся мечтах, на предмет вселенской спаведливости, поклонникам с эмблемой 95, не увидев желаемого результата, прийдется, молча, покачивать гривой.
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Боже, господа Шавки! Заткнитесь уже, хватит срать. Идите в свою бухгалтерию, наконец-то. Рубить с плеча можно только бюджет, не так ли, господин CENS, обезличенное
существо?
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Никакого доверия Кабмину нет, в отставку 100%! Будут только реформы тормозить и вставлять палки в колёса.
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Ботоферма ПепЕ не сбавляє оберти...ще є бабло у вашого хазяіна, шавки?
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ДА - ДА Гройснан "хороший" руководитель, сколько сделал ДЛЯ народа Украины, поднял заоблачные тарифы, отпустил цены на продовольствие, КОРЬ "рубит" жителей Украины на право и налево, УЖЕ больше 100 тыс. больных, С качеством продуктов питания В Украине вообще НЕ о чем говорить - НА протяжении нескольких лет НАПРЯГИТЕ память сколько было разных массовых отравлений В школах, садиках, в санаториях И.Т.Д - НУ и, что Гройсман сделал хорошего в этом направлении!??? А какие дороги по стране? С пенсиями кинули народ Украины, пенсионерам МВД пенсии повысили частично, обещанные 3 тыс. гр для пенсионеров с минимальной пенсией ТАКЖЕ обдурили, ЗА чернобыльцев ликвидаторов вообще ЗАБЫЛИ.
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безнадежность полная... убейте себя апстену
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Покі-шо вовочка не заробив авторитету,щоб виконувати його хотелки. На інугурації впала печатка погана прикмета,ну що через рік так через рік.
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Это цветочки, за еврогеноцид Кабмин нужно посадить в тюрьму.
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Пока все красиво,не голосовал, но первые шаги поддерживаю.
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"Идет-гудет Зеленый Шум",
(стихотворение российского поэта Некрасова)
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ПОЛ-ГОДА, Беня.
Только пол-года.
Великие классики-одесситы знали, что писали, ведь один из них работал следователем (чуть ли не в ВЧК).
ПАТАРАПИТЕСЬ.
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Зелемойский! Предложение Кабмину взять ручки и написать заявление об уходе может расцениваться как давление на независимую ветвь власти . А от этого до узурпации власти один шаг!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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