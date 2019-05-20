 Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця". ВIДЕО

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Дозвольте мені процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд - і є наша проблема". Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже "ми нічого не можемо зробити". Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто думатиме про наступні покоління, а не про наступні вибори", - заявив Зеленський.
Не заважайте Україні!
Що мені хвилюватися? Мене кенгурація цього блазня до лампочки. А от як ви будете пояснювати факапи свого *********** і його "маладой каманди" - побачимо... )
Другое обидно. Пока Зеля не наладит отношения с ВРУ, законотворчество будет в анусе..
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Так что никто с этой верховной зрадой ни о чем договариваться не будет, она просто уже достала народ, и Зеленский это озвучил. Так что, как говорится: "На выход с вещами!!!"
Так что кушайтє какашкі і гатовьтє хлєб-соль братам.
У дурдомі дебіли також переважна більшість проти персоналу,ну і шо?
Від цього вони стають розумнішими?
А ти,юродивий,давай бігом до тілівізара,там зараз будуть "Свати". Твій приЗЕдент добився,малорос
Якщо тебе мама не навчила - то повчись на Цензорі...
Перечитай сам себе,а то ти як "Євангєліє від Митьков"
Пусть вам настолько будет все по сараю, чтобы левая рука не знала, что делает правая
Глава 6 п 8
І взагалі,бабусю свою виховувати будеш
20.05.2019 12:43
Надо было выборы в Раду сегодня же проводить, сразу после инаугурации, "ковать железо, пока горячо", ибо что "репризы и скетчи", конечно, будут, но ТКСТОВКА БУДЕТ ОДИНАКОВАЯ. Потому что "коземанде" (С) отрубили все
лапыфинасовые потоки и полностью лишили исполнительной и законодательной власти.
"Через пол-года золотые кудри
Шуры БалагановаВладимира Александровича примелькаются, и его начнут просто бить"(С) - как сказали великие классики-одесситы.
У Бени есть только пол-года.
Нет, не успеет.
видимо и здесь всё устаканится и дорожка протоптана)
И еще раз для тупых и малограмотных: в раде сидят те,за кого вы проголосовали. Именно вы,а не мифические марсиане.
Для особливо допитливих дітей природи
Ні разу не голосив за петю. У 2014 у нас стояли окупанти - виборів ясен пень не було.
Цього разу я проголосив у першому турі за свого кандідата.
Оскільки він не пройшов у другий - я туди і не ходив.
Я не торгую властим голосом - сьогодні любив косату бабу,а тоді раптово кловуна.
Тому коли на мене кажуть,шо я порохобот - то я відразу розумію: переді мною дебільний зебіл. Котрий мабуть навіть на виборах не був і не бачів бюлетеня і скільки там було прізвищ кандидатів.
Так шо можеш за відсутністью мозку вішатися на власній цюцюрці
петя скопіпастив пуйловську ботоферму..
їх думка написана у темнику, не власна думка,
тому і не цікава..
Кого Зеля на их места посадит?!
Ну, кроме Авакова, похоже.
Хватит советников чтобы работу подхватить на переходный период?
Я не голосовал за Зе, потому, что ни ПарАшенко, ни Зеленский, на сегодня, не мои Президенты. Но я с радостью расстанусь со своим разочарованием по поводу клоуна в президенском кресле, если его, многообещающая, речь будет воплощена в жизнь. Искренне желаю, чтобы сели в тюрьму все парашенско-рыговские уроды воровавшие много лет. Возобновились все дела о коррупции топ чиновников. Пересадили всех продажных судей которые работая госслужащими всю жизнь имеют не соизмеримые, с их зарплатой, имущество. Хочется, чтобы сели все трухановы бойки, мураевы, семочки, дубневичи и прочие "удачливые бизнесмены", и все подобные мрази, независимо от того, в вышиванках они или нет. Хочется чтобы в парламент и правительство пришли патриоты Украины, профессионылы своего дела, а не болтуны торчащие, вместе со своими родственничками, там десятилетиями. Чтобы во власть приходили не за деньги и не за деньгами, а реально служить Украине. Хочется, чтобы в Украину пришел мир, и наша страна вышла победителем во всех аспектах, без утраты своих интересов. Все это сделать будет черезвычайно сложно, учитывая то болото власти, которое гнило столько лет. Выбор Пезидента Украины, всегда надежда на лучшее, и в этом смысле я желаю Зе стойкости, сил и успехов в реализации своих планов. Слава Украине.
Мои мечты тоже исполнятся?
Ну, хотя бы на местах.
Отчего Вы не пошли служить в Армию, СБУ, милицию-полицию?
На худой конец - в Раду?
Там тоже шоу для быдла любят.
Будет новая Рада - будет новый Кабмин
может быть......
Гарант Конституции" за пять мину дважды ее нарушил Красава !
Портнов вчера: "Первым делом нужно уволить генпрокурора и главу СБУ".
Зеля сегодня на кенгурации: Первым дедом требую уволить генпрокурора и главу СБУ".
Какие вам еще нужны доказательства?
Зачем дизморалить Министров, пока нет людей и нет возможности их сменить? И если Торчок так персонально требует отставки Грицака, Луценка, то почему благодарственно улыбался Авакову?
И зачем давать ВР два месяца на принятие озвученных Законов и через 5 минут требовать роспуска ВР?
существо?
(стихотворение российского поэта Некрасова)
Только пол-года.
Великие классики-одесситы знали, что писали, ведь один из них работал следователем (чуть ли не в ВЧК).
ПАТАРАПИТЕСЬ.