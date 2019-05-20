 Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", - сказав Зеленський під час звернення до українського народу, після складання присяги в сесійній залі парламенту в понеділок.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів, звільнити главу СБУ, Генпрокурора та міністра оборони і дав для цього два місяці.