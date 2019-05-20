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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", - сказав Зеленський під час звернення до українського народу, після складання присяги в сесійній залі парламенту в понеділок.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів, звільнити главу СБУ, Генпрокурора та міністра оборони і дав для цього два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127732
 
   
 Топ коментарі
 
Это ж среди каких шимпанЗЕ ты вырос, что онтебе "красавчик"? Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2383
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Распустил. В лужу пёрднул.И дальше что? А ничего. По Закону хрен что получится. Но "для порадоваться" зебилам сгодится. Трэш,короче.
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Дальше по списку этого созыва всех на зону)
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не просто посмешище,а ещё и эксгибиционист. кстати,а что в Украине эксгибиционизм не является наказуемым деянием
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А вазелину хоть кто-о из его кукловодов (например портнов) сказал что распускать Верховную Раду президент может только в определенных случаях? С первых же секунд беня и порнов через свою марионетку показывают украинцам что на кую они вертели законы и Конституцию.
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Нет, конечно.
Они это прекрасно знают, но сказать позабыли, потому что надеются на чудо.
Нет, ну а вдруг?
Вдруг Рада сама возьмет - да и самораспуститься?

Вы действительн пытаетесь найти разум у кучки дураков во главе с глав-дураком Коломойским, который нанял российскую армию, чтобы она принесла ему на "блюдечке с голубой каемочкой" Новороссию, "гауляйтером" которой он был назначен? В аккурат на 9 мая? При этом дурак Коломойский даже не вспомнил, что не для того "Януковича" в Ростове отучали говорить сложносочиненными предложениями все 5 лет, а Азарова на центральном российском телевидении сделали икспердом по украинскому языку, чтобы выполнять соглашения, перетертые с Беней?

P.S. Был такой человек, звали его Имре Надь. Он тоже, как и Беня, обратился за помошью к российской (тогда советской) армии. Повесили его.
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Напоминаю, при Наде Венгрия еще и кровью умылась.
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Да, к сожалию, это было именно так.
Правда, теперь там какие то совсем другие венгры, судя по Орбану.
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Именно, я сам в шоке. Другие, уж венгры должны были получить имунитет, но увы.
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Заигрывание с плебсом продолжается....
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Это ненадолго, ведь обешанные зарплаты по 4000 евро в месяц как-то подзадерживаются.
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Нафига он делает такие паузы? Привык туда закадровый смех вставлять?
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...тебе же сказали, что бы принять законы о Выборах, аникоррупционный и снять неприкосновенность! Наверное трудно быть тупым....
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Посмотри речи Пороха и удивись ещё раз.
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это от привычки играть на публику. делал, делает и будет делать это дальше.
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а импичмент Вовик забыл вспомнить при задании принять законы или так задумано?
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Не переживайте. Это его папередник отказывался снимать с себя неприкосновенность, а нардепы не желали снимать с себя, если не снимут и с него.
Тут как раз снятие неприкосновенности с Президента и судей, проскочит на волне снятия неприкосновенности с нардепов
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Популизм и игра в суперполитика! Опять расчет на эмоции ! Главное,что люди получили позитив а президент привычные овации и аплодисменты! Опять ребус с Радой...Вы должны сделать то и то..а потом я вас распущу..или уже распустил.? Ну и кто в таком случае будет выполнять его требования, в той же Раде? Если у него есть конституционные основания к роспуску пусть пишет указ а так всего лишь сотрясение воздуха.
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Зеленский не знает украинского языка и выучить неспособен из-за филологической тупости.
В микрофон, находящийся у него в ухе ему меееедленно зачитывают фразу на украинском, которую он старательно запоминает и потом повторяет, старясь не ошибиться.
Торопиться нельзя, будет конфуз Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2949
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Пусть Зеленский посчитает сутлья и диваны на Банковой, что бы потом не него не говорили...
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Конечно я понимаю и знаю , что во всех странах мира , большинство народа это ............точки.
Но Народу Украины желаю процветания !
Тем более , как бы там не было , в Украине не сидят вцепившись в власть , как в рашке , азиатчинах и прочих бесесерах , нурсултаны-)(уйлы и прочие лукадрищи.
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Cміх крізь сльози, або щоб не плакать, я сміюся.......... Кожен так званий президент здавав та торгував державними інтересами в геометричній прогресії. Від кульки сніжки до снігової лавини.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
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Приготовить сухарики :
дон педро
бурбак
пашинский ...

«Порошенко будет сидеть». Первое интервью Портнова в Киеве
https://youtu.be/ggpOS73eqV4
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На Цензоре сразу после проиграша Порошенко резко появились "читатели", которые в каждой статье поливают грязью Зеленского. Новоизбранного Президента Украины. Повторюсь, сразу после 2го тура. Интересно...
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Ищем плюсы и позитив.....
ЗАТО ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ ИЗБИРАТЕЛЯМ ЗЕЛЕНСКОГО МОЖНО ТЕПЕРЬ СМЕЛО НЕКРИТИКОВАТЬ ВОВУ ЗА МЕЛКИЕ КОСЯКИ, ЕСЛИ ОНИ БУДУТ. ДЛЯ ЭТОГО УЖЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЕ ЛЮДИ.
ПРОСТО НАБЛЮДАЕМ КАК СТАРАЮТСЯ ПРОПЛАЧЕННЫЕ ТРОЛЛИ. 😂😅😂
И ЕЩЁ, УЧИТЫВАЯ ИХ ЯВНЫЙ ФАЛЬШСТАРТ, МОЖНО СМЕЛО ЗНАТЬ ЧТО ЗВЕЗДЯТ ОНИ И ДАЛЬШЕ. 😂😅😂
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Кремль отказался поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины
--

А сколько вони до выборов было от порохоботов. Теперь ясно что петя и был кремлевским кандидатом.
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+100%
Не зря ведь и ольгино, и лахта, и местные отделения фсб по всей рфии, во всех задрыщенсках так славили и восхваляли парашенку. 😂😅😂
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Я распускаю вас, но вы сделайте то-то и то-то. Вам не кажется, что где-то закралось противоречие?
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Ты кое-что прослушал... если хотите быть избранными народом ещё раз.
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Что-то среди всего срочного списка не вижу закон об импичменте.
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Если Рада распущена, то этот закон подождёт, но если и его примут, то никто возражать не будет.
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Порохоботы все обгадят как всегда! Володя, только вперёд, тебя поддержали большинство украинцев! Но будем следить, как Петя нас уже обманешь. Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4558
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Плохих президентов больше народ 5 лет не должен терпеть. Поэтому ЗЕ не должен монополизировать новый парламент. Новый парламент должен быть критичным к действиям президента и в случае чего отправить его в отставку даже через 2 года. Это может быть если парламент примет закон об облегченном импичменте конституционным большинством. А конституционное большинство может обойти президента.
Для того чтобы был такой парламент следует голосовать за партии Смешко, Вакарчука, Гриценко и не голосовать за партию Зеленского, Порошенко и прочих.
Парламент должен иметь возможность отправить президента в отставку не только тогда когда он предатель но и если не эффективный. Напомню, что неэффективным был Порошенко и пришлось его терпеть 5 лет.
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Почему именно парламент? Парламент возможно должен иметь право объявить референдум о недоверии и т.д. Президенту, а решать уже народу, который выбирал.
Так как верить этому парламенту на слово я лично уже не готов.
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Xoxly gotovtes nazad va rashku. Posmotrite na minu Prezidenta Litvy. Grybauskaite uze pozelela sto vopse priexala smotret na etot suicyd Ukrainskovo gosudarstva.
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Якщо навіть не брати до уваги «Угоду про коаліцію», все ще простіше.
Діючий Регламент ВР: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Офіційне тлумачення діючого Регламенту, Рішення КСУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10

3.4. (Рішення КСУ, щодо створення Коаліції): «Коаліція формується за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції; до складу коаліції входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України за Конституцією України фракційне структурування Верховної Ради України і формування коаліції є обов'язковими умовами її повноважності.»

3.3. (щодо Конституційного складу ВР) «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України...»

Ст.83 Конституції: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.»

За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.

Тобто, вчасно не сформована Коаліція депутатських фракцій, яка складає не менш 226 депутатів цих фракцій - є чіткою ознакою неповноважності ВР 8-го скликання.

З 29.03.2016 р. склад «коаліції» фракцій (БПП+НФ) складає лише 215 депутатів (замість обов`язково необхідних 226), що протирічить не тільки Конституції, а й Рішенню КСУ щодо офіційного тлумачення діючого Регламенту ВР.

Також це є ознакою НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР 8-го скликання з 2016 року (згідно чинному Рішенню КСУ від 6.04.2010 р.).
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Наконец распустили акметовское болото
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Перший крок - і порушення Закону.
Чудово починаешь, Блазню...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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