 Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", - сказав Зеленський під час звернення до українського народу, після складання присяги в сесійній залі парламенту в понеділок.
Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів, звільнити главу СБУ, Генпрокурора та міністра оборони і дав для цього два місяці.
Они это прекрасно знают, но сказать позабыли, потому что надеются на чудо.
Нет, ну а вдруг?
Вдруг Рада сама возьмет - да и самораспуститься?
Вы действительн пытаетесь найти разум у кучки дураков во главе с глав-дураком Коломойским, который нанял российскую армию, чтобы она принесла ему на "блюдечке с голубой каемочкой" Новороссию, "гауляйтером" которой он был назначен? В аккурат на 9 мая? При этом дурак Коломойский даже не вспомнил, что не для того "Януковича" в Ростове отучали говорить сложносочиненными предложениями все 5 лет, а Азарова на центральном российском телевидении сделали икспердом по украинскому языку, чтобы выполнять соглашения, перетертые с Беней?
P.S. Был такой человек, звали его Имре Надь. Он тоже, как и Беня, обратился за помошью к российской (тогда советской) армии. Повесили его.
Правда, теперь там какие то совсем другие венгры, судя по Орбану.
Тут как раз снятие неприкосновенности с Президента и судей, проскочит на волне снятия неприкосновенности с нардепов
В микрофон, находящийся у него в ухе ему меееедленно зачитывают фразу на украинском, которую он старательно запоминает и потом повторяет, старясь не ошибиться.
Торопиться нельзя, будет конфуз
Но Народу Украины желаю процветания !
Тем более , как бы там не было , в Украине не сидят вцепившись в власть , как в рашке , азиатчинах и прочих бесесерах , нурсултаны-)(уйлы и прочие лукадрищи.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
дон педро
бурбак
пашинский ...
«Порошенко будет сидеть». Первое интервью Портнова в Киеве
https://youtu.be/ggpOS73eqV4
ЗАТО ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ ИЗБИРАТЕЛЯМ ЗЕЛЕНСКОГО МОЖНО ТЕПЕРЬ СМЕЛО НЕКРИТИКОВАТЬ ВОВУ ЗА МЕЛКИЕ КОСЯКИ, ЕСЛИ ОНИ БУДУТ. ДЛЯ ЭТОГО УЖЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЕ ЛЮДИ.
ПРОСТО НАБЛЮДАЕМ КАК СТАРАЮТСЯ ПРОПЛАЧЕННЫЕ ТРОЛЛИ. 😂😅😂
И ЕЩЁ, УЧИТЫВАЯ ИХ ЯВНЫЙ ФАЛЬШСТАРТ, МОЖНО СМЕЛО ЗНАТЬ ЧТО ЗВЕЗДЯТ ОНИ И ДАЛЬШЕ. 😂😅😂
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А сколько вони до выборов было от порохоботов. Теперь ясно что петя и был кремлевским кандидатом.
Не зря ведь и ольгино, и лахта, и местные отделения фсб по всей рфии, во всех задрыщенсках так славили и восхваляли парашенку. 😂😅😂
https://www.youtube.com/watch?v=6YZiGXsSlB0
Для того чтобы был такой парламент следует голосовать за партии Смешко, Вакарчука, Гриценко и не голосовать за партию Зеленского, Порошенко и прочих.
Парламент должен иметь возможность отправить президента в отставку не только тогда когда он предатель но и если не эффективный. Напомню, что неэффективным был Порошенко и пришлось его терпеть 5 лет.
Так как верить этому парламенту на слово я лично уже не готов.
Діючий Регламент ВР: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Офіційне тлумачення діючого Регламенту, Рішення КСУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10
3.4. (Рішення КСУ, щодо створення Коаліції): «Коаліція формується за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції; до складу коаліції входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України за Конституцією України фракційне структурування Верховної Ради України і формування коаліції є обов'язковими умовами її повноважності.»
3.3. (щодо Конституційного складу ВР) «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України...»
Ст.83 Конституції: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.»
За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.
Тобто, вчасно не сформована Коаліція депутатських фракцій, яка складає не менш 226 депутатів цих фракцій - є чіткою ознакою неповноважності ВР 8-го скликання.
З 29.03.2016 р. склад «коаліції» фракцій (БПП+НФ) складає лише 215 депутатів (замість обов`язково необхідних 226), що протирічить не тільки Конституції, а й Рішенню КСУ щодо офіційного тлумачення діючого Регламенту ВР.
Також це є ознакою НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР 8-го скликання з 2016 року (згідно чинному Рішенню КСУ від 6.04.2010 р.).
Чудово починаешь, Блазню...