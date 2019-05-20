 Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

"І наше найперше завдання - припинення вогню на Донбасі. Мене часто запитували, на що ви готові заради припинення вогню. Дивне запитання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? Для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все", - заявив Зеленський.
"Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно, я готовий без вагань втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну, не ми почали. Але нам цю війну закінчувати", - додав він.
но,лучше ,что бы такого не было
Pavlo Nuss @PavloNuss 8 мин.8 минут назад
Кстати, упало удостоверение Президента Украины с рук!
И к чему бы это.....
-------Достижение мира любыми способами------
-------Мы должны завершить эту войну------
Это фишки твари Медведчука и сепаратистов-регионалов Бойка, Вилкула, Шуфрича, Рабиновича, Мураева и т.д.
Ни разу в ссвоем вытуплении торчок четко и однозначно не сказал кто и против кого воюет, ни разу не сказал кто именно развязал войну и чьи войска против нас воюют.
Все размыто - чувствуется, что руку приложил Украинофоб Разумков, который не терпит и не знает Украинский язык.
ну, прекрати войну. К сожалению, твоя жизнь ни черт а не значит. Если ты скажешь - убейте меня но прекратите войну - тебя прибьют в секунду, но война на этом не закончится, придурок ты чмошный.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
- Крым, Донбасс - не оккупированы, а так себе, просто "потеряны" и вообще "наши".. - это чьи??? Без уточнений.
- Готов на все ради мира на Донбассе: т. е. на отступление, капитуляцию, плюнуть на курс на евроинтеграцию, и НАТО, а там и согласиться на тайожные оковы.
- всі ми українці и даже рускоговорящие - любыми путями отменить выстраданный и наконец то принятый "Мовний Закон".
- Присягаю на вірність Україні не тільки я - який з мене спрос -самі виноваті. І яж нічого не обіцяв.
А от сьогодні бачимо, як порохоботи разом з ольгінськими топлять Зєльца - клоун і запроданець.
Я не в захваті від Зєльца, але народ дав достойну відповідь Пєтіку і на виборах до ВРУ ще раз дасть більш вагому відповідь - перетворивши Пєтіка в політичного трупа.
Я ничего не имею против национальности Зеленского, даже обрезание в масть, осталось только принять ислам и назваться Ахматом Кадыровым, ну рамзаном на худой конец..... В этот сценарий я верю не особо, все остальные территории суверенных государств захваченные рашкой она НИКОГДА и НИКОМУ не отдавала, все они живут в статусе *********, нигде не признаваемых в мире ,включая саму рашку, с чего бы это вдруг должно что-то поменяться? Изменения произойдут только посте того , как наступит смерть рашинЦаря, и то не факт, гебня правящая страной может пихануть туда еще большего "Сказочного" чем нынешний......
Что касается Крыма, создался юридический тупик, когда его территория включена в конституции и Украины и раиси как "неотьелимая часть суверенного государства" и тут решение вопроса возможно всего лишь в двух случаев, или развалится рашка, вследствие чего прекратятся и ее притязания на крым ,или развалится Украина, с соответственным прекращением ее притязаний. Помимо всего прочего, отвалиившийся от рашки крым (при таком раскладе событий) может еще и не захотеть в Украину,(припомнит ей воду и электричество), а снова захотеть независимости, сомнений, что в крыму найдутся и такие, не возникает... С каких херов кто то себе возомнил ,что у него есть возможности что-то остановить не сдавшись? Сдача почти гарантированно приводит к гражданской войне, настоящей, причем как вариант весьма подходящий рашке, можно даже сказать что это одна из целей,возможно даже предпочтительная....
Зеленский призвал к миру на Донбассе.
Я правильно понимаю, что Главнокомандующий добивается не освобождения оккупированных территорий ( и Крыма, в том числе), а мира с оккупантом?
А поскольку оккупант никуда уходить не думает, то мир должен состояться на условиях оккупанта.
Во всех учебниках такой "мир" называется капитуляцией. Таким образом, имеем достойного продолжателя дела Парашенки, автора Минских соглашений.
Слава Украине?
а может надо прекратить расейкую агрессию?!?!!клоуняра ты сраный