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 Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найперше завдання його команди буде припинення вогню на Донбасі.

"І наше найперше завдання - припинення вогню на Донбасі. Мене часто запитували, на що ви готові заради припинення вогню. Дивне запитання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? Для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все", - заявив Зеленський.

"Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно, я готовий без вагань втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну, не ми почали. Але нам цю війну закінчувати", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127730
 
   
 Топ коментарі
 
Ужас. А достойны ли украинцы иметь свою страну, когда выбрали такое чудо?
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Я даже знаю чем оно будет подписывать Указ .
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Ну и как прекратить? Если не стрелять как можно раньше в ответ, то враги просто убьют солдат наших. Как вообще это можно прекратить не одержав победу?
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Можно просто дать приказ - отвести войска в Киев. Или сразу во Львов.
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Не смешно, а вот если не отвечать как можно раньше , они пристреляются по позициям и досвидос.
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Мне тоже не смешно. Я пока вижу популизм на грани хаоса.
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Всмысле популизм? От зеленского? От зеленского, да, популизм, только для кого?
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нехай спочатку на нуль поїде, зустрінеться з хлопцями, кашки поїсть, маци, послухає як снаряди пролитають, кулі, чи слабо, жиденько...
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Зараз це можливо. Не весь нуль активний. Десь є п**ець, а десь нічого гострого немає. Приїхати швидко зняти сюжет не є проблемою.
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Кому ты наваливаешь, тварь? Видели уже как твои рыгошоколадные ублюдки красовались в таких роликах на ютубе, а потом оказалось что эта мразота договорняки с сепарами шоп бошки им не отбила случайно- партнерам своим ипаным... Нехай зеля работает! А шоу на передовой от высокопоставленных лиц мы уже насмотрелись! Хватит цирка- пора дела делать! Пестец вам, шоко-рыго-анальные ублюдки- нах в тень!!!!!!
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видимо,когда народ будет гнать власть ,то бросать будут не брущатку, а гранаты и "палить" будут не покрышки ,а из гранатомётов(
но,лучше ,что бы такого не было
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Війну не можна просто закінчити. Іі можна або виграти, або програти. Можна оголосити капітуляцію. Тоді війна також закінчиться
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Ці знаки завжди працюють...

Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 855 Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 8 мин.8 минут назад
Кстати, упало удостоверение Президента Украины с рук!
И к чему бы это.....
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С каких рук упало? Оно с подушки свалилось, когда курсант занимал свое место. Вы хоть видео видели?
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а почему курсант? Настоящие военным запад..о было? Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 989
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Может и не курсант -я не в курсе кто там на этих церемониальных ролях. К предмету обсужденния это не относится.
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сразу вопрос - если не знаешь, зачем написал? Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8959
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Сразу ответ - потому что к предмету обсуждения это не относится совсем.
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Пока что выданный "зэ" текст определённого контекста всё же не предполагает. Как всякий приговорённый я пытаюсь по физиологическим реакциям палача предположить, что казни не будет. Обоснованные суждения образуются исключительно по делам. Посмотрим.
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-------Прекратить огонь на Донбассе-------
-------Достижение мира любыми способами------
-------Мы должны завершить эту войну------

Это фишки твари Медведчука и сепаратистов-регионалов Бойка, Вилкула, Шуфрича, Рабиновича, Мураева и т.д.

Ни разу в ссвоем вытуплении торчок четко и однозначно не сказал кто и против кого воюет, ни разу не сказал кто именно развязал войну и чьи войска против нас воюют.
Все размыто - чувствуется, что руку приложил Украинофоб Разумков, который не терпит и не знает Украинский язык.
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Не брешіть. Казав що рашисти захопили Крим та підтримуйть війну на Сході.
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Де, коли і як, прошу пана привести посилання, відео тощо.
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что же это надо сделать такое, чтобы прекратить огонь на Донбассе и при этом полностью потерять популярность и должность?
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я вот думаю о том, что придется этот гнусный голос слушать 5 лет. И уже подташнивает.
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а эээ, простите за вопрос, это мы что ли первыми начали стрелять? или в нас? как же мы перестанем стрелять пока не заберем територии и репарации? и как бэ в одном кошерном ближневосточном государстве наверное не прокатил бы такой лозунг
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Первыми стрелять начали как раз ВСУ,а насчет репараций ,так их победитель получает,а Украина не тянет на победителя,как бы самим не пришлось их выплачивать
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Першими почали стріляти російські найманці Гіркіна, коли розстріляли міліцейське начальство, яке їхало до них на переговори.
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А может всё таки не все украинцы они из 5 колоны кремля в Украине такие как коллаборационисты Иуды ворюга бойка - вышка , бандит - выв кул.. и слуга но не украинского народа ..резидент ЗЕ. И ещё примитивные вечно вдрызг забуханные кацапские лапти из паРаши которые так безнадёжно зомбированные фашизмом )(уйла, и они просто не знают кто то такие оккупанты - захватчики ? Так оккупант - это тот кто преступно оккупировал территорию другого суверенного государства в данном случае проклятые российские фашисты оккупанты в Крыму и на Донбассе. И соответственно эти войска агрессора называются оккупантами--захватчиками, которых все народы мира беспощадно уничтожают! Оккупация (от лат. occupatio - «захват, занятие») - занятие вооружёнными силами другого суверенного государства или не принадлежащей ему территории, и обычно временное...Так как все народы мира всегда беспощадно массово уничтожают своих лютых врагов захватчиков и освобождают временно оккупированные агрессором свою родную землю. В данном случаи лютый кровавый враг украинского народа это Российская фашистская ********* лапотная паРаша преступно пытается навсегда аннексировать суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса. Но многомиллионный украинский народ и метра не отдаст своей родной украинской земли этому лютому кровавому лапотному врагу рано или поздно он любыми просто всеми возможными путями освободит её от временной оккупации, и никогда не будет торговать своей Родиной....
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Короче, забудьте о санкциях против параши. Никто их продлевать не будет, если само украинское руководство предлагает перестать стрелять.
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Так и я могу быть Президентом - читай себе сценарий и тащись от пидлабузныкив. Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6733
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Мадуро из Кривого Рога😂 И портнов в судах для легитимации сдачи.Путин дал гарантии бене. Беня дал гарантии путину. С прошлой попьітки прошло сто ьет
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боже, акой он дурак..

ну, прекрати войну. К сожалению, твоя жизнь ни черт а не значит. Если ты скажешь - убейте меня но прекратите войну - тебя прибьют в секунду, но война на этом не закончится, придурок ты чмошный.
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перестать стрелять, технологии крылатых ракет продать, производство снарядов, стугн, свернуть, джавелины распилить, десантные катера затопить, модернизированые танки и поднятые на крыло самолеты законсервировать и по тихому продать по цене металолома, **********!
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Мы должны прекратить войну где-то посередине@
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Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9023ага, посередіне України Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9023тільки і тоді кацапи не припинять стріляти
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Прекратить или не прекратить огонь зависит исключительно от России.Если мы хоть немножко ослабим режим на линии разделения, сократим там войска, у России появятся огромные возможности по дестабилизации Юга Украины и они обязательно ими воспользуются. Я сам с Юга и свидетельствую - вся власть там на местах полностью пророссийская, ждут не дождутся прихода российских войск или наемников,так же как и большая часть населения. Это факт. Они не хотят понимать, что Россия сейчас наш враг и кормить с ложечки никого не будет. Спрашиваешь их, а что вы будете делать без украинских соц. пособий, пенсий,без западной помощи, отвечают :"Россия поможет. Будем жить в России". Разруха в головах полная. Это тоже факт.
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Россия уже не позволит украинской элите править уже "на" Украине как прежде, после ее уступок и "мира" с Россией, пускай не надеются. Они потеряют все.
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Сдаст страну и все голобородько. Голобородько дебилы инфальтильные
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Зеля тільки пам'ятай що зупиняти починати потрібно з боку рабомерзоросії!!! Найкращий спосіб зупинити вогонь це на один постріл з боку рашистів-путлерастів робити 1000 у відповідь і так КОЖЕН РАЗ БЕЗ ВАГАНЬ, ШВИДКО ТА ВЛУЧНО. Пам'ятай Вова не Україна почала цю війну!!!
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на все- продати кацапам всю Україну! на все- зробити з українців рабів для кацапів.... Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6518
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Кароче, сдачу замаскирует под пабеду, как юля с газом, уж **** поможет с реалистичностью этой постановы.
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На Донбассе действительно главное перестать стрелять! Стловым путем Украина его не вернет, только людей теряет, а с особым статусом его брать не выгодно, пусть Донбасс живет как Осетия или Приднестровье- это его выбор за который он воюет уже 5 лет..
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ну-ну, перестать стрелять когда сепары подлазят к позициям чтоб стрельнуть. как ты хочешь - надо отодвигаться постоянно, так и до лондона можно двигать...
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Разве сепары? Сколько раз на этом сайте выходили *победоносные* статьи о занятии какого нибудь клочка земли в *серой зоне* солдатами ВСУ, за которым следовали сообщения из фейсбуков волонтеров о прибытии борта в Одессу, Днепр, Харьков или Киев с десятком-полутора десятками тяжело раненных?
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Ну во первых там не только сепаров закапывают но и груз 200 регулярно за паребрик едет. Тревожит то, как он собирается огонь прекратить если кацапская шваль этого не собирается делать.
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Скажем так.. общие потери в войне на Донбассе официально за 5 лет войны 13 тысяч погибших, это украинские силовики, мирные жители и сепаратисты какая то часть из которых прибыла из за поребрика, при этом официально население Украины только за последние 3 месяца сократилось на 74 тысячи человек! при 100 умерших на 48 новорожденных в среднем, украинцев убивает нищета, днищенская медицина,экология и питание а не сепарско-запоребриковские пули которые носят чисто символические характер для поддержание обоюдовыгодного бизнеса руководства РФ и Украины. Я искренне надеюсь что Зе это безумие прекратит.
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Стесняюсь спросить, А Вы? Тыканье свое ,оставьте при себе, брудершафта мы с Вами не пили, и точно не будем))
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не в обиду сказанно - но вы реально дебил))
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Cміх крізь сльози, або щоб не плакать, я сміюся.......... Кожен так званий президент здавав та торгував державними інтересами в геометричній прогресії. Від кульки сніжки до снігової лавини.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
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В усій промові риторика мацкви! Принуждение к "миру". А до Європи в головах, як до Києва рачки та і не дамо ми, щоб у ваших головах зявилося щось цивілізоване. Європа, Європа... нас и здесь не плохо кормят...! В Європі ми б вори та зрадники уже б давно сиділи у вязниці, а не в кріслах міністрів, депутатів, судів, та інших "службовців". Поэтому оно нам надо?!!!
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никакой конкретики как он это собрался делать, сплошь чес - готов на все, готов пожертвовать...
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ну чого ніякої конкретики- пожертвувать нами готовий
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и при этом мы (как президенты) будем же и отвечать Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1288
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Читайте между строк:
- Крым, Донбасс - не оккупированы, а так себе, просто "потеряны" и вообще "наши".. - это чьи??? Без уточнений.
- Готов на все ради мира на Донбассе: т. е. на отступление, капитуляцию, плюнуть на курс на евроинтеграцию, и НАТО, а там и согласиться на тайожные оковы.
- всі ми українці и даже рускоговорящие - любыми путями отменить выстраданный и наконец то принятый "Мовний Закон".
- Присягаю на вірність Україні не тільки я - який з мене спрос -самі виноваті. І яж нічого не обіцяв.
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Ти хворий прахабот?
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Коли вибрали тричі не судимого Зєка, в якого працював Пєтік, то не було такого вереску, що Хам - зєк і підстилка кремлядє.

А от сьогодні бачимо, як порохоботи разом з ольгінськими топлять Зєльца - клоун і запроданець.
Я не в захваті від Зєльца, але народ дав достойну відповідь Пєтіку і на виборах до ВРУ ще раз дасть більш вагому відповідь - перетворивши Пєтіка в політичного трупа.
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народ как раз голосовал за ПА а население за марионетку пустоголовую!
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Текст капітуляції , непогано було б прочитати. В Московському улусі Орди , навіть не могли подумати , що таке можливо .
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В Украине вообще нет человека, способного прекратить войну на донбассе, если конечно речь не идет о выступлениях пушилы и его луганского "коллеги" с трибуны ВР, в качестве народных депутатов, глав фракций или ,не дай Бог, министров КМ Украины.... Все эти люди(способные прекратить войну) живут в мааскве, и по опыту существования на планете государства РФ это не происходило никогда, за исключением случая когда раша сдалась на милость победителя....
Я ничего не имею против национальности Зеленского, даже обрезание в масть, осталось только принять ислам и назваться Ахматом Кадыровым, ну рамзаном на худой конец..... В этот сценарий я верю не особо, все остальные территории суверенных государств захваченные рашкой она НИКОГДА и НИКОМУ не отдавала, все они живут в статусе *********, нигде не признаваемых в мире ,включая саму рашку, с чего бы это вдруг должно что-то поменяться? Изменения произойдут только посте того , как наступит смерть рашинЦаря, и то не факт, гебня правящая страной может пихануть туда еще большего "Сказочного" чем нынешний......
Что касается Крыма, создался юридический тупик, когда его территория включена в конституции и Украины и раиси как "неотьелимая часть суверенного государства" и тут решение вопроса возможно всего лишь в двух случаев, или развалится рашка, вследствие чего прекратятся и ее притязания на крым ,или развалится Украина, с соответственным прекращением ее притязаний. Помимо всего прочего, отвалиившийся от рашки крым (при таком раскладе событий) может еще и не захотеть в Украину,(припомнит ей воду и электричество), а снова захотеть независимости, сомнений, что в крыму найдутся и такие, не возникает... С каких херов кто то себе возомнил ,что у него есть возможности что-то остановить не сдавшись? Сдача почти гарантированно приводит к гражданской войне, настоящей, причем как вариант весьма подходящий рашке, можно даже сказать что это одна из целей,возможно даже предпочтительная....
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George Tikhonski - sane
Зеленский призвал к миру на Донбассе.
Я правильно понимаю, что Главнокомандующий добивается не освобождения оккупированных территорий ( и Крыма, в том числе), а мира с оккупантом?
А поскольку оккупант никуда уходить не думает, то мир должен состояться на условиях оккупанта.
Во всех учебниках такой "мир" называется капитуляцией. Таким образом, имеем достойного продолжателя дела Парашенки, автора Минских соглашений.
Слава Украине?
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Каждый день гибнут воины - надо прекращать это, согласен. Но никто не собирается сдавать свои территории, а вот за 5 лет уже можно было построить там линию Маннергейма, чтобы сепары сунуться боялись.
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прекратить огонь?
а может надо прекратить расейкую агрессию?!?!!клоуняра ты сраный Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 646
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Лєгко: прпиняємо стріляти у відповідь, і усєх дєлов... Можна складніше: забираємо на правах хфєдєрації увесь дамбас і... Ну, хто може, нехай тікає звідси...Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6021
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