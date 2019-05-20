 Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Порошенко в інтерв'ю німецькому Welt.
"Я пишаюся своїми 5 роками президентства. За цей час ми в Україні здійснили більше реформ, ніж за чверть століття до цього. І я цим пишаюся, що захистив Україну від російської агресії. Звичайно, реформи іноді є болючими, і, будучи політичною особою, потрібно бути готовим платити за це персональну ціну. Я розглядаю вибори, що відбулися, не як поразку. І цим я ще більше пишаюся, що утвердив в Україні нову демократичну традицію. Ці вибори були вільними і чесними, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав", - сказав Порошенко.
Водночас п'ятий президент України зазначив, що вивів країну в нову еру свободи і демократії.
"Я можу з гордістю сказати, що мою країну я вивів у нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів", - додав він.
Ты, мародер, сидеть должен!
За його словами, атаку здійснили в момент ротації одного батальйону на інший, 6-го полку так званої «народної міліції ЛНР» в районі населеного пункту Первомайськ.
«По данным разведки в районе н.п. Первомайск, несколько часов стоял сильный вой скорых. Возили раненых. Эту же информацию подтверждают и местные жители. С их слов такого давно они не припомнят. Видать "ответка" качественно и точно прилетела. Шорох и вой стоял ой какой серьезный. Часть города из-за этого была временно перекрыта» , - повідомив він.
В даний час уточнюються і перевіряються дані по втратах особового складу терористів.
больше никто не гордится
К лозунгу ХутинПНХ можно добавить Барыга ПНХ
гнида барыжная, готовься на зону, надеюсь на долго )))
чувак таки реально потерял берега))))
Здоров'я і Багато років!!!!
Борімося - поборемо!!!!
Теперь в депутаты пойдёт чтоб не посадили.
Прощай петрушка,
вот и стал ты прахом как и окрестили тебя твои верные лизуны.