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 Гройсман привітав Зеленського зі вступом на посаду президента: "Процес передачі влади відбувся чесно і мирно"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав шостого президента України Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави.

Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави. Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу. І процес передачі влади так само відбувся чесно, прозоро й мирно. Успіхів у служінні на благо України, пане Президенте!" - написав Гройсман.

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Гройсман привітав Зеленського зі вступом на посаду президента: Процес передачі влади відбувся чесно і мирно 01
Гройсман привітав Зеленського зі вступом на посаду президента: Процес передачі влади відбувся чесно і мирно 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127728
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский сказал - УРЯД и ЕСТЬ НАША ПРОБЛЕМА - Умница Зе !!!! Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: "Процесс передачи власти прошел честно и мирно" - Цензор.НЕТ 7397
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Зе обосрал Гройсмана и распустил раду ! 👏 👏 👏
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И кто же у нас будет в роли жабы? 😄
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Зеленский сказал - УРЯД и ЕСТЬ НАША ПРОБЛЕМА - Умница Зе !!!!
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Наша власть всегда была нашей проблемой. Это не ново и не генеально. 😕
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зелупа, когда вернешь деньги из офшоров в Украинскую экономику???
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Зеленский уже херню несет. Все знают что российскоговорящие за украинский язык, кроме **********. Но он уже отметился.
Реально зеленый еще, попал под пропаганду рыгобесов. Зачем снова трогать язык? Чтобы кацапы в очередной раз подняли срач, приняли здесь российский закон и снова началось против него недовольство? Почему просто не проигнорировать выпады?
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Зе обосрал Гройсмана и распустил раду ! 👏 👏 👏
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На Банковой сидит кузнечик
Совсем как огуречик
Зелененький он есть.
Представьте себе, представьте себе
Совсем как огуречик.
Представьте себе, представьте себе
Зелененький он есть.
Он курит одну лишь травку
Он курит одну лишь травку
Не трогает козявку
И с мухами дружит.
Представьте себе, представьте себе
Не трогал и козявку
Представьте себе, представьте себе
И с мухами дружил.
Но вот пришла лягушка
Но вот пришла лягушка -
Прожорливое брюшко -
И съела кузнеца.
Представьте себе, представьте себе
Прожорливое брюшко.
Представьте себе, представьте себе
И съела кузнеца.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
Представьте себе, представьте себе
Никак не ожидал он
Представьте себе, представьте себе
Такого вот конца.
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Мо та жаба кінець ахмєтову з мертветчуком краще влаштує?
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Цим ще раніше треба кінець влаштувати.
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