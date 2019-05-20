 Гройсман привітав Зеленського зі вступом на посаду президента: "Процес передачі влади відбувся чесно і мирно"

Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави. Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу. І процес передачі влади так само відбувся чесно, прозоро й мирно. Успіхів у служінні на благо України, пане Президенте!" - написав Гройсман.

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