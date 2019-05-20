 Гройсман привітав Зеленського зі вступом на посаду президента: "Процес передачі влади відбувся чесно і мирно"

Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави. Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу. І процес передачі влади так само відбувся чесно, прозоро й мирно. Успіхів у служінні на благо України, пане Президенте!" - написав Гройсман.
Реально зеленый еще, попал под пропаганду рыгобесов. Зачем снова трогать язык? Чтобы кацапы в очередной раз подняли срач, приняли здесь российский закон и снова началось против него недовольство? Почему просто не проигнорировать выпады?
Совсем как огуречик
Зелененький он есть.
Представьте себе, представьте себе
Совсем как огуречик.
Представьте себе, представьте себе
Зелененький он есть.
Он курит одну лишь травку
Он курит одну лишь травку
Не трогает козявку
И с мухами дружит.
Представьте себе, представьте себе
Не трогал и козявку
Представьте себе, представьте себе
И с мухами дружил.
Но вот пришла лягушка
Но вот пришла лягушка -
Прожорливое брюшко -
И съела кузнеца.
Представьте себе, представьте себе
Прожорливое брюшко.
Представьте себе, представьте себе
И съела кузнеца.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
Представьте себе, представьте себе
Никак не ожидал он
Представьте себе, представьте себе
Такого вот конца.