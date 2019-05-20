 Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава Конституційного суду України Наталія Шаптала запросила до трибуни новообраного президента, вручила йому текст присяги українському народові, визначений Конституцією України.
Зеленський, поклавши руку на Пересопницьке євангеліє та Конституцію, проголосив присягу українському народу, підписав її текст і передав главі Конституційного суду України.
Текст присяги звучав так: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі"
Після складання присяги голова Конституційного суду України Наталія Шаптала оголосила про те, що новообраний президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України і вступив на посаду.
Глава ЦВК вручила новообраному президенту посвідчення президента України, а глава КС України вручила йому офіційні символи влади президента України: булаву, гербову печатку і знак у вигляді орденського ланцюга.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Удивила ухмылка Климкина и очень неприятен был фон ухмылки Геращенко над Зеленским - настолько, что даже оператор в конце концов убрал ее рожу из кадра.
От тільки що буде з країною під орудою таких "інородців"?
Для того чтобы был такой парламент следует голосовать за партии Смешко, Вакарчука, Гриценко и не голосовать за партию Зеленского, Порошенко и прочих.
Парламент должен иметь возможность отправить президента в отставку не только тогда когда он предатель но и если не эффективный. Напомню, что неэффективным был Порошенко и пришлось его терпеть 5 лет.
Невже не знайшлося жодного Воїна з фронту замість цього неукраїнського клоуненяти?