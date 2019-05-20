EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  13190  245
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121)

 Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України

Шостий президент України Володимир Зеленський присягнув українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава Конституційного суду України Наталія Шаптала запросила до трибуни новообраного президента, вручила йому текст присяги українському народові, визначений Конституцією України.

Зеленський, поклавши руку на Пересопницьке євангеліє та Конституцію, проголосив присягу українському народу, підписав її текст і передав главі Конституційного суду України.

Текст присяги звучав так: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі"

Після складання присяги голова Конституційного суду України Наталія Шаптала оголосила про те, що новообраний президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України і вступив на посаду.

Глава ЦВК вручила новообраному президенту посвідчення президента України, а глава КС України вручила йому офіційні символи влади президента України: булаву, гербову печатку і знак у вигляді орденського ланцюга.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127725
 
   
 Топ коментарі
 
Удачи ему !!!
Пусть не забывает, что путь Украины - НАТО и ЕС.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
показательно, что приветствовать Владимира Александровича Новорождённого пришло меньше людей, чем попрощаться на Банковой с Порохом, ещё пребывающим в статусе Президента..
 показати весь коментар
 
 
Наконец то ни двери не закрывались, ни солдаты не падали)))) может будет наконец разорван порочный круг дерьмовласти в Украине ???
 показати весь коментар
 
 
Может, просто не надо быть суеверным? Может, просто надо делом заниматься, а не искать всякие знаки?
 показати весь коментар
 
 
если это ко мне призыв, то я делом занят, перерыв просто )
 показати весь коментар
 
светофор светит разными цветами и сообщает что будет красный - кровь, зеленый - жизнь. Причем тут суеверия? Упало удостоверение - заранее известно, что будет
 показати весь коментар
 
 
Блин... Но удержаться тяжко. Черно- желтый, укусит или ужалит и будет паскудно- 100пудово. Только людишки предпочитают искать в банальных вещах некий смысл, оправдывающий их либо глупость, либо лень, либо ещё что... Я правильно понял мысль? И добавлю от себя- все эти пророчества почему то в основном талдычатся "задним числом"...
 показати весь коментар
 
на самом деле вроде бы да) ну уж как-то ярко очень воплощалось прошлые разы )
 показати весь коментар
 
 
ХЗ... Ну будем посмотреть. В конце концов ничего другого и не остается.
 показати весь коментар
 
удостоверение упало, значит падет лицом избранник. Женщина приводила к присяге - это зашквар для мужика. Знаков предостаточно
 показати весь коментар
 
 
в чем "зашкар" мне не ведомо, проясни тему, ну а остальное вполне вписывается, он же так и сказал шо готов уничтожить свой рейтинг во имя Украины, полная противоположность нынешним борцунам за корыто
 показати весь коментар
 
 
Своеобразным отголоском обряда инициации является принятие присяги, так вот смысл инициаций- переход на новый уровень и дать эту инициацию должен тот, кто выше тебя, совершенней. Мы знаем, что весь современный мир и технологии создали мужчины и из этого следует что мужчина более совершенный чем женщина. Однозначно, что любые инициации должен проводить мужчина - что иожно увидеть в церкви, у шаманов и прочих ответственных участках.
 показати весь коментар
 
мир изменился... попробуй может шапочку из фольги ??? вдруг попустит ?)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Чего-то его с трудом видно на трибуне.))) Недомерок.
 показати весь коментар
 
 
хочешь большого мужика ???))))) или просто канхфет ?)
 показати весь коментар
 
 
канхфет . А ещё больше воровать и дальше. Только теперь страшно
 показати весь коментар
 
воровать то царь будет))) а не писька на коментах сидящая) ей там пару крошек уронят, я скорее всего больше нее честным трудом зарабатываю )
 показати весь коментар
 
Прошу всех у кого есть возможность каждый день тыкать этим списком обещаний в нос Зеленского, а также всеми способами помочь Зеленскому нагнуть гнилых депутатов ради принятия этих изменений.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показати весь коментар
 
 
A на минное поле, оставленное Порошенко, пойдешь разминировать порошенковы консервы? Зеленский сегодня уже первую тройку обезвредил.
 показати весь коментар
 
Вітаю! ТЕПЕР МОЖНА ВІДКЛЮЧАТИ ГАРЯЧУ ВОДУ В КИЄВІ І ПРОВОДИТИ ГІДРАВЛІЧНІ ВИПРОБОВУВАННЯ
 показати весь коментар
 
А армия почему не присягнула на верность ?
 показати весь коментар
 
там в шеренге половина зрадников стояла.
 показати весь коментар
 
Первый раз смотрел всю инаугурацию от начала до конца, первый раз не было противно. Особенно понравились недовольная кривая рожа Порошенка, испуганная рожа Яценюка и грустная рожа Гройсмана.
 показати весь коментар
 
 
не нуууу в Виннице тож воровать можно, но масштабы ж не те, есть о чем взгруснуть
 показати весь коментар
 
 
Я тоже посмотрел. Так хочется, чтобы Украина преуспела! Зеленскому не позавидуешь - столько на себя взвалил...

Удивила ухмылка Климкина и очень неприятен был фон ухмылки Геращенко над Зеленским - настолько, что даже оператор в конце концов убрал ее рожу из кадра.
 показати весь коментар
 
 
А че он без треуголки на инаугурацию пришел? Как-то несерьезно без треуголки выглядит!
 показати весь коментар
 
 
Выражу сугубо свою точку зрения. Новый Президент в очередной раз призывает украинцев, живущих, в том числе, в Европе, действовать Вместе. Он уже озвучивал планы по созданию европейского медиа-портала, и тоже призывал к сотрудничеству. Звучит красиво, но. Пусть не покажется нескромным, но у меня, гражданина Германии и Украинца в том, что касается Революции Достоинства, тех возможностей и талантов - простите за нескромность, - которые так интересуют Зе, вряд ли меньше, чем у него денег. И вот: ни на одно обращение к нему, с документальными доказательствами всех этих возможностей, ни ответа, ни привета. Ок, Ты, парень, так занят, но чем тогда занимается твоя команда? Ты призываешь профессионалов, живущих, в том числе в ЕС. Предположим, мои рекомендательные письма) не убеждают). Знаете, как поступят в Германии? Пришлют вежливый ответ соответствующий. Но точно - просмотрят присланное. Надоели красивые слова и звучные фразы. И вот ещё какой момент: когда примерно полтора года назад я предлагал послу Украины в Германии, по сути, прорывное решение (тогда все зависело от моих возможностей, и все) - чтобы огласить Украинскую точку зрения в местных СМИ, в ответ молчание а-ля Зе. Я, конечно, обошёлся). Но - когда аналогичное предложение последовало посольству РФ, ответ был не просто положительным но молниеносным. Мое мнение: идёте в ЕС- придерживайтесь стандартов, в том числе, по срокам ответов на запросы. Какое-то время на красивые слова тут ещё будут покупаться, а потом.. я пока не думаю так поступать.. потом в местной прессе будет рассказано, чего стоят слова, а чего дела. Нужны? Откликайся. Не нужны? Лучше промолчи. Только точка зрения.
 показати весь коментар
 
продаете себя посольству РФ? Это перечеркивает ваш си ви.
 показати весь коментар
 
 
Та нехай посилають.
От тільки що буде з країною під орудою таких "інородців"?
 показати весь коментар
 
Первая присяга в истории Украины, которая вызывает восторг! Зеленский наш президент! 20 мая - день избавления от Порошенко!
 показати весь коментар
 
 
Он артист. Радоваться рано. Посмотрим как он будет себя вести.
 показати весь коментар
 
 
Плохих президентов больше народ 5 лет не должен терпеть. Поэтому ЗЕ не должен монополизировать новый парламент. Новый парламент должен быть критичным к действиям президента и в случае чего отправить его в отставку даже через 2 года. Это может быть если парламент примет закон об облегченном импичменте конституционным большинством. А конституционное большинство может обойти президента.
Для того чтобы был такой парламент следует голосовать за партии Смешко, Вакарчука, Гриценко и не голосовать за партию Зеленского, Порошенко и прочих.
Парламент должен иметь возможность отправить президента в отставку не только тогда когда он предатель но и если не эффективный. Напомню, что неэффективным был Порошенко и пришлось его терпеть 5 лет.
 показати весь коментар
 
нннда, президентские висюльки на нём, кнешна.... ладно, помотрим, што ты накеруеш, еще пять лет эксперимента....
 показати весь коментар
 
Боже ж мій, як впала Україна!
Невже не знайшлося жодного Воїна з фронту замість цього неукраїнського клоуненяти?
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України
 
 
 
 
 
 вгору