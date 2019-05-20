 Приблизно 400 рятувальників і 90 одиниць техніки ДСНС чергують у Києві під час інавгурації Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, на чергуванні в столиці перебуває приблизно 400 рятувальників особового складу та 90 одиниць техніки Головного управління ДСНС України в м.Києві.

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Крім того, з метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки.