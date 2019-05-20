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 Приблизно 400 рятувальників і 90 одиниць техніки ДСНС чергують у Києві під час інавгурації Зеленського

20 травня в Києві, під час підготовки та проведення інавгурації Президента України Володимира Зеленського, підрозділи ДСНС забезпечуватимуть захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та подій у посиленому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, на чергуванні в столиці перебуває приблизно 400 рятувальників особового складу та 90 одиниць техніки Головного управління ДСНС України в м.Києві.

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Крім того, з метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127721
 
 
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Если Зеленский не покончит с ворьём,ворьё покончит с Украиной !!!
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Ворье его сделало президентом! Как он может с ворьем покончить?
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А,так это 75% ворья ,которое видимо обворовывало 25% честных людей постарались ... Около 400 спасателей и 90 единиц техники ГСЧС дежурят в Киеве во время инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 9995
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Коломойский заявил что даже табуретку сделает президентом при помощи 1+1. Так что поклонникам табуретки особо радоваться нечему!
Ты тут балаган не разводи, готовь бабки на выплату Коломойскому за Приват!
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Зря ты так много соловьёва смотришь ,как-бы у тебя перед глазами не появились распятые мальчики..а во рту не появился привкус жареных снегирей... Приблизно 400 рятувальників і 90 одиниць техніки ДСНС чергують у Києві під час інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 9614
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Конечно же мы так близко знакомы что ты не только знаешь что я смотрю, а и чем сру!
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Та не важно чем ты сереш,важно,что у тебя в голове соловьиный помёт . Приблизно 400 рятувальників і 90 одиниць техніки ДСНС чергують у Києві під час інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 3120
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПриблизно 400 рятувальників і 90 одиниць техніки ДСНС чергують у Києві під час інавгурації Зеленського
 
 
 
 
 
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