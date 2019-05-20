 Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір

Про це він повідомив журналістці "Громадського" перед інавгурацією новообраного президента, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи йдеться про посаду глави Адміністрації Президента він відповів "Можливо. Мені сказали".

Сам Борис Шефір зазначив, що залишається з кварталом.

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"Політика - це не моє, це по-перше. А по-друге, хтось має залишитися. Буду триматися, поки не повернеться Володимир Олександрович ... Настрій сторожкий, ми втрачаємо свого товариша на наступні п'ять років", - сказав він.