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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121) Шефір (3)

 Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір

Співзасновник і сценарист студії "95 квартал" Борис Шефір висловив надію, що його брат Сергій Шефіф, який вирішив піти з "95 кварталу" в політику, обійме головну посаду при президентові Володимиру Зеленському.

Про це він повідомив журналістці "Громадського" перед інавгурацією новообраного президента, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи йдеться про посаду глави Адміністрації Президента він відповів "Можливо. Мені сказали".

Сам Борис Шефір зазначив, що залишається з кварталом.

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"Політика - це не моє, це по-перше. А по-друге, хтось має залишитися. Буду триматися, поки не повернеться Володимир Олександрович ... Настрій сторожкий, ми втрачаємо свого товариша на наступні п'ять років", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127720
 
   
 Топ коментарі
 
вся труппа собирается во власти......
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Главная интрига - лысый кем будет ?
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вся труппа собирается во власти......
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Катом,буде Свинарчуків вішати на каштанах.
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Вы что,кино не смотрели?Министром иностранных дел,конечно.
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Судя по прикиду, вполне может быть мюллером, главой департамента сыска... Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 7563
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Лисий буде лисим, бо нового волосся не буде.
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Лысый - министром иностранных дел, как в кине.
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Та он пройдет самый честный отбор и окажется лучшим незаменимым специалистом 😂👍
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Дай Бог,чтобы у Зеленского получилось и через пять лет народ Украины просил его остаться,ну а пэтина банда безусловно должна сидеть на нарах !!!
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Получилось что? Закончить "эпоху Бениной бедности"?)
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Ну для начала мальдивскую крысу на нары а дальше будем посмотреть ..
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"Губозакаточную машинку", через Интернет, уже заказал? Торопись... Скоро цены, в связи с возросшим спросом, "подскочат"...
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а кто ж будет вести терки с роскино и кипрскими офшорами?
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Вы ребятки сильно не резвитесь,народ ждет изменений в стране,и конечно посадки мародеров..)
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Та пусть порохоботы повизжат на прощанье,это их последние гастроли ... Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5043
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Ну ничего ,пей Зеленку,может и поможет.. Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 1095
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Зеленки ты напился,если за это г.. голосовал.
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Петро все))Виноси у перед ногами!!!!
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Чего вас,кацапов,так колбасит сегодня?
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производители бояры на расеи сегодня выполнят план годовых продаж
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Зеленский на инагурации не поёт гимн Украины... 😟
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так застрелись))
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Наркоманы уже празднуют ? 😂 Не рановато ли ? 😵
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Троль, не коси под Украинца ! Вас тварей кацапских видно сразу ! 😎
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Пиши на Українській Мові,амеба))
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Ваш еврейский пахан, украинского не знает вообще. Потому что он ***** ! 😂
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Пишуть українською мовою, а на мові пишуть кацапи.
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Ти мені ще про фарсі розкажи))
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Цього не можу, бо не володію цією не рідною мені мовою.
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Пусть он, лучше, от "Бени" окажется... Пользы будет больше...
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гімн потрібно співати українською мовою
а,він,очевидно української мови не знає
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Скинули украинца и вопли про Вальцманов стихли.
- Совпадение?
- Не думаю.
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Не,ни разу не "кумовство". Это всё происки папередников. А это крепкий профессионал в политике.😄
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Сьогодні день втрати національної гідності.
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Всіх українців не зважаючи на походження.
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Щось ваша поведінка свідчить про те,що ви чужі в Україні,і бажаєте Україні тільки лиха.
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Про це свідчить поведінка герцлійських гастролерів
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Україна стає на Європейський Курс,нарешті шлях до Європи вільний від Свинарчуків Поросєнко!!!!
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СВИНАРЧУКИ ЗЕЛЕНСЬКОГО !!!!! БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ лізуть у владу! Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 9568
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Гарненько ! Але, це з часом. Поки що, використаємо звичний й зрозумілий, для людей, витвір кацапських політехнологів. Чого "добру" пропадати Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 8911
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конец эпохи Вальцмана?
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та,не переживайте,так же как ленинские в семнадцатом)
но ,не было бы так грустно,как смешно,когда эти кухарки террор устроили
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Настроение настороженное, мы теряем своего товарища на следующие пять лет", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3127720 я пац сталом!!эт уже не квартал!!а явная клиника!!,,они теряют потерянного!!" они хоть немного думают??понимаю для фейсбука всё сойдёт(как и моя писанина здесь без знаков препинания и без заглавных букв)но такое озвучивать на официозе!!нонсенс!! Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5453 Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5663
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А Володька знает что "брат" его подвинуть собирается? ))))))
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А як же бути з конфліктом інтересів? Ау, Зе-команда! Хіба антикорупційні заходи не поширюються на президента?
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Да нет,дорогие, в случае чего вы потеряете все и вас будут яростно преследовать по всему,можете в этом не сомневаться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір
 
 
 
 
 
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