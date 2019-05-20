 Глава СБУ Грицак і його заступники подали рапорти про відставку

Як повідомляє, Цензор.НЕТ про це сказано в заяві Грицака, оприлюдненій на сайті СБУ.

"Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному президенту України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ", - сказано в заяві.

"Також повідомляю, що в установленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення з займаних посад складені всіма заступниками глави СБУ і членами команди, які пліч-о-пліч зі мною стали на захист України в найважчі дні російської збройної агресії", - додав Грицак.

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Голова СБУ зазначив, що таке рішення з колегами ухвалили щиро, "цілком усвідомлюючи право нового Президента України ініціювати кадрові зміни в керівництві Служби".

"Колективу Служби безпеки України є чим пишатися. Разом із побратимами з числа бійців добровольчих батальйонів, Збройних Сил, Нацгвардії та МВС, усіма патріотами України, ми зупинили російську військову навалу на Донбасі. Безжально ліквідували чисельні спроби російського агресора штучно роздмухати полум’я сепаратизму по всій території нашої країни. Зруйнували плани Кремля інспірувати приховану федералізацію України, посіяти розбрат у державі на міжетнічному та міжрелігійному ґрунті. Зупинили вакханалію російської терористичної діяльності, завдяки чому сьогодні наші співвітчизники, які мешкають на підконтрольній території України, мають змогу мирно працювати і будувати своє майбутнє", - заявив Грицак.

Він зазначив, що в протистоянні з ворогом СБУ втратила 27 співробітників.

"Разом із тим, навіть біль непоправних втрат робив нас сильнішими", - додав він.

Грицак наголосив, що за рівнем професіоналізму Служба безпеки України вже відповідає найкращим спецслужбам світу.

"Були і помилки. Не все, що думалося, вдалося. У силу різних причин, але точно не через брак волі. Ми завжди враховували критику на адресу Служби з боку справжніх патріотів України. Водночас, захищали і будемо захищати честь СБУ від гіпертрофованих інсинуацій тих, хто намагається заробити на критиці власні політичні дивіденди", - розповів глава спецслужби.

"Буду відвертим перед українцями: свій рапорт написав із важким серцем. Так само як всі інші, переживаю за майбутнє Служби і держави, бачу як піднімає голову проросійський реваншизм в Україні. До поки ж Президент України і Верховна Рада України у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання хто має очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу. Честь маю!", - додав Василь Грицак.