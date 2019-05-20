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Все про:Порошенко (8901) звільнення (523) Ковальчук (25)

 Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП

Петро Порошенко звільнив Віталія Ковальчука з посади першого заступника голови Адміністрації Президента України.

Президент України Петро Порошенко звільнив Віталія Ковальчука з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України. Відповідний указ датовано 19 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Ковальчука Віталія Анатолійовича з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в тексті указу.

Ще одним указом Порошенко звільнив Ковальчука від обов'язків представника президента при Кабінеті Міністрів України.

Також читайте: Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова

Ковальчук був першим заступником Адміністрації Президента з грудня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127711
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё 40 минут. Может написать указ, чтоб Зеленский Крым вернул
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Еще 25 минут! Привяжите потроха к кровати кто нибудь!
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А если не отдаст, сожрешь свой галстук?
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Неугомонный какой президент. И почему его такого энергичного не переизбрали?
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Ніби б Зє того дєятєля залишив. Такі як він нужні на зоні.
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Вот это ход Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП - Цензор.НЕТ 5477 Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП - Цензор.НЕТ 644. Завтра Зеленый его все равно уволил бы. И может "не по собственному желанию"
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Ещё 40 минут. Может написать указ, чтоб Зеленский Крым вернул
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Так вот возмет зезя и послушается . Ага . Оно еще и пол Украины путе отдаст .
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Уже есть специалист по пожиранию галстуков, и только, а реформатор он - никакой, только приёмные способен на дороге устраивать. :D
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Извини, я у тебя выключатель не нашел. Его не установили за ненадобностью?
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Опять картошка из лукошка прихиляла. И чего тебе в твоей Бульбандии не рисуется? Все проблемы решены, али ссыки-дрики? Дрышишь что КГБ за пятую точку возьмет Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП - Цензор.НЕТ 9738 ?
Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП - Цензор.НЕТ 1457
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Бульбандии?
До чего вы, кацапы примитивные, на одном слове попадаетесь. :D
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Шут. Твое место под шконкой на зоне под названием белорусский федеральный округ парашной *********. Еще раз хдебало откроешь, я тебя, недоумок, так огорчу, что на СФ обтекать побежишь. Усек, ватная подстилка?
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Переведи с кацапского на русский, а то у меня google-переводчик с кацапского на русский сегодня глючит.
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Халамидник, ты умом не вышел, чтобы мне тыкать. Чурка, подмацквацкая, ты чего не на митинге в Бресте? У тебя медвежья болезнь, усатого козла блевотина?

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Я жизни такой обаятельный, что все очень вежливо со мной разговаривают, и ты бы стал, а ведь такой как и все и бицепс у меня, как у всех - 43 см, но дело думаю в обаянии.
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Фотку свою скинь, прынцесса Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП - Цензор.НЕТ 2247. Первый раз слышу, что бы уровень интеллекта измерялся размерами мускле. Это как у ваших северных собратьев - лишняя хромосома и вес мозга главное. И без разницы, что там одна извилина и та - вмятина от ******
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ты понимаешь... в нашем случае "отдаст" может быть очень смазанным... можно представить себе такую формально независимую-пренезависимую Украину, которая... продолжать надо?
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Тут для обязательств с моей стороны должна быть точная определенность . А ее нет . Тут я не могу быть сто %но уверенным что он "отдаст" . Может : продать , обменять , потерять , уступить , передать , сбыть , толкнуть , ...
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А вы мадам, панталоны Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП - Цензор.НЕТ 3036? Помните с чего Майдан 2 начался? Вместо ЕС прохфесор Украину в ТС решил загнать.

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Все смешалось, люди кони...при чем тут панталоны вашей мамашы и Майдан 2? Умом порохоботов не понять.
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Много на себя берете, фроляйн, можете не унести. При чем тут порохоботы, галстуки и прочая ваша лабуда? Что за манера у зеленых шоуторчков ярлыки раздавать? Вопрос в одном. Откель вам знать, как Зеленый керувать будет? На бабу Вангу вы явно не тянете .
Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП - Цензор.НЕТ 8009
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Как аукнется, так и откликнется...Не знал?
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Тыкать своему **-ю будешь. Если такой существует. Кто там первый про галстуки крякнул?
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Всемирная паутина отрицает всякую иерархию. Поэтому твои претензии к способу обращения, беспочвенны. И говорят только о попытке считать других ниже тебя. Подумай об этом.
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Ну ежели так, - свали под лавку. Срать я хотел на твою "всемирную паутину". Шутило ********* - в аглицком вообще нет "ты". Когда на работу устроишься, боссу попробуй потыкать, На раз под забором окажешься со своей "всемирной паутиной". Ты когда с людьми общаешься всем тыкаешь, . филолог хренов?
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Буратіна сказав що поверне і без цього. Пацан сказал, пацан сдєлаєт. Зуб дайот.
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Буратина, это ты что ли? Так ты тоже там был? Или тебе жена рассказывала ?
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"сочетанье красок не всегда картина
выцвели красивые слова
не из всякого полена можно сделать Буратино
чаще это всё-таки дрова" (с)
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30-ть минут... Этот день победы мы приближали как могли!
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зекомандА всюди призначатиме своїх буратін.
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Ну твоих буратин точно никто не назначит.
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пацанчики на низькому старті вже!
Пора рвать когті!
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Я может плохо расслышал - Зе сказал, что предоставит ключевые фигуры ко второму туру или ко второму сроку?
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Насчёт слуха - ты права, обещал назвать до второго тура.
У тебя ещё с чем-то плохо или назовёшь ключевые фигуры, которые назвал Зелемойский до второго тура?
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Еще 25 минут! Привяжите потроха к кровати кто нибудь!
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Жди назначений Зелемойского на места "воров" и "предателей". Надеюсь список "воров" и "предателей" у тебя сохранился? Не предоставишь ли нам его на обозрение, чтобы знать - кого Зелемойский не должен назначать и кого выгнать, а то Рюкзаков вдруг опять стал Аваковым?
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