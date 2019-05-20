 Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП

Президент України Петро Порошенко звільнив Віталія Ковальчука з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України. Відповідний указ датовано 19 травня, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Ковальчука Віталія Анатолійовича з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в тексті указу.
Ще одним указом Порошенко звільнив Ковальчука від обов'язків представника президента при Кабінеті Міністрів України.
Ковальчук був першим заступником Адміністрації Президента з грудня 2014 року.
--
это по-каковски?
До чего вы, кацапы примитивные, на одном слове попадаетесь. :D
выцвели красивые слова
не из всякого полена можно сделать Буратино
чаще это всё-таки дрова" (с)
Пора рвать когті!
У тебя ещё с чем-то плохо или назовёшь ключевые фигуры, которые назвал Зелемойский до второго тура?