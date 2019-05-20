 Порошенко звільнив Ковальчука з посади першого заступника голови АП

Президент України Петро Порошенко звільнив Віталія Ковальчука з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України. Відповідний указ датовано 19 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Ковальчука Віталія Анатолійовича з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в тексті указу.

Ще одним указом Порошенко звільнив Ковальчука від обов'язків представника президента при Кабінеті Міністрів України.

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Ковальчук був першим заступником Адміністрації Президента з грудня 2014 року.