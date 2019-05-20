 Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського. ВIДЕО

Цензор.НЕТ веде пряму трансляцію урочистої церемонії.

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Володимир Зеленський був обраний Президентом України на чергових виборах 21 квітня 2019 року. У другому турі за нього проголосували 73,22% виборців.