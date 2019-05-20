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Все про:підпал (220) Харків (1346)

 Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові в ніч на понеділок невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений на пл.Свободи, навпроти будівлі облдержадміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомив співорганізатор намету Борис Редін.

"Підпалили приблизно о пів на п'яту, коли всі були втомлені, тому що вже ранок. Слава богу, з людей ніхто не постраждав. Загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими, які чергували. Згоріло приблизно 30% фасаду намету, частина даху і частина напису "Все для перемоги", але металеві конструкції вціліли, тому будемо відновлювати намет", - сказав він.

Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет Все для перемоги в Харкові 01

За його словами, він уже написав заяву до поліції.

Як повідомлялося, намет "Все для перемоги" встановили на пл.Свободи проукраїнські активісти в середині вересня 2014 року. За їхнім задумом, він мав стати постійно діючою загальною платформою низки громадських ініціатив для допомоги армії та переселенцям.

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Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет Все для перемоги в Харкові 02

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстровано електронну петицію з вимогою прибрати з пл.Свободи волонтерський намет.

Того ж дня Г.Кернес заявив про підтримку петиції та пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб її реалізувати, якщо вона набере необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня петиція набрала понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет Все для перемоги в Харкові 03

Фото: Depo.Харків

11 травня на сайті Харківської міськради було опубліковано розпорядження департаменту територіального контролю про знесення намету, оскільки, на думку чиновників, його встановлено самовільно і з порушеннями законодавства. У документі зазначено, що якщо протягом трьох днів намет не буде демонтовано добровільно, його демонтують на підставі рішення виконкому Харківської міськради.

15 травня в Харківській міськраді відбулося засідання погоджувальної комісії, на якому було розглянуто повідомлення про проведення безстрокового мирного зібрання з використанням волонтерського намету "Все для перемоги" на пл.Свободи.

"Комісія ухвалила рішення запропонувати перенести проведення масового заходу з використанням намету з пл.Свободи на пл. Захисників України. У разі відмови - доручити юридичному департаменту Харківської міської ради у встановлений термін забезпечити підготовку і подачу матеріалу до Харківського окружного адміністративного суду", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.

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У ніч на 18 травня Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Харківської міськради.

"Перевіривши юридичну і фактичну обґрунтованість доводів сторін, суд дійшов висновку, що мотивація і докази, на які посилається позивач, не дають суду підстав для встановлення висновків про обґрунтованість позову. Отже, в задоволенні позову слід відмовити", - йдеться в рішенні, винесеному суддею Владиславом Єгупенком.

Харківська міськрада подала апеляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127707
 
 
 Топ коментарі
 
Гепа в действии!
Узнаете знакомый почерк ?)
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нужно доделать работу снайпера
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Желаю Украине полной и скорой победы над врагом, чтобы уже не было необходимости держать палатку на площади.
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Гепа в действии!
Узнаете знакомый почерк ?)
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гепа лучший друг порошенко , полтавский договорнячек с барИгой помните?
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Гепа как и 86% Харькова проголосовал за Зеленского
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паршивец, при Порохе гепа тихо сидел, а при зебилоиде почувствовал безнаказанность, потому что презом кенгурировали кореша зеленского
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕПА И ДОПА
НУ НУ как Памятник Неизвестному вору и мэру..
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гепе не оторвали голову а только задницу свои наперсточники за то шо крысятничал, не удивлюсь если за задницей пострадает и голова.
у атошников много пострадавших и имеющих "Афганский синдром"
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Харківяни виглядають смішно і бридко, дозволили керувати собою таким нікчемним і смердючим щуром. А підтримка окремими харківянами(якщо то правда) українофоба і мясника Жукова, взагалі виходить за межі здорового глузду, навіть коли то нащадки виродків НКВД-ів, руками яких масово нищились українці.
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Гепа в 2014 Коломойскому заплатил 300млн.грн что бы его не трогали с поста мэра
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Вместо палатки нужно сооружать бетонный форт
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сначала нужно доДелать снайпера,а потом пусть идет и исправляет свою ошибку Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 8176
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В торце майдана "Свободы" есть подходящее здание, а гепу, с прочими П-Растами, на цепь вместо палатки, обязательно с конфискацией наворованного...
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и все что было последние 5 лет тоже для этого делалось.
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А киевские соплеменники Кернеса его покрывт.
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Желаю Украине полной и скорой победы над врагом, чтобы уже не было необходимости держать палатку на площади.
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stanislav vaisman
Дякуємо Друже. Ми стараємось, хто на фронті, а хто і в тилу перемогу кує.
Український чорнозем потребує "перегною"Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 8272
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Ну, ну коли вони там вже кістьми ляжуть?
Чи скоро?Рано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги" в Харькове - Цензор.НЕТ 6
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Сдохнуть или выучить еще один язык-чисто кацапская дилемма. Предлагать этому стаду имбецилов выучить английский для общего развития думаю излишне. Свет еще не видывал такой упоротой дичи.
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Я как-то спросил одну относительно вменяемую кацапку, по какую сторону китайско-украинской границы она хотела бы оказаться. Ответ: "Конечно по китайскую". Правда, цікаво?
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Скоро её желание осуществится. Возможно, даже при ее жизни.
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интересное наблюдение, украинское слово "геть" и английское "get" имеют параллель
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Ну, заезжал я к родичам в Ростовскую и Воронежскую область. По русски говорят только школьники и начальство. Чем дальше от школы и начальства, тем больше украинского. Только сами они говорят мне: "Ми розмовляємо не українською мовою, а козацькою".
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))))))))))))))))))))
А еще вы не сдадитесь марсианам, тамплиерам и никогда не сдадите родину Атлантиде!)))))))))))
Зато Гитлеру сдали с радостью и улыбкой - просто исторический факт.
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90 года ушли, а люди остались и ща вернулись в Украину для предела. В бандитских войнах, патриотизм большая помеха, поэтому щас будут жечь, убивать, грабить. Методы отработаны Волкодав ушёл, пришли волки.
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Не волки, а шакалы, а в остальном согласен. На Сабакова, который еще министр МВД шакалам, как видать плевать. Он для них не авторитет. Он авторитет только для титушек под кодовым названием "нацжены".
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Не так было бы жалко палатку,если бы на утро в ней обнаружили каляску с пеплом и очками великого математика...
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Великого юриста вы хотели сказать?)) Кандидат юридических наук он.
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Аа, ну да, он ещё и математик)) Его, правда,недоумножили на ноль(((
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Гепа будет добиваться своего ( не мытьем, так катаньем )...
Задрот раскидывает ложные цели, чтобы распылять усилия противника...
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жінка його нібито сама у центрі мешкає у двоповерховій квартирі, а само падло у мотелі Націоналт, мабуть це перше, що мона спалити...
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Я не поддерживаю подобные методы, но тут согласен. С бандитами бессмыслен играть в демократию и право, с бандитами нужно бандитскими методами.

ЗЫ а де кста с14, нац-жены, вот эти вот все сведетели свинарчуков?
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Ну, они же только по команде гавкают и кидаются,а команды, видимо не было.
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Надо на кернеса доберманов спустить , будет эпичненько - немецкие сторожевые собаки разорвали еврейскую каличную крысу.
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У тебя ни духу ни физухи не хватит меня даже на метр посунуть а ты тут раскукарекался
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Центр города, напротив облгосадминистрация. Там на каждом столбе по десять веб-камер висит и полиция постоянно дежурит. Опять скажут никто ничего не видел, а полиции рядом не было.
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Жаль, что снайпер не туда попал. Тому, но не туда.
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В Молодежном парке и поставили бы палатку возле памятника воинам УПА.
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Да-да, в месте, где очень мало людей. Именно этого и добивается недостреляный
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Это скромный подарок на кенгурацию комику от Гепы.)

Стрєлок Не дождьотєся‏

"Памятай чужинець,тут господар українець". Сказ о том як два жида і армянін тупих хохлов розвели Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 276
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Я, джентльмены, даже приблизительно....
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Нет. Неправильно!
==
Я, пані та панове, навіть приблизно не уявляю, як взагалі можливо жити в Україні і бути на боці агресора.
Меня просто цікаво. Намагаюсь уявити собі ті мотиви. Мовляв, "підпілля, маладая гвардія"?
Незрозуміло.
На мене напали. В моїй країні війна. Є відвертий ворог, який намагається знищити мене, мою родину і все те, що мені є цінним.
І в цей же час, десь поруч, сидять десь на кухнях такі собі рюсскіє *******...
====
Щось мені підказує - ох, скоро почнеться....
===
Хто куди, а я в "Ствол" за набоями ))
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А у меня в Камянце минометная мина приныкана, не совсем практично но в принципе если шо я ей по скрепной башке вместо дубины ушатаю
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Ты в Камянце лучше бы познакомился с райвоенкомом. Все нормальные люди давным-давно уже прошли слаживание и вооружены. Своим, понятное дело. Но формирование ТрО из ОР1 и ОР2 - через РВК. Или просто погугглить.

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Раньше августа я не смогу приехать, хиба шо глобальное шото начнется
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це ще інаугурації не було - а сепарня вже підняла голову.
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Портнов приїхав, каже що таким чином подає знак всім злидням повертатися в Україну! Здається треба добряче врізати по довбешці Портнова, щоб знак вийшов кращім. Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 3669
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Найліпший варінт, Нацдружинам сходити у додому у гості до Гепи.
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**** гепа, довиепивається, спалять у його гелику усіх скопом...
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Новообраний мовчить

- Гусня роздає паспорти на Донбасі. ЄС не вбачає необхідності введення санкцій за це.
- Довірена особа Трампа скасовує візит до Україничерез ворогів США і корупціонерів в оточенні Зеленського
- Рада міністрів РЄ відкриває шлях рф до повноправного членства ПАРЄ і скасування санкцій.
- Північний потік - 2 буде збудований. Каже Меркель.
- Суди випускають скотів, які хотіли знищити 400 000 українців
- Суди дозволяють МАУ Коломойського не платити 60 млн. грн. податків.
- Суди безпределять по Привату
- Друзі Зеленського заявляють, що непогано було б виплатити 2 млрд. баксів Коломойському
- Світовий банк попереджає що денаціоналізація Привату - це пздц
- МВФ не планує видавати Україні кредитів в цьому році.

Новообраний мовчить.

https://ukraine.d3.ru/novoobranii-movchit-1788941/
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Новообраний мовчить

ему некогда, он придумывает "фишечки " для инагурации...
Нужно выучить текст, подобрать сценический костюм, удачно расставть телеоператоров и т.д.
Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 4212
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Твари. Почерк русскага мира: нагадить втихаря и убежать.
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Параллели:

Шиза: Адепты СССР напали на мобильную лабораторию по тестированию ВИЧ

Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 1615

"оскорбляли сотрудников и горожан, пришедших на тестирование, говорили, что ВИЧ не существует, и угрожали, что всех, кто прошел тест, разберут на органы."
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Самый любимый метод Гепы во все времена - не договоримся на моих условиях, спалим. Знающие харьковчане в курсе, сколько недвижимости погорело в городе. И в чьи ручки она потом перешла.
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Кернеса титушня это и это понятно всем. Майдан, нужен Третий Майдан и физическое уничтожение всех гнид-коррупционеров и паразитов-казнокрадов при власти и только тогда Нэнька сможет процветать.
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ЗЕленые антимайдан реваншисты повылезли
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Как тупой поймёт, что он тупой, если он тупой? (c)

Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 6807

Со смешанными чувствами наблюдаю за реакцией овец, которые голосованием убрали с фермы сторожа. Плохой был, зарплата большая, невежливый со скотиной. А еще кто-то слух пустил, что кормушку украл, а его друзья сено ферме продают задорого. И в отпуск на три дня в соседнее село ездил.

Наняли баяниста из сельского клуба, чтобы развлекал животных, а не пугал волками.

И вот волки начали заходить на ферму.

- Это старый сторож виноват, он всех волков не истребил.
- Это старый сторож специально их приманил.
- Не такие уж они и страшные, эти волки. Главное, что профессионалы.
- Волки в Красной книге, их нельзя обижать.
- Волки нас лучше сторожа охранять будут.
- Ну и хорошо, мы вместе с волками образцовую ферму отстроим.

Андрей Шор
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Старий "сторож" мало того що волків не чіпав він ще їх відгадовував , деякім свої ферми дозволив мати. При сторому "сторожі" вовки гуляли як бажали і брали що бажали БЕЗКАРНО. Так що не треба казати що старий "стораж" це єдиний порятунок.
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Гепа доиграется. Надоело спокойно на коляске кататься.
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гепа - один из попутчиков пэтровой антиреволюции
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Колясочна сволота, її паскудний почерк! Точно так він нам типографії і автомобілі під час Майдану палив Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 5450
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Запамятайте Українці раз та назавжди - Кацапи ніколи не відчепляться від України, ця війна надовго й вона ведеться по усіх фронтах не тількі на нулі.
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это по-нашему, по бразильски…, что-то такое следовало ожидать, не мытьем, так катаньем, теперь точно уберут, потому что типа это уже не палатка, а залишки від згарища...
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Мають відкрити справу по відношенню до мера Харкова, який фактично дав напраямок дій терористам знищити палатку. Ще зіткнув добами два табора по сцикуну і кату українського народу Жукова.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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