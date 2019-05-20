 Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомив співорганізатор намету Борис Редін.
"Підпалили приблизно о пів на п'яту, коли всі були втомлені, тому що вже ранок. Слава богу, з людей ніхто не постраждав. Загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими, які чергували. Згоріло приблизно 30% фасаду намету, частина даху і частина напису "Все для перемоги", але металеві конструкції вціліли, тому будемо відновлювати намет", - сказав він.
За його словами, він уже написав заяву до поліції.
Як повідомлялося, намет "Все для перемоги" встановили на пл.Свободи проукраїнські активісти в середині вересня 2014 року. За їхнім задумом, він мав стати постійно діючою загальною платформою низки громадських ініціатив для допомоги армії та переселенцям.
8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстровано електронну петицію з вимогою прибрати з пл.Свободи волонтерський намет.
Того ж дня Г.Кернес заявив про підтримку петиції та пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб її реалізувати, якщо вона набере необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня петиція набрала понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.
Фото: Depo.Харків
11 травня на сайті Харківської міськради було опубліковано розпорядження департаменту територіального контролю про знесення намету, оскільки, на думку чиновників, його встановлено самовільно і з порушеннями законодавства. У документі зазначено, що якщо протягом трьох днів намет не буде демонтовано добровільно, його демонтують на підставі рішення виконкому Харківської міськради.
15 травня в Харківській міськраді відбулося засідання погоджувальної комісії, на якому було розглянуто повідомлення про проведення безстрокового мирного зібрання з використанням волонтерського намету "Все для перемоги" на пл.Свободи.
"Комісія ухвалила рішення запропонувати перенести проведення масового заходу з використанням намету з пл.Свободи на пл. Захисників України. У разі відмови - доручити юридичному департаменту Харківської міської ради у встановлений термін забезпечити підготовку і подачу матеріалу до Харківського окружного адміністративного суду", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.
У ніч на 18 травня Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Харківської міськради.
"Перевіривши юридичну і фактичну обґрунтованість доводів сторін, суд дійшов висновку, що мотивація і докази, на які посилається позивач, не дають суду підстав для встановлення висновків про обґрунтованість позову. Отже, в задоволенні позову слід відмовити", - йдеться в рішенні, винесеному суддею Владиславом Єгупенком.
Харківська міськрада подала апеляцію.
Узнаете знакомый почерк ?)
НУ НУ как Памятник Неизвестному вору и мэру..
у атошников много пострадавших и имеющих "Афганский синдром"
Дякуємо Друже. Ми стараємось, хто на фронті, а хто і в тилу перемогу кує.
Український чорнозем потребує "перегною"
Чи скоро?
А еще вы не сдадитесь марсианам, тамплиерам и никогда не сдадите родину Атлантиде!)))))))))))
Зато Гитлеру сдали с радостью и улыбкой - просто исторический факт.
Задрот раскидывает ложные цели, чтобы распылять усилия противника...
ЗЫ а де кста с14, нац-жены, вот эти вот все сведетели свинарчуков?
Стрєлок Не дождьотєся
"Памятай чужинець,тут господар українець". Сказ о том як два жида і армянін тупих хохлов розвели
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Нет. Неправильно!
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Я, пані та панове, навіть приблизно не уявляю, як взагалі можливо жити в Україні і бути на боці агресора.
Меня просто цікаво. Намагаюсь уявити собі ті мотиви. Мовляв, "підпілля, маладая гвардія"?
Незрозуміло.
На мене напали. В моїй країні війна. Є відвертий ворог, який намагається знищити мене, мою родину і все те, що мені є цінним.
І в цей же час, десь поруч, сидять десь на кухнях такі собі рюсскіє *******...
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Щось мені підказує - ох, скоро почнеться....
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Хто куди, а я в "Ствол" за набоями ))
- Гусня роздає паспорти на Донбасі. ЄС не вбачає необхідності введення санкцій за це.
- Довірена особа Трампа скасовує візит до Україничерез ворогів США і корупціонерів в оточенні Зеленського
- Рада міністрів РЄ відкриває шлях рф до повноправного членства ПАРЄ і скасування санкцій.
- Північний потік - 2 буде збудований. Каже Меркель.
- Суди випускають скотів, які хотіли знищити 400 000 українців
- Суди дозволяють МАУ Коломойського не платити 60 млн. грн. податків.
- Суди безпределять по Привату
- Друзі Зеленського заявляють, що непогано було б виплатити 2 млрд. баксів Коломойському
- Світовий банк попереджає що денаціоналізація Привату - це пздц
- МВФ не планує видавати Україні кредитів в цьому році.
Новообраний мовчить.
https://ukraine.d3.ru/novoobranii-movchit-1788941/
ему некогда, он придумывает "фишечки " для инагурации...
Нужно выучить текст, подобрать сценический костюм, удачно расставть телеоператоров и т.д.
Шиза: Адепты СССР напали на мобильную лабораторию по тестированию ВИЧ
"оскорбляли сотрудников и горожан, пришедших на тестирование, говорили, что ВИЧ не существует, и угрожали, что всех, кто прошел тест, разберут на органы."
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Со смешанными чувствами наблюдаю за реакцией овец, которые голосованием убрали с фермы сторожа. Плохой был, зарплата большая, невежливый со скотиной. А еще кто-то слух пустил, что кормушку украл, а его друзья сено ферме продают задорого. И в отпуск на три дня в соседнее село ездил.
Наняли баяниста из сельского клуба, чтобы развлекал животных, а не пугал волками.
И вот волки начали заходить на ферму.
- Это старый сторож виноват, он всех волков не истребил.
- Это старый сторож специально их приманил.
- Не такие уж они и страшные, эти волки. Главное, что профессионалы.
- Волки в Красной книге, их нельзя обижать.
- Волки нас лучше сторожа охранять будут.
- Ну и хорошо, мы вместе с волками образцовую ферму отстроим.
Андрей Шор