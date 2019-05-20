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 Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти

Лідер новоствореної партії "Голос" музикант Святослав Вакарчук заявив, що не вагаючись вирішив іти на вибори в парламент.

Лідер новоствореної партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не брав участі у виборах президента України, тому що питання добробуту українців і боротьби з корупцією вирішуються у Верховній Раді. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", опублікованому 19 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, що стосується їхнього добробуту, що стосується боротьби з корупцією, вільної економіки - все це відбувається в парламенті. Тому я не вагаючись вирішив іти на вибори в парламент", - зазначив він.

Вакарчук додав, що його політична сила планує прийти в українську політику "всерйоз і надовго".

Вакарчук вірить в успіх своєї політичної сили, хоча відповідно до опублікованого напередодні створення партії рейтингу її підтримка не була високою.

Також дивіться: Партія "Голос" повністю складатиметься з людей, серед яких немає чинних народних депутатів, - Вакарчук. ВIДЕО

"По-перше, не було такої партії, коли ці рейтинги вимірювали. По-друге, я дуже добре знаю, що таке починати з маленької студентської рок-групи, про яку ніхто не знає. Я знаю, що це важка, довга і наполеглива дорога, але ми до неї готові. Я впевнений, що якщо ми будемо щирими, якщо ми будемо чітко доносити свої меседжі, свою ідеологію і свої переконання виборцям, то вони нас обов'язково підтримають", - заявив він.

Музикант додав, що його партія відстоюватиме інтереси українських громадян, європейський вибір, рівність людей перед законом, вільну економіку без олігархів і підзвітність влади громадянам.

"Ці п'ять простих пунктів для нас просто як заповіді. Ми намагатимемося їх виконувати і робити все необхідне", - підсумував Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка", - соціолог Бекешкіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127706
 
   
 Топ коментарі
 
а ты, чувырло неграмотное, знаешь что такое "абориген"? Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти - Цензор.НЕТ 406
Это коренной житель страны! Вопрос кто тогда ты?
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Бегите в мариинский, там апплодисмянтов не хватает.
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Все правильно Славик говорит. Посмотрим как на деле. Успехов ему.
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Як спивае так и служить будет. Ничего особенного, Одним словом - АРТЫСТЫ.
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Давай Славко,я с семьей за тебя.Хватит уже с Украины донецкоднепровскохарьковских жидов и кацапов сепарных. Многие тут в пример нам Израиль ставят, так вот давайте возьмём премьер с него в главном, управлять страной может только титульная нация и Украина для украинцев не просто слоган.
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Более дыбильного названия "голос" придумать было сложно. И если они даже нормального названия партии придумать не смогли, то представьте их уровень дыбилизма.
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Но есть же "Удар", почему бы не быть "Голосу"? Одно доругого стоит.
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Слуга бабломоя -лучше !Зебонаты тупорылые и шавки рашистские -гав гав
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Почему все, кто лезет во власть держат людей за идиотов?
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ПИШУ БОЛЬШИМИ - ДЛЯ ЗЕБИЛОВ - ВАС ОБМАНУЛ ВАШ ЗЕЛЯ - ВАМ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ ГОВОРЯТ - НАСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛАЮТСЯ В ПАРЛАМЕНТЕ - ЭТО ТЕ ,ЗА КОТОРЫЕ ЗЕБИЛЫ И ГОЛОСОВАЛИ - ВОТ ТАК - А ВЫ ЕЩЕ И СДЕЛАЛИ ОГРОМНУЮ ГЛУПОСТЬ - ВЫБРАВ СЛАБОГО ПРЕЗИДЕНТА, ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
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лети ты уже с своему пети быстрее ты уже тут давно всех достал своим шоколадом
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Вакарчук- как Свинарчук, только вялый.
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Ну а когда он для создания большинства соединится с блоком бпп во главе с шоколадным что в вы тог тут писать будете? опыт и молодость?
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Не успел продаться. Сейчас оШакаЛадился.
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Скоро твои билеты будут гривна ведро стоить .Шокорылый ты наш
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Настоящие изменения делаются в парламенте, - Вакарчук Ну что ж, потом не ной, что из-за Зеленского нет реформ..
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Поэтому он из него ушел в свое время, потому что кишка тонка?
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