 Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти

Лідер новоствореної партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не брав участі у виборах президента України, тому що питання добробуту українців і боротьби з корупцією вирішуються у Верховній Раді. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", опублікованому 19 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, що стосується їхнього добробуту, що стосується боротьби з корупцією, вільної економіки - все це відбувається в парламенті. Тому я не вагаючись вирішив іти на вибори в парламент", - зазначив він.

Вакарчук додав, що його політична сила планує прийти в українську політику "всерйоз і надовго".

Вакарчук вірить в успіх своєї політичної сили, хоча відповідно до опублікованого напередодні створення партії рейтингу її підтримка не була високою.

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"По-перше, не було такої партії, коли ці рейтинги вимірювали. По-друге, я дуже добре знаю, що таке починати з маленької студентської рок-групи, про яку ніхто не знає. Я знаю, що це важка, довга і наполеглива дорога, але ми до неї готові. Я впевнений, що якщо ми будемо щирими, якщо ми будемо чітко доносити свої меседжі, свою ідеологію і свої переконання виборцям, то вони нас обов'язково підтримають", - заявив він.

Музикант додав, що його партія відстоюватиме інтереси українських громадян, європейський вибір, рівність людей перед законом, вільну економіку без олігархів і підзвітність влади громадянам.

"Ці п'ять простих пунктів для нас просто як заповіді. Ми намагатимемося їх виконувати і робити все необхідне", - підсумував Вакарчук.

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